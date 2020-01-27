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Правда о коронавирусе, которую не хотят замечать. Кстати, в России уже изобрели "вакцину"

27 января 2020, 17:24  •  24 • В мире
Распространение коронавируса сопровождают слухи, которые множатся быстрее, чем появляется информация о новых случаях заболевания. И это - "главное поражающее действие" 2019-nCoV, считает журналист Сосновский.
В соцсетях и даже в некоторых изданиях нарастает хайп по поводу опасного заболевания. Своим мнением в Telegram-канале поделился главный редактор крупнейшего в России интернет-издания о Китае "ЭКД" Артём Жданов.
По его словам, сегодня СМИ становятся не четвёртой, а уже "первой властью. А хуже всего то, что слишком мало людей умеют критически относится к получаемой информации. "Сидят с открытыми ртами и засасывают" весь мусор, который выливается со страниц изданий, а потом ещё этим обмениваются между собой.
"И ни одна извилина ведь не дёрнется как-то попытаться проверить, усомниться и так далее", - отметил Жданов, предложив ознакомиться со слухами, которые циркулируют по Сети.
Жданов уверяет, что опустевшие в дни празднования Нового года улицы китайских городов, как и закрытые магазины и различные заведения, - это совершенно нормальное явление: в это время практически "вымирают" все мегаполисы. Дело в том, что 70-80% населения этих городов - не местные, а приезжие из мелких городов и деревень. На китайский Новый год они возвращаются к себе домой, а остальные предпочитают сидеть дома, смотреть телевизор, пить байцзю, есть пельмени и играть в настольные игры - карты или маджонг.
Скриншот: Telegram/Савачини
Да, массовые гуляния отменили, экскурсии по достопримечательностям не проводятся, но эта апокалипсическая пустота, что вам показывают, в основном по причине единственных длительных праздников в году.
Когда говорят о "закрытых" из-за вируса городах, то создается впечатление, что их "накрыли куполом". На самом деле это не так: полностью закрыт только Ухань и еще несколько населенных пунктов в этой же провинции.
"Во всех остальных частичное закрытие, что означает сокращение или приостановку массовых видов транспорта. На машинах въехать/выехать вполне реально. Даже в Ухане это было разрешено сначала", - пишет Жданов.
Раскритиковал эксперт по Китаю и видео с неожиданно падающими людьми, которые должны показывать, как "вирус на ходу косит китайцев". На самом деле, утверждает Жданов, люди в Китае и мнительные, и любят еще притворяться. К примеру, желая побыстрее попасть к доктору, какая-нибудь старушка может изобразить обморок.
"Китайские власти не зря приняли закон с уголовной ответственностью за распространение слухов, ибо здесь этим промышляют миллионы человек. Хорошо это знаю по ситуации с тайфунами. Каждый раз, когда на юге Китая тайфун, в группах WeChat появляются одни и те же видео, как летят люди и деревья, часто очень старые и даже не из Китая, а с Филиппин и т. д. А люди продолжают распространять и верить", - отметил Жданов.
Конечно, продолжил он, ситуация сложилась серьезная, болезнь распространяется быстро. Однако, по сравнению с SARS 2003 года, она протекает намного легче, а уровень смертности выше обычного показателя по гриппу всего на 1%.
"Да, у официальных властей есть ряд ошибок. Например, сначала они считали, что вирус не передается от человека к человеку, и никто не готовил никаких мер, чтобы не распространять панику, что в итоге оказалось неверным. Тревогу забили достаточно поздно",- отметил Жданов.
Можно ли верить официальной статистике? После SARS 2003 власти поняли, что скрывать цифры бессмысленно, тем более, что Запад использует это в собственных целях. Поэтому данные по умершим, скорее всего, соответствуют действительности.
"Единственная причина, почему они могут быть недостаточно точными, это небольшой хаос на местах и обязанность ведомств перепроверять все данные несколько раз перед их публикацией. И почему никто не говорит про то, сколько людей вылечилось? К данному моменту это 49 человек", - заключил свою публикацию Артём Жданов.
С тем, что слухи, распространяющиеся в Сети, страшнее самого коронавируса, согласен и журналист Александр Сосновский.
"Главное поражающее действие коронавируса - быстрое распространение информации об очередном заболевшем, которое затем называют не подтвердившимся. На три сообщения, что это не коронавирус, я нашел три, которые пишут другое", - отметил он в публикации в своем Telegram-канале.
К слову, опросив летящих из Москвы в Пекин пассажиров, Царьград пришел к интересному выводу: жители Китая боятся коронавируса и принимают меры предосторожности. А вот граждане России шутят про лечение водкой.
Корреспондент Царьграда побывала в аэропорту Шереметьево, чтобы узнать мнение пассажиров об эпидемии коронавируса. Семейная пара из России призналась, что им даже в голову не приходило сдать билеты."Новости достаточно преувеличены. На самом деле, там не всё так страшно", - заявили они.

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