Правда о финансировании НПО Молдовы не понравилась ЕС

Чем ближе в Молдавии президентские выборы, тем громче скандалы

В среду, 21 октября, депутат ПСРМ Богдан Цырдя представил свою книгу «Гражданское общество Республики Молдова: Спонсоры. НПО-кратия. Культурные войны» – плод многолетнего труда.

В книге подробно рассказано, как на территории Молдовы растёт из года в год сеть НПО и СМИ, финансируемых Западом, и всё больше и активнее вмешивающихся в политическую жизнь страны.

Автор представил в книге конкретные документы о том, кто финансирует эти организации, и кто в Молдове получает миллионы евро и долларов за очернение одних политиков и поддержку других.

По словам Богдана Цырди, «материалы собирались в течение нескольких лет, каждая фраза подтверждена цитатой и источником».

«С 1992 года и по настоящее время количество НПО в стране резко увеличилось – с 38 до почти 14 тысяч и рост этот связан с подписанием Соглашения об ассоциации Молдова-ЕС и Плана действий Молдова-НАТО. В НПО работают тысячи так называемых волонтёров – это настоящая армия, финансируемая из внешних источников, и в кризисных или стратегических ситуациях эта постмодернистская армия участвует в определённых политических войнах. Эти НПО используются в качестве инструмента для внешнего управления страной, ментального контроля, невооружённого завоевания гибридного типа»,

– рассказал Богдан Цырдя.

По мнению же экс-заместителя председателя унионистской «Партии национального единства» Молдовы, а ныне – госсекретаря департамента по связям Румынии с Молдовой Анны Гуцу, Запад финансирует молдавские НПО с единственной целью – «противостоять российской угрозе». Что касается дестабилизации ситуации в стране, то в этом виноваты не НПО, а… российские телеканалы, трансляцию которых запретили, но граждане Молдовы всё равно их смотрят.

Кроме того, румынская чиновница пожаловалась – некоторые НПО забывают о своей прямой обязанности и начинают, например, бороться с коррупцией.

«Борьба с коррупцией очень важна, но нельзя заниматься ею во вред геополитике в то время, когда молдавское общество разделено по геополитическому признаку: одни видят своё будущее с Россией, другие – с Европой»,

– заявила Анна Гуцу в среду, 21 октября, комментируя книгу Богдана Цырди и, в то же время, подтверждая всё изложенное в ней.

Рассказала Гуцу и о том, какую работу проводит конкретно её департамент по связям с Молдовой, кстати, департамент был создан совсем недавно. В планах департамента на ближайшее время – «расширение медийного румынского пространства на территории соседнего государства, создание интерактивной карты Румынии, ряда документальных фильмов и т.д.».

Другими словами, Румыния активно вела и ведёт пропаганду на территории Молдавии и не скрывает этого. Но виновата всё равно Россия, телеканалы которой запрещены к трансляции в Молдове, но несознательные граждане всё равно их смотрят, что наносит непоправимый вред их европейскому сознанию.

На следующий же день после презентации книги Богдана Цырди последовал гневный окрик «западных партнёров» – посол Евросоюза в Кишинёве Петер Михалко возмущён и очень встревожен «грубыми, необоснованными и злонамеренными нападками на гражданское общество и независимые СМИ в Республике Молдова».

«Для любого государства, которое считает себя демократическим и современным, сильное и динамичное гражданское общество, а также независимые СМИ являются необходимыми элементами, которые обеспечивают прогресс, развитие и прозрачность, и расширяют возможности граждан»,

– подчеркнул Петер Михалко.

По его мнению, всё это вызывает «серьёзные сомнения в отношении политической приверженности делу поддержки благоприятной среды, способствующей развитию гражданского общества, что является важной частью выполнения Соглашения об ассоциации между ЕС и Республикой Молдавия».

«ЕС очень строг в отношении условий, потому что необходимые реформы укрепят устойчивость Молдавии. Это конечная цель нашего соглашения об ассоциации»,

– предупредил дипломат.