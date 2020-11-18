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Правда о Facebook вскрылась на слушаниях в Сенате США

18 ноября 2020, 22:05  •  79 • Политика
Миф о "российском вмешательстве" развязал руки цензорам и шпионам Facebook. Стало известно о двух внутренних программах соцсети для шпионажа и цензурирования пользователей.
Фейковая история о вмешательстве России в президентские выборы в США позволила Facebook начать полномасштабный шпионаж и цензуру пользователей. Разоблачитель раскрыл, как соцсеть это делает.
Неудобная правда всплыла во время слушаний в Сенате США. От основателя Facebook Марка Цукерберга потребовали объясниться по поводу внутренней программы соцсети под названием Centra, которая позволяет следить за пользователями, даже когда они находятся на других сайтах. О наличии у Facebook такой программы сообщил разоблачитель.
Цукерберг уклонился от прямого ответа на вопрос. Однако представитель Facebook в итоге признал, что Centra действительно существует и работает. При этом он оправдал наличие шпионской программы тем, что она якобы помогает расследовать случаи иностранного вмешательства, выявляя неаутентичное поведение пользователей.
"Итак, (конгрессмен США) Адам Шифф впадает в истерику по поводу Владимира Путина, и Facebook получает возможность шпионить за вами без вашего ведома, а потом продавать собранные данные. Идеально!" - переводит на обычный язык телеведущий Fox News Такер Карлсон.
Однако Centra далеко не единственная программа для внутреннего пользования Facebook. Разоблачитель также сообщил о программе Tasks. Она позволяет Facebook координировать с Google и Twitter усилия по цензуре пользователей.
"Поняли? Они все здесь заодно. IT-компании - это фактически картель по цензуре. Марк Цукерберг этого не отрицал. Вместо этого он признал, что, цитирую, "для людей, наверное, вполне нормально разговаривать со своими коллегами по индустрии". Так что да, это всё по-настоящему", - подчеркнул Такер Карлсон.

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