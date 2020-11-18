Правда о Facebook вскрылась на слушаниях в Сенате США

Фейковая история о вмешательстве России в президентские выборы в США позволила Facebook начать полномасштабный шпионаж и цензуру пользователей. Разоблачитель раскрыл, как соцсеть это делает.

Неудобная правда всплыла во время слушаний в Сенате США. От основателя Facebook Марка Цукерберга потребовали объясниться по поводу внутренней программы соцсети под названием Centra, которая позволяет следить за пользователями, даже когда они находятся на других сайтах. О наличии у Facebook такой программы сообщил разоблачитель.

Цукерберг уклонился от прямого ответа на вопрос. Однако представитель Facebook в итоге признал, что Centra действительно существует и работает. При этом он оправдал наличие шпионской программы тем, что она якобы помогает расследовать случаи иностранного вмешательства, выявляя неаутентичное поведение пользователей.

"Итак, (конгрессмен США) Адам Шифф впадает в истерику по поводу Владимира Путина, и Facebook получает возможность шпионить за вами без вашего ведома, а потом продавать собранные данные. Идеально!" - переводит на обычный язык телеведущий Fox News Такер Карлсон.

Однако Centra далеко не единственная программа для внутреннего пользования Facebook. Разоблачитель также сообщил о программе Tasks. Она позволяет Facebook координировать с Google и Twitter усилия по цензуре пользователей.