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Правда о COVID заставила московского депутата кричать: "Подождите, вы меня не перебивайте!"

19 ноября 2020, 19:10  •  221 • Политика
В эфире "Первого русского" стартовала дискуссия о принятых мерах по коронавирусу и в целом о заболеваемости COVID-19 в России. В том числе, участие в беседе приняла депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова. Доказывая свою правду о COVID, она перешла на крик: "Подождите, вы меня не перебивайте!"
После выхода в эфир первой части круглого стола "Правда о COVID-19: говорят врачи, а не чиновники" депутат Мосгордумы, член комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова связалась с редакцией Царьграда и заявила, что беседа врачей выглядела однобокой. "Первый русский" пригласил Стебенкову принять участие во второй части круглого стола, чтобы понять, какая позиция, по мнению депутата, была в тени.
Людмила Стебенкова в ходе сегодняшнего эфира отстаивала позицию властей Москвы. Она настаивает, что все решения, связанные с самоизоляцией жителей мегаполиса, были верны. В какой-то момент, когда гости эфира и ведущая круглого стола Елена Афонина привели конкретные примеры, где логика властей неясна, Стебенкова повысила голос, а после и вовсе перешла на крик:
"Подождите, вы меня не перебивайте!" - сказала Стебенкова, продолжая говорить о линии властей. В том числе, депутат подчеркнула, что жёсткие меры принимались, потому что на первом этапе было неясно, что делать с больными коронавирусом. Врачи не понимали, как именно следует лечить пациентов, признала Стебенкова.
Сегодня ситуация с COVID-19 в Москве не менее сложная, чем весной, добавила Стебенкова. Более того, депутат призналась, что заболевших уже больше. "Тогда почему Москва не идёт на полный локдаун теперь?" - спросила Афонина. Депутат, не отказываясь от своей позиции, сказала, что сегодня решается и вопрос спасения экономики. Другими словами, весенний локдаун так сильно ударил по экономике всех регионов России без исключения, что теперь приходится принимать иные решения. Фактически, сказанное лишь подтверждает, что полный локдаун этой весной был неоправданной мерой. И действительно, объяснить его можно лишь непониманием происходящего со стороны самих чиновников.
Добавим, вторая часть круглого стола "Правда о COVID-19: говорят врачи, а не чиновники" продолжается и сейчас. Вы можете присоединиться к просмотру.

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