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«Правда на нашей стороне»

16 марта 2018, 19:09  •  61 • Война
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников в разговоре с RT заявил, что Россия «привыкла к лживым выпадам» со стороны Вашингтона.
«У России есть вера в то дело, которое мы проводим в Сирии, не просто вера, а четкое подкрепление большей части мирового сообщества. То, что США продолжают так себя вести, это продолжение той политики постоянного нажима при теряющемся однополярном мире», — подчеркнул сенатор.
По словам Серебренникова, Москва продолжает вести «достаточно серьезную» дипломатическую работу, которая, как надеется сенатор, приведет в скором времени к результатам.
«США уже имеют опыт обвинения других стран в применении химического оружия. Правда на нашей стороне. Нам нужно спокойно, планомерно продолжать нашу работу»,
— подытожил Серебренников.
США готовы «действовать» на территории Сирии в случае необходимости, заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли. По словам американского постпреда, Вашингтон предупреждает «любую страну, пожелающую навязать свою волю с помощью химических атак и невыносимых страданий», что готов выбрать путь активных действий вопреки. В частности, заявление Хейли было адресовано «сирийскому режиму» Башара Асада. Хотя подобный вариант и не является предпочтительным, отметила Хейли, США готовы пойти по пути продолжения «успешных ударов» по сирийским объектам, связанным с химатаками.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 28 февраля, что США используют голословные утверждения о применении химического оружия властями Сирии. Цитируя «специалистов по фейковым сенсациям типа полностью дискредитированных «Белых касок», Вашингтон выдвигает абсурдные претензии», заявил Лавров на Конференции по разоружению в Женеве. По словам главы МИД РФ, Дамаск, находясь в сложнейших условиях борьбы с международным терроризмом, уничтожил под строжайшим контролем все свои запасы химоружия, а также продолжает сотрудничать с секретариатом Организации по запрещению химоружия (ОЗХО).
Лавров подчеркнул, что Россия «опечалена» использованием США подобных голословных обвинений как инструментом «антисирийской геополитической инженерии». Президент Сирии Башар Асад, в свою очередь, заявил, что страны Запада используют тему применения химического оружия в Сирии в качестве повода для нанесения авиаударов по сирийской правительственной армии.
Еще 25 февраля Министерство обороны РФ заявило, что боевики в Восточной Гуте готовят провокации с использованием боевых отравляющих веществ (БОВ). По данным Центра по примирению враждующих сторон, боевики «оппозиции» хотят возложить вину за химатаки на правительство Сирии.
Ранее Никки Хейли обвинила Сирию и Россию в невыполнении положений резолюции СБ ООН №2401 и запланированном нарушении режима перемирия.
Хейли добавила, что «российский и сирийский режимы были очень заняты наклеиванием ярлыков «террористическая группа» на каждый отряд оппозиционеров в Восточной Гуте».
Она также упомянула новый, американский проект резолюции Совбеза ООН, призванный заблокировать для войск России и Сирии «возможности наносить удары по группам боевиков», передают РИА «Новости».
При этом 11 марта боевики перешли к открытому противостоянию в Восточной Гуте. Об этом сообщил представитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Владимир Золотухин. «После выдвижения центром по примирению враждующих сторон требований о немедленном размежевании группировки «Фейлак Ар-Рахман» с террористической организацией «Джебхат ан-Нусра» с целью обсуждения их дальнейшего вывода из района, началось противостояние группировок. На улицах идут открытые бои между членами НВФ, мирные жители вынуждены искать укрытие, чтобы не стать случайными жертвами боевых действий», — подчеркнул генерал-майор.
Асад разгромил американцев
«Джебхат ан-Нусра», «Фейлак ар-Рахман» и «Ахрар аш-Шам» — террористические группировки, деятельность которых запрещена в ряде стран, в том числе в России.
Как сообщает корреспондент ФАН с места событий, сирийская армия активизировала наступление на позиции террористов в районе Восточной Гуты. Войскам САА противостоят снайперские звенья, а также артиллерийские и минометные расчеты, бьющие по пристрелянным квадратам. Кроме того, наступление сирийских войск столкнулось с огромным количеством мин-ловушек и заложенных фугасных самодельных взрывных устройств.
Сирийские офицеры утверждают, что самодельные взрывные устройства располагаются «чуть ли не на каждом метре дороги». В ближайшее время, по оценкам сирийского командования, в Восточной Гуте могут сложиться три крупных котла с террористами внутри.
Ранее президент России Владимир Путин заявил в разговоре с главами Франции и Германии Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель, что перемирие в рамках резолюции ООН №2401 не распространяется на террористов и операции по противодействию боевикам будут продолжены в течение всего 30-дневного срока перемирия.

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