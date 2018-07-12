Правда ли, что в Германии хозяйничает посол США?

Вашингтон бесцеремонно давит на Берлин

«Разве новый посол США Ричард Гренелл теперь правит в Берлине? Порой кажется, что это так, если в первый же день своего появления в Берлине в посольском статусе он стал говорить немецким промышленникам, что им следует делать и что они могут себе позволить, а теперь он дает указания уже и федеральному правительству» – так прокомментировало немецкое общенациональное радио "Дойчландфунк" очередные скандальные высказывания американского посла.

8 мая новоиспечённый глава дипломатической миссии США в Берлине Ричард Гренелл посоветовал немецкому бизнесу уходить из Ирана, чтобы избежать неприятностей в отношениях с Америкой. А 10 июля в интервью немецкому изданию Bild посол выдал фразу, которая разлетелась по всем немецким СМИ: «Мы на самом высоком уровне побуждаем немецкое правительство вмешаться и остановить эту затею… – мы очень обеспокоены сообщением о том, что иранский режим пытается вывезти из немецкого банка в Иран сотни миллионов евро наличными».

Немецкий банк, обеспокоивший посла, – строго говоря, не совсем немецкий и даже совсем не немецкий. Это Европейско-иранский торговый банк (Europaeisch-Iranische Handelsbank AG), и хранящиеся на его счетах средства принадлежат Ирану. Банк был создан в 1971 г. при шахе Мохаммеде Реза Пехлеви, жена которого была наполовину немкой. Шах был свергнут во время исламской революции 1979 года, а банк продолжал работать и оказался востребован в условиях американских санкций против Ирана. В 2010 г. под американским давлением Индия запретила своим компаниям прямую покупку иранской нефти, и тогда иранцы предложили индийской стороне оплачивать поставки через Европейско-иранский банк. Помощь в противодействии американцам предложили и немецкие банкиры: переводить деньги в Немецкий федеральный банк (центральный банк Германии – Deutsche Bundesbank), который в свою очередь будет переводить полученные средства на счета Европейско-иранского банка. Правительство Ангелы Меркель тогда одобрило эту инициативу. Индийская сторона с благодарностью приняла предложение немецкого посредничества, и в феврале 2011 г. полтора миллиона евро были переведены на счет Европейско-иранского банка.

О мотивах, которыми руководствовалось федеральное правительство, предложив финансовое посредничество в отношениях Индии с Ираном, остаётся только гадать, так как уже в 2011 г. Германия проголосовала за предложение Лондона включить Европейско-иранский банк в санкционный список Евросоюза. И до 2016 г., пока действовали прежние санкции против Ирана, иранские счета в западных банка оставались арестованными (только в Германии на иранских счетах числилось 930 млн евро, а общая цена вопроса составляла десятки миллиардов).

На этот раз иранское правительство решило изъять со своего счёта часть средств наличными и физически доставить их в Тегеран на самолёте. По одним данным, иранские власти запросили 300 млн евро, по другим – 350-380 млн евро. Казалось бы, в чём проблема? Естественно, не в том, чтобы поднять на борт воздушного судна тонну банкнот.

Банкноты для отправки в Иран. Фото: manager-magazin.de

Проблема в том, что американцы грозят незамедлительно отрезать Иран от финансовой системы, а в ноябре отключить иранцев от системы SWIFT. Израильские и американские спецслужбы уверяют, что за счёт этих денег будет финансироваться содержание иранских войск в Сирии. «Как бы то ни было, факт остается фактом: эти деньги – собственность Тегерана и должны быть серьезные основания для того, чтобы Немецкий федеральный банк уклонился от их выдачи», – считает "Дойчландфунк". Иранский запрос висит в воздухе вот уже восемь месяцев: иранцы направили его ещё в ноябре прошлого года.

В Берлине ищут «элегантное» решение, которое бы показало, что Германия не уступает давлению США и одновременно проявляет строгость в отношениях с Ираном, проверяя, не пойдут ли деньги на финансирование чего-то, что не нравится американцам. Ситуация осложняется тем, что США вышли из ядерного соглашения, а Германия, как и остальные его подписанты, – нет. Если Берлин не даст разрешения на вывоз иранских денег из Германии, это продемонстрирует всем, что Меркель продолжает идти на поводу Вашингтона.

Есть у всей этой истории и ещё одна сторона: в Вашингтоне не очень скрывают, что эмбарго на иранскую нефть побудит её покупателей начать вкладывать капитал в добычу сланцевой нефти в США.

Как бы то ни было, индийский Государственный банк предупредил, что с 4 ноября (с момента вступления в силу американских санкций против Ирана) он прекращает расчёты с Европейско-иранским банком. Предупреждение последовало за возвращением делегации индийских чиновников из турне по европейским столицам: индийцы увидели, что, вопреки громкой риторике о подготовке мер противодействия американским санкциям, европейские банковские каналы, по которым шли расчёты с Ираном, будут заблокированы.

Соответственно, на робкий вопрос немецких СМИ о том, есть ли у нового посла США Ричарда Гренелла полномочия хозяйничать в Германии, будет дан твёрдый и, главное, однозначный ответ. Да, есть.