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«Права не имели»: Пашинян обиделся на Лукашенко и Назарбаева за разглашение по ОДКБ

17 ноября 2018, 14:39  •  155 • Политика
И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян обиделся на президентов Белоруссии и Казахстана Александра Лукашенко и Нурсултана Назарбаева на их высказывания по поводу следующего генсекретаря ОДКБ и заявил журналистам, что потребует от лидеров объясниться за разглашение секретных сведений.
Ранее Лукашенко сообщил, что у него есть три кандидата на пост генерального секретаря ОДКБ, а чуть позже Назарбаев добавил, что в соответствии с уставом организации новым генсеком, если следовать алфавитному порядку, должен стать представитель Белоруссии. Он же добавил, что Армения хочет оставить за собой этот пост.
Пашинян после этого взъелся и на того, и на другого президента, посчитав, что оба разгласили секретные сведения. На встрече с журналистами он заявил, что «это противоречит договоренностям».
«Это примерно, как если бы я пригласил какого-либо иностранного посла страны, не являющейся членом ОДКБ, и рассказал ему о заседании, прошедшем в формате закрытых дверей», - пожаловался Пашинян прессе.
И пообещал потребовать от Лукашенко и Назарбаева объяснений.
«Я, несомненно, потребую объяснений от президента Белоруссии и не только. С заявлениями, противоречащими нашим договоренностям, также выступил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев», - резюмировал и.о. премьера.

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