Права на помощь: согласие граждан на посмертное донорство органов предлагают указывать в водительском удостоверении

В водительских правах может появиться отметка о согласии или отказе владельца на посмертное донорство. Общероссийский народный фронт (ОНФ) и фонд «Здоровье» направили такое предложение в Минздрав России. Общественники просят включить пункт об отметке в удостоверениях в новый проект закона, который будет регулировать донорство и трансплантацию. Как на инициативу отреагировали специалисты в сфере здравоохранения и автотранспорта — в материале RT.

Министерство здравоохранения разработало проект нового закона, который будет регулировать донорство и трансплантацию в России. Сейчас он находится на рассмотрении в правительстве. В ведомстве сообщили RT, что документ также предполагает формирование и ведение Федерального регистра доноров органов.

Общероссийский народный фронт (ОНФ) и Фонд «Здоровье» предлагают предусмотреть один из вариантов наполнения этого регистра — включить в водительское удостоверение отметку о согласии или несогласии граждан на посмертное донорство.

Своё решение можно будет зафиксировать при получении или обновлении прав. Соответствующее предложение общественники направили в Минздрав для включения в законопроект. Об этом RT рассказали в пресс-службе ОНФ.

Представители Народного фронта уверены, что такой шаг позволит увеличить количество доноров, так как многие жители страны или не знают о такой возможности, или же не спешат оформить своё согласие из-за бюрократических затруднений.

«В соответствии с этим законопроектом граждане при жизни могут выразить своё волеизъявление о согласии или несогласии на изъятие после смерти их органов для трансплантации в письменной форме, заверенной руководителем медицинской организации либо нотариально. Люди в силу своей инертности заниматься этим, скорее всего, не будут. Многие об этом даже не задумываются, а у некоторых просто нет свободного времени, — объясняет член Центрального штаба ОНФ, директор фонда «Здоровье» Эдуард Гаврилов. — Мы предлагаем ещё один вариант заполнения этого регистра. Человек сможет сделать выбор в спокойной обстановке при получении или смене водительских прав. Таким образом многие смогут вообще задуматься об этой проблеме».

На данный момент в России ощущается острая нехватка донорских органов. Как сообщил в начале февраля замминистра здравоохранения РФ Дмитрий Костенников, ежегодно пациентам требуется около 10 тыс. органов для пересадки, но выполняется только около 1,5 тыс. операций.

Сейчас пересадку органов в России регламентируют закон «О трансплантации органов и (или) тканей человека», принятый ещё в 1992 году, и федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан». Трансплантация органов и тканей включена в программу государственных гарантий оказания медицинской помощи. Эта процедура оплачивается за счёт бюджетных средств. Человек может стать донором не только при жизни, но и после смерти. При этом трансплантировать органы погибшего нельзя, если гражданин, его близкие родственники или законный представитель заявили о его несогласии на донорство. Во всех же остальных случаях действует презумпция согласия.

Главный трансплантолог Минздрава, руководитель Федерального научного центра трансплантологии и искусственных органов им. академика В.И. Шумакова Сергей Готье в разговоре с RT отметил, что предложение общественников не противоречит документу, который готовит ведомство. По его словам, практика включения отметки о согласии на посмертное донорство в водительское удостоверение широко распространена в мире.

«Существуют два подхода: европейский, который основан на презумпции согласия, и американский, который учитывает отметки в правах и других документах. Все волеизъявления граждан содержатся в информационных электронных базах, которые доступны для ограниченного числа лиц, занимающихся вопросами донорства. Так что никто тут Америку не открыл. Хорошо, что люди об этом думают и беспокоятся, и это надо продвигать дальше», — подчеркнул он.

Клапан лёгочной артерии в процессе формирования

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Однако посмертное донорство возможно, только если человек находится в отделении реанимации и умирает там, заключил Готье.

Аналогичное предложение недавно озвучили в правительстве Литвы. В конце февраля 2018 года министр здравоохранения страны Аурелиюс Верига предложил, чтобы граждане при выдаче им удостоверений личности давали своё согласие на донорство органов или отказывались от этого.

Парламент Кипра ещё в мае прошлого года принял закон о посмертном донорстве, согласно которому получающим водительские права жителям острова нужно сделать выбор, дают они разрешение на использование своих органов в случае смерти или нет.

Директор Фонда доноров Дмитрий Кацуба поддержал инициативу. Он полагает, что отсутствие официальных согласий — одна из главных проблем трансплантации органов в России. При этом он добавляет, что необходимо тщательно продумать механизм использования органов погибших в автокатастрофах. Например, проводить генетическую экспертизу до проставления пометки, чтобы после смерти человека можно было сразу понять, как использовать его органы.

«Хамским способом с Россией не договориться»: Путин о событиях в Киеве, внешней политике и решениях на посту президента «Наверно, я буду одним из первых, кто пойдёт и с удовольствием поставит такую пометку в правах, чтобы, если со мной что-то случится, я мог бы после своей смерти кому-то помочь, — говорит он. — Пометка ускорит процесс, но ещё многое зависит от того, как будет выстроена система, насколько оперативно будут приезжать медики и полиция. Нужно, чтобы у нас не получилось, что человек попал в аварию, погиб, а мы не можем его никуда дальше перемещать, потому что полиция едет два часа, а за это время мы уже потеряем биологический материал».

У вице-президента Движения автомобилистов России Леонида Ольшанского инициатива, напротив, вызывает опасения. По его словам, необходимо создать условия, при которых злоупотребления врачей будут невозможны.

«Нужно обязательно общество защитить от необоснованного изъятия органов. Есть большое опасение, что врач будет ждать, пока человек умрёт, чтобы использовать его органы, — говорит Ольшанский. — В настоящее время мало людей, которые были бы согласны отдать свои органы после смерти».

Ранее Минздрав заявил, что в 2016 году были проведены 1703 операции по трансплантации органов, что на 14,8% больше, чем в 2015 году. В ведомстве отметили, что на протяжении последних нескольких лет ежегодно выполнялось около 1500 операций по трансплантации органов.