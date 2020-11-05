В России сегодня нет серьезных проблем в области межнациональных и межрелигиозных отношений. Тем не менее, укреплять традицию уважения и взаимопонимания между представителями различных национальностей и вероисповедания необходимо, чтобы избежать конфликтов в будущем. Об этом по итогам встречи Владимира Путина с религиозными лидерами, которая прошла в День национального единства, заявили «Известиям» эксперты и политики. Важно, считают они, уделить внимание работе с молодым поколением, которое не должно концентрироваться только на собственной культуре и традициях. В праздник президент также возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому, послушал звук новых колоколов на Спасской башни и пообщался с членами молодежных организаций.

Под звон колоколов

Программа президента традиционно началась с возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому. Именно под их началом 4 ноября 1612 года воины народного ополчения взяли штурмом Китай-город, освободив Москву от польских интервентов во время Смуты.

Вместе с главой государства в церемонии на Красной площади приняли участие представители молодежи из военно-патриотического центра «Вымпел» и Поискового движения России. Возле памятника Владимир Путин побеседовал с молодыми людьми, напомнив, почему важно не только знать свои права и требовать от государства их исполнения, но помнить и об обязанностях.

— Права и обязанности должны быть в гармонии между собой, — заявил президент. — Если бы Минин и Пожарский не чувствовали такой связи между двумя этими понятиями, вряд ли они по зову сердца взяли бы и начали собирать ополчение для того, чтобы освободить Москву.

Справка «Известий» День народного единства, ежегодно отмечаемый в России 4 ноября, — один из самых молодых государственных праздников. Торжества по этому поводу впервые прошли в нашей стране в 2005 году.

Президент РФ Владимир Путин во время общения с представителями военно-патриотического центра «Вымпел» и Поискового движения России, 4 ноября 2020 года Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru

По окончании фотосессии с представителями молодежных организаций на звоннице Спасской башни зазвучали новые колокола. В этот день можно было впервые услышать российский гимн в обновленном звучании. Работы по дооснащению звонницы начались еще в 2017 году, для чего в Воронеже было отлито 12 новых колоколов — процесс не обошелся без сбоев, поскольку создать их по заданным характеристикам удалось только с третьей попытки. В прошлом месяце для финальной установки часы и колокольный бой на Спасской башне были приостановлены. Работу курантов возобновили в День народного единства.

После этого Владимир Путин прошелся по новому Музею археологии Чудова монастыря, экспозиция которого расположена под землей — на месте демонтированного административного 14-го корпуса Кремля. Его экспозиция основана на результатах археологических исследований, проводившихся на этой территории, и посвящена древнейшей истории Москвы и ансамблю монастыря, находившегося здесь с 1365 до 1929 годы.

Четыре книги

Во второй половине дня президент в режиме видеоконференции встретился с представителями религиозных объединений. По мнению Владимира Путина, межнациональный и межрелигиозный мир для России – основа основ. Глава государства отметил, что эта сфера нуждается в постоянном внимании органов власти, гражданского общества и СМИ.

— Тем более что ситуация в ряде стран, мы видим это, сложная, и видим, к чему приводят действия разного рода провокаторов, тех, кто, прикрываясь свободой слова, оскорбляет чувства верующих, и тех, кто использует это как повод, чтобы оправдать насилие и нетерпимость. Результат здесь один: в обществе как снежный ком нарастают конфликты, и они могут тлеть годами и десятилетиями, — заявил Владимир Путин. — Мы вместе должны, обязаны делать всё возможное, чтобы в принципе исключить подобное развитие событий у нас в стране.

Во время встречи с представителями религиозных объединений, 4 ноября 2020 года Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru

Таким образом, президент, по всей видимости, отреагировал на серию терактов, которые недавно произошли сразу в нескольких европейских городах – Париже, Ницце и Вене.

Владимир Путин, на столе которого лежали Библия, Коран, Тора и Ганчжур, подчеркнул, что особая роль в гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений в предупреждении экстремизма и терроризма отведена духовным лидерам России. При этом глава государства процитировал отрывки из четырех священных текстов.

Во время мероприятия муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил Бердиев предложил Владимиру Путину призвать другие страны в ООН принять законы о защите чувств верующих.

— Это действительно предложение хорошее, я не понимаю, кто может быть против того, чтобы запретить оскорбление чувств верующих в любой форме, — отреагировал президент.

Россия может выступить с таким предложением, но вряд ли оно найдет отклик в странах «западной демократии» и дело дойдет до принятия конкретных законодательных актов, отметила в беседе с «Известиями» зампред комиссии ОП РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Маргарита Лянге. Тем не менее, это будет важный сигнал со стороны Москвы, считает она.

— У всех разное понимание грани между оскорблением и свободой слова. Мы это прекрасно видим на примере Франции. Здесь Россия во многом расходится с западными странами. Звучат вроде бы одни и те же слова, но при этом в них вкладывается совершенно разное понятие, — подчеркнула эксперт.

По ее словам, в России за многие столетия сформировался уникальный климат, когда представители различных национальностей и вероисповеданий друг друга уважают и понимают. Именно эту традицию необходимо сохранить для того, чтобы в дальнейшем избежать конфликтов на национальной и религиозной почве.

Римско-Католический костел на одной из улиц Иркутска Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

— Во многих старинных городах России мы можем увидеть на одной улице буквально в ста метрах друг от друга мечеть, православный храм и синагогу. Достаточно съездить в Астрахань или Иркутск. Это немыслимая история для Западной Европы. Если мы от себя не откажемся, если мы останемся теми, кто мы есть и кем были наши предки, то все эти угрозы для нас не страшны. Но как только мы начнем гоняться за чужими ориентирами и ценностями, то здесь мы и проиграем. Для России главное придерживаться своего пути и не бояться того, что мы иногда расходимся во взглядах с жителями западноевропейских стран, — добавила Маргарита Лянге.

На уровне регионов

Последние исследования показывают, что в России в целом складывается хорошая динамика в сфере межнационального и межрелигиозного согласия, отметил в беседе с «Известиями» первый зампредседателя комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов. По словам парламентария, на федеральном уровне выстраивается системная работа в области межнациональных вопросов. Однако по-прежнему существуют проблемы на региональном уровне. Не во всех субъектах, к примеру, активно работают дома дружбы, а руководители регионов нерегулярно встречаются с различными национальными и культурными объединениями.

— Сейчас особенно надо усилить работу в молодежной среде. Здесь самое тонкое место. Надо, чтобы молодое поколение больше взаимодействовало друг с другом. В частности, нужно проводить чаще молодежные форумы. Важно, чтобы, например, кавказские ребята видели культуру народов Дальнего Востока и других регионов. Если молодые люди будут замыкаться, концентрируясь только на собственной культуре и традициях, то это нам может дорого обойтись. Сохраняя идентичность, свой язык и культуру, мы должны говорить о единстве российского народа и единой страны, — заявил Ильдар Гильмутдинов.

Участники молодежного образовательный форума в Крыму Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

В России мир между конфессиями и нет преследования на религиозной или национальной почве, считает депутат Руслан Бальбек. Впрочем, это не распространяется на экстремистские организации, которые, прикрываясь религией, пытаются продвигать свои агрессивные идеи, добавил парламентарий.

Не обошлось мероприятие и без обсуждения конфликта в Закавказье из-за Нагорного Карабаха. Владимир Путин заверил: РФ делает все, чтобы военное противостояние завершилось как можно быстрее. При этом он подчеркнул, что Москва находится в постоянном контакте и с Ереваном, и с Баку. 1 и 2 ноября состоялись телефонные разговоры российского лидера с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.