Права и человек: в России может появиться аналог ЕСПЧ

Создание российского суда по правам человека важно не только из-за проблем в стране. Сегодня защита в этой сфере монополизирована ЕСПЧ, который часто принимает политически мотивированные решения. Об этом «Известиям» заявили в Госдуме по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Именно правоохранительная повестка оказалась в центре внимания беседы экспертов с президентом 10 декабря. На встрече затрагивались вопросы, связанные с амнистией, помилованием и примирением, а также проблемы, с которыми сталкиваются осужденные, находящиеся в СИЗО. Впервые Владимир Путин прокомментировал и дело бывшего журналиста Ивана Сафронова.

Судебная проблема

Заседание СПЧ не первый год проходит 10 декабря — именно в этот день в 1948-м Генассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека. В документе были провозглашены неотъемлемые права, присущие каждому вне зависимости от пола, расы, политических убеждений и других важных аспектов. Ежегодная встреча президента с членами Совета, как правило, обходится без сухих статистических отчетов. А эксперты — порой весьма эмоционально — пытаются обратить внимание главы государства на очень острые вопросы.

Например, почетный президент регионального общественного фонда противодействия организованной преступности и коррупции «АНТИМАФИЯ» Евгений Мысловский высказал мнение, что в последние 15 лет рейтинг уголовного правосудия в России «усыхает, как шагреневая кожа».

— Суды превратились в жалкий придаток предварительного следствия, а прокуратура при следствии словно прислуга при барыне: «Чего изволите?» Причем на это мнение не влияет официальная статистика. Следствием очень широко стали применяться методы, которые я бы назвал «процессуальным терроризмом», иными словами, усердие не по разуму, — заявил Евгений Мысловский, вспомнив самоубийство журналистки Ирины Славиной, которая в последнем сообщении обвинила в своей смерти РФ.

Фотография главного редактора интернет-издания «Коза Пресс» Ирины Славиной. 2 октября 2020 года Ирина Славина покончила с собой у здания ГУ МВД России по Нижегородской области Фото: ТАСС/Михаил Солунин

По словам эксперта, в обществе сложилось стойкое убеждение, что существующая система контроля в уголовно-судебном производстве не способна обеспечить надлежащий контроль за правосудием. При этом для «внешнего сторожа» лучше всего подошла бы структура российского суда по правам человека, уверен Евгений Мысловский.

Президент все же не считает, что ситуация в этой сфере в стране настолько плоха. Недавно комиссия по эффективности правосудия при Совете Европы в своём докладе указала на то, что российская система правосудия является одной из самых эффективных, напомнил он.

— Ваша идея по созданию российского суда по правам человека – просто нужно проработать. Вы же правильно сказали, что такие институты, как судебный следователь и так далее, они требуют и финансирования, и изменения определённой системы. Это то же самое. Но в принципе, мне кажется, идея сама по себе правильная, — сказал Владимир Путин. — Вам спасибо большое, что обратили на это внимание. Я многие вещи пометил.

Предложение о создании российского аналога ЕСПЧ стоит поддержать, потому что проблема с соблюдением прав человека в РФ существует, согласен и первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов.

— Сегодня судебная защита в этой сфере у нас монополизирована ЕСПЧ, который часто принимает политически мотивированные решения под давлением сил, враждебных РФ, — заявил он «Известиям».

По мнению парламентария, именно поэтому необходимо создать аналогичную структуру, которая должна стать не общественной, а реальной судебной организацией.

— Для этого в Конституцию нужно внести две поправки. Этот институт должен быть там упомянут, а также прописано, что его деятельность регулируется конституционным законом, потому что судебная система в РФ имеет свое правовое регулирование. Без этого упоминания такой суд вряд ли может иметь легитимную базу, — отметил депутат.

Участники мероприятия также призвали президента провести широкую амнистию. Несмотря на то, что за последние 20 лет тюремное население сократилось больше, чем в два раза, за решеткой по-прежнему находятся полмиллиона человек. По мнению Владимира Путина, этот инструмент не должен быть забыт, однако нужно понять, как к этому отнесутся граждане, включая потерпевших.

Участники (на экране) заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека в режиме видеоконференции Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Кроме того, главу государства попросили поддержать законопроект, который предусматривает для заключенных в СИЗО звонки и свидания с близкими родственниками без разрешения следователей, которые используют родных в целях манипуляции.

— Он так и говорит, что «дашь признательные показания, тогда я разрешу тебе позвонить больной онкологией матери», «пойдешь на сделку со следствием, я разрешу тебе увидеть ребенка», — заявила правозащитница Ева Меркачева, которая также считает необходимым принять закон, позволяющий изымать тотальную переписку заключенного только по решению суда.

Стоит отметить, что президент в целом поддерживает гуманизацию судебной системы. В частности, по его словам, не стоит вешать на людей судимость за мелкие преступления и «загонять человека в такие жесткие рамки», которые потом окажут негативное влияние на его оставшуюся жизнь. С другой стороны, либерализация должна быть осторожной, чтобы пресечь злоупотребления послаблениями, уверен он. Положительно Владимир Путин отнесся и к предложению ввести институт примирения в случаях противоправных действий несовершеннолетних.

Сурово наказывать

На встрече президенту также предложили зафиксировать в законодательстве, что непризнание вины не может быть причиной отказа от помилования. Сейчас сложилось мнение, что в помиловании могут отказать, если человек не признает себя виновным в содеянном, хотя такого пункта в законе нет. К примеру, бывший руководитель нефтяной компании ЮКОС Михаил Ходорковский был помилован Владимиром Путиным без признания вины, отметила член СПЧ Екатерина Винокурова.

— Он косвенно признал, — парировал Владимир Путин. — В письме ко мне признал [вину] и попросил его отпустить раньше срока, потому что у него мама болела, умерла, и я пошел на это и помиловал его.

Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Президенту предложили ввести и институт условного помилования, который может коснуться, например, наркопотребителей, нарушивших закон в первый раз. Владимир Путин, однако, считает, что сфера незаконного оборота наркотиков представляет серьезную опасность для общества и для молодежи.

— Во многих странах смертная казнь предусмотрена за распространение наркотиков, а вы предлагаете здесь либерализовать, — заметил глава государства.

Была затронута на встрече и тема задержаний журналистов на несанкционированных митингах. Проблемным вопросом остается и нарушение прав представителей СМИ из России за рубежом. Особую тревогу вызывают действия правоохранительных органов в западных странах. Нельзя забывать и про ближнее зарубежье, включая, например, Туркменистан или Белоруссию, где корреспонденты из РФ порой сталкиваются с трудностями.

Весьма интересным оказалось обсуждение темы наказания за госизмену. Сейчас эта статья прописана так, что под нее может попасть любая консультационная помощь, которая используется иностранцами во вред нашему государству, заявила Екатерина Винокурова.

— Можно в нынешнем виде посадить весь СПЧ, у всех есть знакомые иностранцы, мы не знаем, кто у нас завербован. Можно сажать все журналистское сообщество. Все общаются с иностранными коллегами. Посплетничал с иностранным коллегой о политике, а коллега был завербован — совершил госизмену. Перевел бабушку через дорогу, а бабушка несла санкционный список и была агентом ЦРУ — в принципе, состав есть, — посетовала она.

Правозащитница вспомнила дело экс-журналиста «кремлевского пула» Ивана Сафронова, арестованного этим летом. Владимир Путин заметил, что «осудили» Сафронова не за журналистскую деятельность. Суд пока не выносил приговор по этому делу, и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сразу пояснил, что Владимир Путин оговорился. Общего смысла это не меняет, добавил он.

Госизмена – тяжкое преступление и предательство своего народа, подчеркнул глава государства.

— И предатели должны понести суровое наказание, — добавил он.

Однако с проблемой, когда в госизмене обвиняют людей, которые разгласили сведения из открытого доступа, президент пообещал разобраться.

Широкий доступ

На встрече также обсуждался законопроект о распространении статуса НКО-иностранного агента на незарегистрированные общественные организации и на граждан, который недавно был принят Госдумой в первом чтении. При этом документ вводит дополнительные обязанности и для СМИ. Поскольку политическая деятельность трактуется весьма широко, не исключено, что в число физлиц-иноагентов могут попасть, госслужащие, проводящие мероприятия, в которых принял участие хотя бы один представитель НКО-иноагента или физическое лицо-иноагент, подчеркнул председатель СПЧ Валерий Фадеев. Кроме того, требования закона могут быть распространены на ученых и деятелей культуры, которые поддерживают финансовые связи с заграницей, добавил он.

— Нельзя, чтобы это как-то ограничивало людей, ограничивало их деятельность. Мы всегда исходили из того, что это связано только с одним – с обеспечением невмешательства в наши внутренние дела со стороны иностранных государств, над чем они активно работают, — заявил Владимир Путин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Валерий Фадеев также обратил внимание на трудности, возникшие при переходе детей на дистанционное образование из-за пандемии. Несмотря на то, что по Конституции в РФ среднее образование – всеобщее и бесплатное, удаленка оказалась недешевым удовольствием. По словам Валерия Фадеева, в стране порядка 3 млн детей-школьников из малообеспеченных семей, которым трудно найти деньги на удаленку.

На этом фоне требуется масштабная помощь семьям с детьми-школьниками по предоставлению им техники: компьютеров и модемов, так как в период пандемии многие дети оказались отрезаны от учебы из-за нехватки денег, отметила в беседе с «Известиями» директор Института прогрессивного образования Анна Маркс. Однако проблема гораздо шире. Ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж напомнил «Известиям», что в России 25 тыс. населенных пунктов живут без интернета и телефонии.