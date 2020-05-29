Права человека для граждан США, остальным - жажда и голод? В Крыму ответили на "советы" о блокаде

В России оценили заявление бывшего американского посла на Украине Джона Хербста. Он призвал не поставлять воду в Крым и предложил новые санкции против России. Хербст убеждён, что так можно вернуть полуостров в состав Украины.

Депутат Госдумы Константин Бахарев заявил РИА Новости, что это "запредельный цинизм". Бахарев удивлён, что именно такие люди "на протяжении нескольких лет во многом определяли политику США в отношении Украины".

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец напомнил, что именно из-за этого во всём мире не любят американцев. А сенатор Сергей Цеков заявил, что Украину используют как американское оружие против Крыма. Он отметил, что права человека существуют только для граждан США и ЕС, а "остальных можно морить жаждой и голодом".

"Все эти блокады, которые поустраивал нам Киев, безусловно пользуются поддержкой США. Похоже, что Вашингтон подсказывает им, что надо делать: перекройте воду, подорвите линию электропередачи, полностью прекратите транспортное сообщение с Крымом", - цитирует его заявление "Взгляд".