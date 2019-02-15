Прапорщик из Кабульской роты

Мама - орденоносец

Николай появился на свет 15 мая 1952 года в селе Федорково Пошехонского района Ярославской области. Его мама Анна Даниловна, была известным на всю область свиноводом. Она трудилась в колхозе «Путь к коммунизму» и за высокие результаты была отмечена высокой наградой - орденом Ленина. Работала Анна Даниловна не за награды - за совесть. Так была приучена с детства - росла в многодетной семье. Совсем юной, в 16 лет, когда началась Великая Отечественная война, работала на лесозаготовках.

Когда родился первый и единственный сын, расслабляться ей тоже было некогда – поднимала парня одна.

Николай мать радовал. Окончив Колобовскую восьмилетнюю школу в 1967 году, сразу поступил в Великосельский зооветтехникум. А получив специальность ветфельдшера, вернулся работать в родной колхоз. Когда сына в ноябре 1971 года призвали на службу в ряды Советской армии, мать провожала его со слезами на глазах, но Анне Даниловне и в голову не пришло, что единственного ребенка можно, как теперь говорят, от армии «отмазать».

400 прапорщиков

В перерыве между боями.

Николай Садовой, окончив учебное подразделение в звании сержанта, проходил срочную службу в Центральной группе войск и Краснознаменном Белорусском военном округе. Был санинструктором, затем начальником медпункта, потом фельдшером.

Перед демобилизацией в ноябре 1973 года старший сержант Садовой принял решение остаться на сверхсрочную. Через два года дослужился до прапорщика.

В 1982 году, когда Николая Анатольевича, служившего в Белоруссии, пригласили на собеседование по поводу командировки для исполнения интернационального долга в Афганистан, у него уже росли двое детей – трехлетний сын и десятимесячная дочь.

Садовой попал в число 400 прапорщиков, которых советское командование перебрасывало тогда в ДРА. Все они были в основном людьми семейными, у многих - маленькие дети, но из них домой отпустили только одного. У него только-только родился ребенок, и ему дали три месяца на то, чтобы помочь жене, а затем он все равно должен был отправиться в Афган.

Лишь бы человека спасти

В сентябре 1982 года Николай Анатольевич прибыл в легендарную «Кабульскую роту». Задачами 459-ой отдельной роты спецназа ГРУ Генштаба, состоявшей из четырех разведгрупп и группы связи, были разведка, доразведка с целью проверки информации, захват пленных, уничтожение лидеров и полевых командиров моджахедов. Ее личный состав за все время нахождения в Демократической республике Афганистан, до 15 августа 1988 года, провел более 600 боевых выходов.

- В Афгане было тяжело: 45 градусов днем, а ночью – холод такой, что без теплого свитера замерзнуть можно было, потому что вокруг горы, - рассказывает Николай Анатольевич. – Было страшно, люди срывались, у них нервы не выдерживали. Жизнь, а особенно война – не кино. Когда вертолеты сбивают, остается груда тел - всех надо опознать. У нас за два года пропавших без вести не было, хотя ребят погибло много. В бою, даже сражаясь, раненым помощь оказывал – лишь бы человека спасти, по-другому нельзя.

Прапорщик Николай Садовой неоднократно участвовал в боевых действиях. В память о командировке в Афганистан у него два ордена Красной Звезды. Оба начальнику медицинского пункта, прапорщику Садовому за мужество, отвагу и героизм, проявленные при выполнении интернационального долга вручили в 1984 году. Первый — на 23 февраля, второй — в августе. А еще об Афганистане напоминают дважды перенесенный брюшной тиф, желтуха, ранение в одной из боевых операций в районе кишлака Гогамунда и тяжелая травма с контузией и огнестрельными осколочными ранениями, которую он получил, когда их бронетранспортер подорвался на мине. Николай Садовой не покинул поле боя, он продолжал оказывать неотложную медицинскую помощь своим раненым сослуживцам, а потом проявил редкое упорство, преодолел недуг и вернулся в строй.

- Исполняя интернациональный долг, мы несли мир афганскому народу,- уверен ветеран Вооруженных сил РФ. - Ушли из Афганистана - война там вспыхнула со страшной силой, и до сих пор нет мира.

В зоне отчуждения

Любимая семья.

После Афгана в 1984 году Николай Садовой был направлен на службу в Киевский военный округ. Не прошло и двух лет, как его бесценный опыт военного медика пригодился для оказания помощи людям, пострадавшим в ходе ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Туда, в зону отчуждения, подвергшуюся радиации, он был направлен 4 мая 1986 года по тревоге из Киева. Пробыл там до 17 июля. В его обязанности, как и всего личного состава части, входил дозиметрический контроль за качеством продуктов питания, пробы воды и земли, эвакуация гражданского населения из зоны отчуждения и оказание неотложной медицинской помощи. Там он получил суммарную дозу облучения 4,42 БЭР, а

к боевым наградам за службу в Афганистане со временем добавились награды ликвидатора аварии на ЧАЭС, одна из них – общественный орден «Спасшим мир», учрежденная в честь 25-летия аварии на Чернобыльской АЭС.

- Слава Богу, до Афганистана и Чернобыля детей родить успели, - говорит Николай Анатольевич. – Они выросли. Сын сейчас живет в Волгограде, дочь – в Питере. Жена Ирина Михайловна у меня героическая женщина. Когда вернулись с Украины и меня хотели направить в Чечню, там тогда война шла, у нас ведь даже квартиры не было. Жили у младшего брата жены в «двушке» всемером – их трое, да нас – четверо. А начальство мне в глаза говорило: у вас квартира есть на Украине, чем вы недовольны… За то, что спорил с ними, в ноябре 1994 года попал под сокращение. Переезды, мои Афган, Чернобыль, ранения, болезни, бытовые проблемы - сколько всего на ее долю выпало, а она меня ни разу не упрекнула!

Сегодня Николай Анатольевич на инвалидности, но по-прежнему ведет активную общественную работу, участвуя в патриотическом воспитании рыбинской молодежи.

Ниолай Садовой и сегодня ведет активную жизнь

Фото из личного архива Николая Садового