Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Подминают под себя": НАТО открывает в Киеве и Одессе курсы английског...
В Совфеде оценили слова депутата Рады о возможных последствиях победы Порошенко ...
Мир в опасности: что ответит Мюнхен? LIVE
«Мир сегодня идёт вразнос»: какие вопросы будут обсуждаться на конференции по бе...
Главная / В России

Прапорщик из Кабульской роты

15 февраля 2019, 15:09  •  102 • В России

Мама - орденоносец

Николай появился на свет 15 мая 1952 года в селе Федорково Пошехонского района Ярославской области. Его мама Анна Даниловна, была известным на всю область свиноводом. Она трудилась в колхозе «Путь к коммунизму» и за высокие результаты была отмечена высокой наградой - орденом Ленина. Работала Анна Даниловна не за награды - за совесть. Так была приучена с детства - росла в многодетной семье. Совсем юной, в 16 лет, когда началась Великая Отечественная война, работала на лесозаготовках.

Когда родился первый и единственный сын, расслабляться ей тоже было некогда – поднимала парня одна.

Николай мать радовал. Окончив Колобовскую восьмилетнюю школу в 1967 году, сразу поступил в Великосельский зооветтехникум. А получив специальность ветфельдшера, вернулся работать в родной колхоз. Когда сына в ноябре 1971 года призвали на службу в ряды Советской армии, мать провожала его со слезами на глазах, но Анне Даниловне и в голову не пришло, что единственного ребенка можно, как теперь говорят, от армии «отмазать».

400 прапорщиков

В перерыве между боями.

Николай Садовой, окончив учебное подразделение в звании сержанта, проходил срочную службу в Центральной группе войск и Краснознаменном Белорусском военном округе. Был санинструктором, затем начальником медпункта, потом фельдшером.

Перед демобилизацией в ноябре 1973 года старший сержант Садовой принял решение остаться на сверхсрочную. Через два года дослужился до прапорщика.

В 1982 году, когда Николая Анатольевича, служившего в Белоруссии, пригласили на собеседование по поводу командировки для исполнения интернационального долга в Афганистан, у него уже росли двое детей – трехлетний сын и десятимесячная дочь.

Садовой попал в число 400 прапорщиков, которых советское командование перебрасывало тогда в ДРА. Все они были в основном людьми семейными, у многих - маленькие дети, но из них домой отпустили только одного. У него только-только родился ребенок, и ему дали три месяца на то, чтобы помочь жене, а затем он все равно должен был отправиться в Афган.

Лишь бы человека спасти

В сентябре 1982 года Николай Анатольевич прибыл в легендарную «Кабульскую роту». Задачами 459-ой отдельной роты спецназа ГРУ Генштаба, состоявшей из четырех разведгрупп и группы связи, были разведка, доразведка с целью проверки информации, захват пленных, уничтожение лидеров и полевых командиров моджахедов. Ее личный состав за все время нахождения в Демократической республике Афганистан, до 15 августа 1988 года, провел более 600 боевых выходов.

- В Афгане было тяжело: 45 градусов днем, а ночью – холод такой, что без теплого свитера замерзнуть можно было, потому что вокруг горы, - рассказывает Николай Анатольевич. – Было страшно, люди срывались, у них нервы не выдерживали. Жизнь, а особенно война – не кино. Когда вертолеты сбивают, остается груда тел - всех надо опознать. У нас за два года пропавших без вести не было, хотя ребят погибло много. В бою, даже сражаясь, раненым помощь оказывал – лишь бы человека спасти, по-другому нельзя.

Прапорщик Николай Садовой неоднократно участвовал в боевых действиях. В память о командировке в Афганистан у него два ордена Красной Звезды. Оба начальнику медицинского пункта, прапорщику Садовому за мужество, отвагу и героизм, проявленные при выполнении интернационального долга вручили в 1984 году. Первый — на 23 февраля, второй — в августе. А еще об Афганистане напоминают дважды перенесенный брюшной тиф, желтуха, ранение в одной из боевых операций в районе кишлака Гогамунда и тяжелая травма с контузией и огнестрельными осколочными ранениями, которую он получил, когда их бронетранспортер подорвался на мине. Николай Садовой не покинул поле боя, он продолжал оказывать неотложную медицинскую помощь своим раненым сослуживцам, а потом проявил редкое упорство, преодолел недуг и вернулся в строй.

«Держите по пакетику»: как в Ростове-на-Дону полицейские заставляли граждан признаваться в хранении наркотиков

- Исполняя интернациональный долг, мы несли мир афганскому народу,- уверен ветеран Вооруженных сил РФ. - Ушли из Афганистана - война там вспыхнула со страшной силой, и до сих пор нет мира.

В зоне отчуждения

Любимая семья.

После Афгана в 1984 году Николай Садовой был направлен на службу в Киевский военный округ. Не прошло и двух лет, как его бесценный опыт военного медика пригодился для оказания помощи людям, пострадавшим в ходе ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Туда, в зону отчуждения, подвергшуюся радиации, он был направлен 4 мая 1986 года по тревоге из Киева. Пробыл там до 17 июля. В его обязанности, как и всего личного состава части, входил дозиметрический контроль за качеством продуктов питания, пробы воды и земли, эвакуация гражданского населения из зоны отчуждения и оказание неотложной медицинской помощи. Там он получил суммарную дозу облучения 4,42 БЭР, а

Путин, Эрдоган и Рухани поговорили о Сирии в четвертый раз

к боевым наградам за службу в Афганистане со временем добавились награды ликвидатора аварии на ЧАЭС, одна из них – общественный орден «Спасшим мир», учрежденная в честь 25-летия аварии на Чернобыльской АЭС.

- Слава Богу, до Афганистана и Чернобыля детей родить успели, - говорит Николай Анатольевич. – Они выросли. Сын сейчас живет в Волгограде, дочь – в Питере. Жена Ирина Михайловна у меня героическая женщина. Когда вернулись с Украины и меня хотели направить в Чечню, там тогда война шла, у нас ведь даже квартиры не было. Жили у младшего брата жены в «двушке» всемером – их трое, да нас – четверо. А начальство мне в глаза говорило: у вас квартира есть на Украине, чем вы недовольны… За то, что спорил с ними, в ноябре 1994 года попал под сокращение. Переезды, мои Афган, Чернобыль, ранения, болезни, бытовые проблемы - сколько всего на ее долю выпало, а она меня ни разу не упрекнула!

Сегодня Николай Анатольевич на инвалидности, но по-прежнему ведет активную общественную работу, участвуя в патриотическом воспитании рыбинской молодежи.

Ниолай Садовой и сегодня ведет активную жизнь

Фото из личного архива Николая Садового

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


102
Источник
Похожие новости
14 февраля 2019, 16:24
Юнус-Бек Евкуров: Я предложил жителям Ингушетии вместе бороться с коррупцией. Получил уже 300 сигналов
14 февраля 2019, 16:24
Российским депутатам и сенаторам стоит взять пример с Ангелы Меркель
14 февраля 2019, 22:54
Юрий Чайка обсудил генпрокурором Словении вопросы безопасности
Загрузка...
15 февраля 2019, 02:09
Генерал-полковник Борис Громов: Приказывая вывести войска из Афгана, маршалы извинялись
14 февраля 2019, 22:54
Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев: Запад готовит к расколу Молдавию, как это было на Украине
15 февраля 2019, 15:09
Прапорщик из Кабульской роты
Загрузка...
Новости партнеров

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 февраля 2019, 21:44
Россия дала первый бой мегакорпорациям. И вот результат
10 февраля 2019, 22:04
Россия готовится к отключению от Интернета. И это правильно!
10 февраля 2019, 03:39
Ополченцы применили в Донбассе лазерное оружие - Госпогранслужба Украины
11 февраля 2019, 10:24
Капитан судна «Норд» Владимир Горбенко после возвращения из Украины: «Отвыкаю от постоянной слежки»
10 февраля 2019, 03:39
"На страже Православия": В Сети поддержали монастырь Афона, захлопнувший двери перед лжеепископом "новой церкви" Украины
15 февраля 2019, 07:09
ВСУшники обругали российский Т-72Б3
10 февраля 2019, 03:39
Венесуэла переводит нефтяные счета в Газпромбанк, подальше от санкций США - источник
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.