Пранкеры Вован и Лексус рассказали, как попали в оппозиционный "список Путина"

Пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, они же Вован и Лексус, попали в так называемый список Путина - реестр приближенных и якобы приближенных к Кремлю лиц, против которых российская оппозиция предлагает ввести международные санкции. Об этом в своем микроблоге Twitter рассказал сам Владимир Кузнецов.

"Немного клоунады в ленту. На Форуме Свободной России Фейгин и ко внесли нас в санкционный "список Путина" в компании с постпредом РФ в ООН Небензей. Далее "цирковая труппа" поедет трясти листиком в сенат США", - пишет Вован.

Отметим, что в ноябре 2018 года оппозиционер Марк Фейгин действительно представил составленный им и другими представителями либеральной общественности список в Атлантическом совете в Вашингтоне.

Опубликованная версия "списка Путина" представлена на сайте Форума Свободной России. Там имен пранкеров нет. Тем не менее, по некоторым данным, существует и более обширная версия документа, в которой более двух сотен имен, распределенных по 12 категориям. Наряду с российскими гражданами есть в списке и фамилии выходцев из других государств - к примеру, с Украины.

Что касается Вована и Лексуса, то пранкеры известны своими розыгрышами, жертвами которых часто становятся западные политики и знаменитости. К примеру, несколько дней назад стало известно, что они разыграли по телефону губернатора Калифорнии Эдмунда Джеральда Брауна-младшего.