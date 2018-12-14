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Пранкеры Вован и Лексус рассказали, как попали в оппозиционный "список Путина"
14 декабря 2018, 03:39 • 51 • Политика
Пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, они же Вован и Лексус, попали в так называемый список Путина - реестр приближенных и якобы приближенных к Кремлю лиц, против которых российская оппозиция предлагает ввести международные санкции. Об этом в своем микроблоге Twitter рассказал сам Владимир Кузнецов.
Отметим, что в ноябре 2018 года оппозиционер Марк Фейгин действительно представил составленный им и другими представителями либеральной общественности список в Атлантическом совете в Вашингтоне.
Опубликованная версия "списка Путина" представлена на сайте Форума Свободной России. Там имен пранкеров нет. Тем не менее, по некоторым данным, существует и более обширная версия документа, в которой более двух сотен имен, распределенных по 12 категориям. Наряду с российскими гражданами есть в списке и фамилии выходцев из других государств - к примеру, с Украины.
Что касается Вована и Лексуса, то пранкеры известны своими розыгрышами, жертвами которых часто становятся западные политики и знаменитости. К примеру, несколько дней назад стало известно, что они разыграли по телефону губернатора Калифорнии Эдмунда Джеральда Брауна-младшего.
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