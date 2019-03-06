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Пранкеры Вован и Лексус раскрыли, как американская сторона пренебрегает экономическим правом в отношении Венесуэлы
06 марта 2019, 06:09 • 126 • Политика
Под видом президента Швейцарии пранкеры Вован и Лексус дозвонились спецпосланнику США по Венесуэле. Тот, пренебрегая экономическим правом, потребовал немедленно заблокировать все счета президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Российские пранкеры Вован и Лексус дозвонились спецпосланнику США по Венесуэле Эллиоту Абрамсу, один из них представился президентом Швейцарии. Он записал телефонный разговор, в котором обсуждались счета нефтяных компаний Боливарианской Республики в швейцарских банках. Дальше речь пошла о счетах частных лиц, якобы из ближнего окружения президента Венесуэлы Николаса Мадуро в этих же кредитных учреждениях.
Эллиот Абрамс вопреки всем нормам экономического права настаивал на полной блокировке венесуэльских активов в Швейцарской Конфедерации.
На этом Абрамс не остановился и уже перешёл к угрозам ни в чём не повинной Швейцарии.
"Есть риск, что в отношении любого швейцарского банка, который передаст эти активы, в будущем может быть подан иск со стороны будущего законного правительства Венесуэлы [тут американец имеет в виду теоретическое правительство самозванца Хуана Гуайдо или другого американского ставленника - прим. ред.] в связи с тем, что такой банк допустил, по сути, разворовывание данных активов", - заявил Абрамс.
На просьбу предоставить доказательства, что данные деньги были получены преступным путём, Абрамс только переслал санкционный список из 100 граждан Венесуэлы.
Вован и Лексус - пранкеры, работающие в жанре пранк-журналистики. Популярность им принесли провокационные записи с Петром Порошенко, Реджепом Эрдоганом, сенатором США Джоном Маккейном, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, Михаилом Горбачёвым, Игорем Коломойским, Виталием Кличко и другими.
Информация предоставлена "Вести"
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