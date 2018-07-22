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Пранкеры узнали, как в США готовят «революционеров» для России
22 июля 2018, 20:24 • 255 • В России
Российские пракеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли замдиректора Йельского университета США Тимоти Стампу. У него узнали, по какой программе обучался блогер Алексей Навальный. Ведь совсем скоро там же обучение пройдет один из главных сторонников оппозиционера Леонид Волков.
- Это широкий спектр тем от ведения переговоров до дебатов, ораторского искусства, развития лидерских качеств, которые помогут ему в продвижении себя, своего дела и демократических принципов в России, - сказал пранкерам представитель Йеля.
- Идея пришла после того, как стало известно, что Леонид Волков отправится в Йель на учебу, - рассказал «КП» пранкер Лексус. – Очень было интересно, чему же их там учат, если они все становятся революционерами. Мы созвонились с представителем университета. Они знают, что Навальный занимается в России оппозиционной деятельностью. И сказал, что Алексей у них научился дебатам, выступлениям публичным. В Йеле возлагают большие надежды на Леонида Волкова. И самое главное, стало известно, что Волков контактирует с организацией NED. Она прославилась тем, что готовила «бархатные революции» в разных странах. Это чисто тема ЦРУ.
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