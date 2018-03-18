Пранкеры разоблачили куратора "Голоса": Они хотели повторить в России историю "Майдан и Ющенко"

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Пранкер Лексус (Алексей Столяров) рассказал, зачем вокруг выборов президента РФ представители так называемых независимых организаций хотят создать "информационный шум".

Глава "Европейской платформы за демократические выборы" Штефани Шиффер в разговоре с пранкерами Лексусом и Вованом (Алексей Столяров и Владимир Кузнецов) заявила о планах дискредитировать выборы президента России.

В комментарии Царьграду один из телефонных шутников объяснил, что в этом вопросе печалит то, что организация, которая называется якобы независимой, по факту действует абсолютно в интересах политических групп.

"Она [организация] себя заявляет как аполитичная, но их тезисы совершенно политически окрашенные. А кроме того, они сами признаются, что готовы работать в интересах другого государства, что в принципе неприемлемо. Это я сейчас говорю про "Голос", - заявил Лексус.

Он также отметил, что судя по разговору, в том числе с наблюдателями-сторонниками Навального, провокаторы изначально намеревались создать "картинку" со вбросами и фальсификациями.

"Не может организация быть наблюдателем и заранее работать на то, что выборы нелегитимны. Наблюдатели отличаются от какой-то другой некоммерческой структуры, политической, тем, что они непредвзяты", - подчеркнул пранкер.

Он отметил, что, по всей видимости, намеревавшиеся дискредитировать выборы президента в нашей стране хотят создать информационный фон на Западе. В ситуации, когда у России обострены отношения с Великобританией и США, это создало бы дополнительный эффект.

При этом сами пранкеры не удивлены тем, что прозападные НКО работают на "дядю" из-за рубежа. Подобная ситуация прокатывалась на Украине, и там был достигнут результат.

"Ведь это именно та самая организация, которая организует наблюдение по всей Европе. И мы знаем, что организация "Опора" долгое время работала на Украине и финансировалась "Европейской платформой". И, если вспомнить, то и в митингах, и в выборах, в том числе когда Виктор Ющенко к власти приходил, "Опора" сыграла тоже большую роль. Вот в Украине это им удалось", - заметил Столяров.