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Пранкеры рассказали о розыгрыше главы СБУ от имени Бабченко
02 июля 2018, 14:24 • 43 • Украина
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) рассказали о звонке главе СБУ Василию Грицаку от имени журналиста Аркадия Бабченко, чьё убийство было инсценировано украинскими спецслужбами.
Reuters
Как слышно на записи, которая есть в распоряжении RT, пранкеры от имени Бабченко сообщили о нападении на него в центре Киева, предположительно, Грицаку.
«Меня избили сейчас в центре», — сказал «Бабченко» и уточнил, что в момент инцидента смотрел в баре матч чемпионата мира по футболу Россия — Испания.
Он дал главе СБУ точный адрес инцидента, а тот пообещал направить на место «дежурную службу».
«Спокойно, я сейчас помогу, чем смогу… ребята подъедут к вам», — отметил он.
Ранее российский журналист Аркадий Бабченко заявил, что перед инсценировкой убийства в Киеве сотрудники украинских спецслужб учили его, как падает человек.
29 мая появились сообщения, что Бабченко убит в Киеве. На следующий день стало известно, что убийство было инсценировано и являлось частью специальной операции.
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