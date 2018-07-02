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Пранкеры рассказали о розыгрыше главы СБУ от имени Бабченко

02 июля 2018, 14:24  •  43 • Украина
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) рассказали о звонке главе СБУ Василию Грицаку от имени журналиста Аркадия Бабченко, чьё убийство было инсценировано украинскими спецслужбами.
 
Reuters
 

Как слышно на записи, которая есть в распоряжении RT, пранкеры от имени Бабченко сообщили о нападении на него в центре Киева, предположительно, Грицаку.

«Меня избили сейчас в центре», — сказал «Бабченко» и уточнил, что в момент инцидента смотрел в баре матч чемпионата мира по футболу Россия — Испания. 

Он дал главе СБУ точный адрес инцидента, а тот пообещал направить на место «дежурную службу».

«Спокойно, я сейчас помогу, чем смогу… ребята подъедут к вам», — отметил он.

Ранее российский журналист Аркадий Бабченко заявил, что перед инсценировкой убийства в Киеве сотрудники украинских спецслужб учили его, как падает человек.

29 мая появились сообщения, что Бабченко убит в Киеве. На следующий день стало известно, что убийство было инсценировано и являлось частью специальной операции. 

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