Пранкеры от имени Зеленского разыграли украинского генерала

Пранкер Лексус (Алексей Столяров) и Вован (Владимир Кузнецов) от имени президента Украины Владимира Зеленского позвонили руководителю Главного управления Нацполиции по Днепропетровской области — генералу Виталию Глуховере.

Об этом информирует «СТРАНА.ua» со ссылкой на запись разговора.

Отмечается, что сначала Глуховере позвонил Вован, представившись журналистом. Пранкер попросил его прокомментировать незаконные действия в отношении полицейских, которых задержали после того, как они остановили автомобиль Глуховери.

«Я считаю, что это всё российская пропаганда. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, приходите в кабинет, разберёмся», — заявил Глуховеря.

Он бросил трубку после того, как Вован спросил его, как может российская пропаганда быть связана с тем, что он нарушил закон.

Затем главе ГУ Нацполиции позвонил Лексус в образе Зеленского, потребовав объяснить ситуацию. В ответ Глуховеря заявил, что «ничего не произошло».

Пранкер ему пригрозил увольнением, в ответ высокопоставленный полицейский пообещал выполнить все указания «Зеленского». Также полицейский удивился, когда пранкер ему заявил, что никогда не видел такого отношения к патрульным со стороны начальства.

«А что, плохо общался? Или что?» — спросил он.

Ранее Зеленский в своём Facebook потребовал уволить Глуховерю после появления в сети видео с задержанием патрульных полицейских, остановивших генерала за нарушение правил дорожного движения.