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Пранкеры опубликовали запись разговора с главой новой церкви Украины

23 декабря 2018, 18:24  •  195 • Украина
На YouTube опубликована запись разговора российских пранкеров с главой новой церкви Украины митрополитом Епифанием от имени представителя Европарламента.
 
Reuters
 

В частности, в ходе разговора с Епифанием пранкер от лица представителя Европарламента выразил надежду, что новая церковь Украины будет поддерживать украинского президента Петра Порошенко на следующих президентских выборах, поскольку тот сыграл большую роль в церковном вопросе. 

«Конечно, мы видим на этом посту только Порошенко, который должен продолжать тот процесс, который сейчас происходит в стране», — сказал в ответ Епифаний.

Ранее пранкеры Вован и Лексус опубликовали телефонный разговор с губернатором Калифорнии Джерри Брауном, который они провели от имени украинского премьера Владимира Гройсмана.

15 декабря Порошенко заявил, что в стране создана Украинская поместная автокефальная церковь, предстоятелем которой был избран митрополит УПЦ КП Епифаний (Думенко). 

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