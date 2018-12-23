Пранкеры опубликовали запись разговора с главой новой церкви Украины

На YouTube опубликована запись разговора российских пранкеров с главой новой церкви Украины митрополитом Епифанием от имени представителя Европарламента.

В частности, в ходе разговора с Епифанием пранкер от лица представителя Европарламента выразил надежду, что новая церковь Украины будет поддерживать украинского президента Петра Порошенко на следующих президентских выборах, поскольку тот сыграл большую роль в церковном вопросе.

«Конечно, мы видим на этом посту только Порошенко, который должен продолжать тот процесс, который сейчас происходит в стране», — сказал в ответ Епифаний.

Ранее пранкеры Вован и Лексус опубликовали телефонный разговор с губернатором Калифорнии Джерри Брауном, который они провели от имени украинского премьера Владимира Гройсмана.

15 декабря Порошенко заявил, что в стране создана Украинская поместная автокефальная церковь, предстоятелем которой был избран митрополит УПЦ КП Епифаний (Думенко).