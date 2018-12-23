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Пранкеры опубликовали запись разговора с главой новой церкви Украины
23 декабря 2018, 18:24 • 195 • Украина
На YouTube опубликована запись разговора российских пранкеров с главой новой церкви Украины митрополитом Епифанием от имени представителя Европарламента.
Reuters
В частности, в ходе разговора с Епифанием пранкер от лица представителя Европарламента выразил надежду, что новая церковь Украины будет поддерживать украинского президента Петра Порошенко на следующих президентских выборах, поскольку тот сыграл большую роль в церковном вопросе.
«Конечно, мы видим на этом посту только Порошенко, который должен продолжать тот процесс, который сейчас происходит в стране», — сказал в ответ Епифаний.
Ранее пранкеры Вован и Лексус опубликовали телефонный разговор с губернатором Калифорнии Джерри Брауном, который они провели от имени украинского премьера Владимира Гройсмана.
15 декабря Порошенко заявил, что в стране создана Украинская поместная автокефальная церковь, предстоятелем которой был избран митрополит УПЦ КП Епифаний (Думенко).
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