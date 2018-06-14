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Пранкеры обсудили с генсеком ОБСЕ ситуацию вокруг Вышинского
14 июня 2018, 00:54 • 52 • Украина
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) поговорили по телефону с генсеком ОБСЕ Томасом Гремингером и выяснили, каково его отношение к аресту в Киеве главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
© Michael Gruber globallookpress.com
Запись разговора, в ходе которого пранкеры представились премьерами Украины и Армении Владимиром Гройсманом и Николом Пашиняном, опубликована на YouTube.
Гремингер отметил, что знает о деле Вышинского и оно на повестке у представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира.
«Я думаю, это возвращает нас к вопросу свободы СМИ. Я думаю, что необходимо уважать всю критику. Думаю, что это определённо контрпродуктивно также с точки зрения международной репутации Украины. Журналистов сажают в тюрьму, заставляют молчать. Не думаю, что Украина хочет, чтобы международное сообщество её так воспринимало», — сказал Гремингер.
На вопрос, стоит ли Киеву отпустить Вышинского, он ответил, что «международное сообщество это хорошо воспримет» и что «это может многих удивить».
15 мая сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве. Вышинского задержали, а позднее арестовали на два месяца.
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