Пранкер Лексус оценил «блатное» включение сына Порошенко в санкционный список

Пранкер Лексус прокомментировал попадание в санкционный список России сына президента Украины Петра Порошенко Алексея, сказав, что он пролез в него «по блату».

Сеть отреагировала на появление сегодня, 1 ноября, санкционного списка украинских политиков и предпринимателей, которые сегодня ввела Россия. Среди прочих в нем оказался и сын украинского президента - Алексей Порошенко.

«Вот вечно дети президентов Украины везде пролезают по блату», - так отреагировал на включение в список известный пранкер Лексус (Алексей Столяров).

Отметим, что отсутствие в этом списке его отца, то есть президента Петра Порошенко, уже прокомментировал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что первые лица государства, как правило, в такие списки никогда не попадают.

Напомним, что сегодня введены санкции в отношении сына украинского президента Алексея Порошенко, главы МВД Арсена Авакова, спикера Верховной рады Андрея Парубия, главы «Нафтогаза» Андрея Кобелева и многих других.