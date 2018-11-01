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Пранкер Лексус оценил «блатное» включение сына Порошенко в санкционный список
01 ноября 2018, 15:09 • 169 • Политика
Пранкер Лексус прокомментировал попадание в санкционный список России сына президента Украины Петра Порошенко Алексея, сказав, что он пролез в него «по блату».
Сеть отреагировала на появление сегодня, 1 ноября, санкционного списка украинских политиков и предпринимателей, которые сегодня ввела Россия. Среди прочих в нем оказался и сын украинского президента - Алексей Порошенко.
«Вот вечно дети президентов Украины везде пролезают по блату», - так отреагировал на включение в список известный пранкер Лексус (Алексей Столяров).
Отметим, что отсутствие в этом списке его отца, то есть президента Петра Порошенко, уже прокомментировал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что первые лица государства, как правило, в такие списки никогда не попадают.
Напомним, что сегодня введены санкции в отношении сына украинского президента Алексея Порошенко, главы МВД Арсена Авакова, спикера Верховной рады Андрея Парубия, главы «Нафтогаза» Андрея Кобелева и многих других.
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