Пранкер доехал до уголовного дела: скандальный блогер Эдвард Бил стал участником крупного ДТП в центре Москвы

Полиция возбудила уголовное дело по факту крупной аварии с участием пяти машин на Садовом кольце в Москве. Спортивная Audi, за рулём которой, по предварительным данным, сидел скандально известный пранк-блогер Эдвард Бил, выехала на встречную полосу и врезалась в Volkswagen Polo. В ДТП серьёзно пострадала сотрудница аппарата Госдумы Мария Артёмова, за чью жизнь сейчас борются врачи. В Дептрансе Москвы сообщили, что Audi передвигалась по городу с подложными номерами — только с начала года за машиной числится более 400 нарушений ПДД. После аварии Бил попытался свалить вину на некоего друга, утверждая, что не он был за рулём, но полицейские опровергли эту версию.

Лоб в лоб

Серьёзная авария произошла в четверг около 11:40 в районе дома 13/21 на Смоленской площади в Москве. При выезде из тоннеля на внешней стороне Садового кольца столкнулись пять автомобилей. Согласно опубликованной видеозаписи аварии, водитель спортивной Audi, двигаясь по Садовому кольцу в противоположном направлении, неожиданно выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с Volkswagen Polo, после чего в иномарки врезались ещё три автомобиля.

За рулём Polo находилась ведущий специалист комитета Госдумы по обороне Мария Артёмова, которая пострадала в ДТП сильнее всего — извлекать её из салона пришлось спасателям. В тяжелом состоянии она была госпитализирована. Ряд СМИ сообщали, что она скончалась в реанимации, но позже городские власти эту информацию опровергли.

Из-за ДТП движение по внешней стороне Садового кольца оказалось парализовано. Как рассказал RT один из очевидцев, при попытке застрявших в пробке машин выбраться из неё в тоннеле произошло ещё несколько мелких аварий.

Спортивная Audi RS6, водитель которой устроил аварию, принадлежит скандально известному блогеру Эдварду Билу. Оказалось, что за машиной числится огромное количество нарушений.

«С января этого года, за три месяца, зафиксировано более 400 нарушений скоростного режима автомобилем, из-за которого произошла авария на Новинском бульваре. Штрафы на автомобиль не были выписаны, так как в январе эта машина была снята с учёта и ездила по подложным номерам. Мы считаем, что это было сделано сознательно», — прокомментировали ДТП в Дептрансе Москвы.

© Павел Кузнецов

При этом в ведомстве выразили мнение, что виновник аварии должен быть арестован.

«Готовим обращение в прокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело на водителя. Мы передадим все имеющиеся у нас документы и видеоматериалы, чтобы виновник получил реальный срок наказания в виде лишения свободы», — говорится в сообщении Telegram-канала Дептранса столицы.

Более 560 штрафов

Позднее глава ведомства Максим Ликсутов отправил письмо прокурору Москвы с просьбой взять расследование дела об аварии на Новинском бульваре под личный контроль. В письме были изложены все материалы, касающиеся нарушений правил дорожного движения, совершенные автомобилем Audi, в том числе превышения скорости более чем на 100 км/ч.

«Всего у виновного в ДТП на Новинском больше 566 штрафов. Только за этот год:

— 245 превышений скорости на 20—40 км/час;

— 104 — на 40—60 км/час;

— 48 — на 60—80 км/час;

— 23 — на 80 км/час».

Сразу после аварии Эдвард Бил попытался свалить вину на друга, которому он якобы доверил управление спорткаром. После этого блогера освидетельствовали и доставили в следственный отдел УВД по ЦАО на допрос. По данным ТАСС, следов запрещённых веществ в организме Била не выявлено.

Позднее в ГУ МВД сообщили, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Если Артёмова выживет, виновнику столкновения грозит максимальное наказание до двух лет лишения свободы.

Столичная полиция в официальном комментарии по факту ДТП отметила, что действиям предполагаемого виновника аварии будет дана объективная оценка и решение будет принято в соответствии с действующим законодательством.

Там также подтвердили информацию Дептранса о том, что спортивная Audi была снята с учёта в январе 2021 года предыдущим владельцем. «Сам предполагаемый виновник ДТП не является собственником автомобиля», — отметили в ГУ МВД.

Известный юрист Александр Добровинский, лишённый адвокатского статуса после скандального дела о ДТП с участием Михаила Ефремова заявил, что готов представлять интересы пострадавшей женщины и её семьи. При этом его оппонент в скандальном деле Эльман Пашаев, также лишённый адвокатского статуса, в четверг вечером выразил готовность защищать Била.

Эпатажный скандалист из Приднестровья

25-летний блогер и пранкер Эдвард Бил (настоящее время Эдуард Биль) родом из Тирасполя (Приднестровье), в юности занимался в местной спортивной секции греблей. Женат, воспитывает дочь Эмили. Увлёкся съёмкой видеороликов после окончания школы, на сегодняшний день его блог в YouTube подписаны более 4,3 млн человек.

Бил — автор многочисленных неоднозначных розыгрышей, в которых он часто провоцировал конфликтные ситуации с другими людьми, в том числе заканчивавшиеся рукоприкладством. Также ради съёмок своих роликов блогер утопил, сжёг и разбил в ДТП несколько автомобилей.

© Павел Кузнецов

В «активе» Била есть и ряд роликов, где он демонстрирует агрессивное вождение, нарушает ПДД и проявляет грубость и неуважение к другим участникам движения. В частности, на одном из видео, снятых на Садовом кольце Бил вступил в конфликт с водителем лимузина, в которого, двигаясь на большой скорости, бросил бутылку.

В июне 2019 года Общественная палата РФ попросила главу МВД Владимира Колокольцева проверить нескольких видеоблогеров, представляющих, согласно их данным, опасность для общества, в их число вошёл и Бил. Однако о результатах проверки ничего не известно.