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«Практика западных партнёров»: почему Россия раскритиковала резолюцию Совбеза ООН по Афганистану

01 сентября 2021, 02:00  •  39 • В мире
Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала резолюцию Совбеза ООН по Афганистану, представленную США, Великобританией и Францией. По её словам, РФ внесла большой вклад в формирование текста документа, однако многие её замечания так и не были учтены. В частности, в параграфе о борьбе с терроризмом отсутствует упоминание об «Исламском государстве»*. В связи с этим, отметила дипломат, российская сторона была вынуждена воздержаться от голосования. Об игнорировании предложений по тексту резолюции, а также о спешности её принятия ранее говорил и постпред России при ООН Василий Небензя. Эксперты считают, что столь поспешное принятие документа свидетельствует о том, что западные страны стремятся переложить ответственность за провал своей 20-летней миссии на талибов** и оставить государства региона справляться с последствиями в одиночку.
 
Reuters
 

Большая часть предложений России по резолюции Совета Безопасности ООН по Афганистану была проигнорирована её авторами — США, Великобританией и Францией. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отметив, что в итоге РФ была вынуждена воздержаться от голосования.

«Россия внесла значительный вклад в придание документу максимально сбалансированного вида, с тем, чтобы он отвечал актуальным задачам афганского урегулирования. Вместе с тем в конечном итоге в ходе голосования по тексту наша страна совместно с Китаем была вынуждена воздержаться», — говорится в заявлении Захаровой на сайте МИД РФ.

Так, по её словам, авторы документа не стали включать в параграф по борьбе с терроризмом упоминание «Исламского государства» и «Исламского движения Восточного Туркестана» (ИДВТ)***, которые представляют серьёзную угрозу безопасности в регионе. Помимо этого, отметила официальный представитель МИД России, не были учтены «тезисы о важности не допустить, чтобы эвакуация квалифицированных афганских кадров негативно сказывалась на социально-экономическом положении страны и её способности к достижению целей устойчивого развития».

Ещё одним пунктом, который не нашёл отражения в резолюции, Мария Захарова назвала обеспокоенность российской стороны «пагубным влиянием заморозки национальных финансовых активов на экономическую и гуманитарную ситуацию в Афганистане».

При этом она отметила спешность принятия документа на голосовании, выразив уверенность в том, что в основном текст «обкатывался» в узком формате.

«В очередной раз разочаровала практика западных партнёров по созданию искусственного цейтнота при согласовании документов Совета. Причём есть все основания полагать, что Вашингтон, Лондон и Париж успели «обкатать» текст в узком формате, лишь в последний момент представив его на рассмотрение в Совет», — подчеркнула дипломат.

Ранее резолюцию, представленную тройкой западных стран, раскритиковал и постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Мы были вынуждены воздержаться при голосовании по проекту резолюции СБ по Афганистану. Сделали это по причине игнорирования авторами проекта наших принципиальных озабоченностей», — заявлял постпред.

#Nebenzia: Russia

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