«Практика британских спецслужб»: в Генпрокуратуре РФ сравнили дело Скрипаля с «покушением» на Березовского

Отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери — это провокация, напоминающая мнимое покушение на беглого российского олигарха Бориса Березовского и убийство бывшего сотрудника ФСБ Александр Литвиненко. Об этом в понедельник заявили в Генпрокуратуре России. В надзорном ведомстве подчеркнули, что располагают документами, которые свидетельствуют о связи этих преступлений и нежелании британских властей обнародовать результаты расследования. Эксперты отмечают, что такая практика является традиционной для спецслужб Соединённого Королевства.

По одному сценарию

Заместитель генерального прокурора России Саак Карапетян заявил 9 апреля на брифинге перед журналистами, что отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии произошло по тому же сценарию, что и мнимое покушение на беглого российского олигарха Бориса Березовского, а также убийство бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко.

«История Скрипалей развивается аналогично мнимому покушению на Бориса Березовского в 2003 году и отравлению Александра Литвиненко в 2006-м. Во всех трёх случаях в провокации использовались лица, которые находились в розыске в РФ за совершение тяжких преступлений и выступали с заявлениями против российских властей. Так создавался ложный мотив для уничтожения этих лиц. Во всех трёх случаях говорилось о применении отравляющих веществ, и, на мой взгляд, самое важное, что власти Великобритании засекречивали информацию о расследовании этих преступлений, тем самым нарушая Европейскую конвенцию о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 1959 года», — заявил журналистам Карапетян.

Кроме того, в Генпрокуратуре подчеркнули, что до сих пор не получили от британской стороны материалов, посвящённых расследованию смерти Березовского, что также нарушает Европейскую конвенцию от 1959 года.

«Мы добивались от МВД Великобритании документа, где бы раскрывалась причина смерти Березовского, но пока не получили его. Дело в том, что Березовский умер как раз тогда, когда собрался вернуться в РФ. Кому выгодно, чтобы он не рассказал те вещи и ту информацию о событиях в Великобритании, которыми обладал? В первую очередь британским властям», — сказал Карапетян.

Он также напомнил, что за последние полтора десятка лет Москва обращалась к Лондону с запросами о выдаче 83 лиц для привлечения к уголовной ответственности в России и в 60 случаях получила отказ. Причём в подавляющем большинстве случаев его мотивировкой было то обстоятельство, что человек, выдачу которого требует российская сторона, имеет статус политического беженца.

«Отравить» по собственному желанию

«В июле 2006 года от Владимира Терлюка (выходца из Казахстана, который с 1999 года проживает в Великобритании. — RT) поступило заявление, что Березовский, Александр Литвиненко и ещё один знакомый олигарха, Александр Гольдфарб, в течение длительного времени пытались склонить Терлюка к даче показаний в полиции Великобритании о том, что он агент российских спецслужб и готовит покушение на Березовского. Но получили отказ», — заявил Антмоньев на брифинге в Генпрокуратуре РФ в Москве.

По словам Антмоньева, после отказа Березовский и Литвиненко сообщили в местную полицию, что Терлюк является агентом российских спецслужб и получил заказ убить Березовского, а в сентябре 2003 года Скотленд-Ярд начал соответствующее расследование.

«Во время этого разбирательства Терлюк был допрошен и дал подробные показания об инсценировке покушения на Березовского. В своих показаниях он в полном объёме перечислил всех, кто был причастен к этой провокации. Позже Терлюк это подтвердил под присягой в Высоком суде справедливости Англии и Уэльса на судебном процессе против Березовского», — заявил советник Генпрокурора РФ.

Антмоньев также подчеркнул, что в январе 2004 года представитель МВД Соединённого Королевства Кэзл Брис сделал заявление о прекращении расследования в связи с отсутствием объективных доказательств покушения на жизнь Березовского и продемонстрировал журналистам копию отказа в возбуждении дела британской полицией. Антмоньев также отметил, что, несмотря на выводы Скотленд-Ярда, Тереза Мэй, которая в те годы была главой британского МВД, подписала документ о выдаче Березовскому статуса политического беженца, и одновременно с этим сам бизнесмен сделал ряд заявлений для СМИ об угрозах для своей жизни. При этом поводом для отказа в выдаче олигарха российской стороне послужило как раз то обстоятельство, что ему предоставлен статус беженца.

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По словам представителя Генпрокуратуры РФ, отказ Терлюка от участия в инсценировке покушения на Березовского и его показания в Скотленд-Ярде привели к тому, что ему начали поступать угрозы, однако британские правоохранители не смогли ему помочь.

«Тогда он обратился в Генпрокуратуру РФ, а мы направили в МВД Великобритании письмо о необходимости защиты Терлюка как свидетеля в связи с делом в отношении Березовского. Мы сделали это 2 августа 2006 года», — сказал Антмоньев.

По его словам, вскоре после этого Терлюк и его жена были жестоко избиты на британской территории неизвестными людьми, и это преступление до сих пор не раскрыто. Как рассказал журналистам официальный представитель российского надзорного ведомства Александр Куренной, недавно британские правоохранительные органы рекомендовали Терлюку также отказаться от сотрудничества с Генпрокуратурой РФ, дав понять, что в противном случае тому могут не предоставить разрешение на временное проживание в Великобритании. По словам Терлюка, ему в конце января 2018 года поступило предложение от сотрудника Скотленд-Ярда с целью разъяснить свою позицию относительно возможного сотрудничества с Генпрокуратурой Российской Федерации.

«На фоне событий последних месяцев этого года (отравление Скрипаля, убийство Глушкова. — RT) я опасаюсь за безопасность и жизнь своей семьи», — говорится в заявлении Терлюка, которое зачитал вслух Куренной.

При этом в своём заявлении Терлюк отметил, что его иммиграционный статус не определён в связи с отказом британских властей дать ему разрешение на проживание на территории страны.

«Могли допросить Литвиненко»

Между тем, как заявляют в российской Генпрокуратуре, показания Терлюка могли стать основанием для допроса и Александра Литвиненко, который, как утверждает свидетель, участвовал в подготовке мнимого покушения на Березовского.

«Наши британские коллеги получили от нас информацию и об угрозах жизни Литвиненко, но МВД Британии ответило нам, что не имеет компетенции предоставлять Литвиненко защиту и рекомендовало решать этот вопрос через Интерпол», — сказал Антмоньев.

Советник генпрокурора напомнил, что в последние годы жизни у этого бывшего сотрудника ФСБ РФ испортились отношения с Березовским и он мог дать показания против олигарха. Также советник Антмоньев напомнил, что в организации убийства Литвиненко британские правоохранители обвиняют его бывших коллег — Андрея Лугового и Дмитрий Ковтуна, однако это обвинение опровергается расследованием немецкой прокуратуры.

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«Поскольку предполагаемый участник отравления Ковтун прилетел в Лондон из Гамбурга, прокуратура этого немецкого города вела своё расследование обстоятельств данного преступления. Немецкая прокуратура подтвердила факт того, что 1 ноября Луговой и Ковтун действительно встречались в Лондоне», — сказал Антмоньев.

Также советник генпрокурора продемонстрировал журналистам документ, предоставленный немецкими коллегами.

«Согласно постановлению от 06.11.2009, вынесенному старшим прокурором Гамбурга Реддером, оценка всех собранных прокуратурой города доказательств, в том числе полученных из Великобритании данных об установленных британскими органами следствия местах, заражённых полонием-210, указывает на то, что полоний находился в Лондоне ещё до прибытия туда Лугового и Ковтуна 01.11.2006. В частности, радиоактивные следы были обнаружены в лондонском офисе Березовского и в организме гражданина Италии Марио Скарамеллы, с которым А. Литвиненко встречался в Лондоне 01.11.2006 до общения с Луговым и Ковтуном», — говорится в документе.

На пути к многополярному миру

Старший научный сотрудник Центра европейских отношений института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко рассказал RT, что провокации, в том числе связанные с убийством того или иного человека, являются нередкой практикой британских спецслужб.

«В истории британской разведки можно найти немало подобных примеров, они описываются и в художественной литературе, и в публицистической, более того, их бывшие сотрудники иногда в подобном и сами признаются. Это обычная практика британских спецслужб. В качестве свежего примера можно привести публикацию The Guardian от 2 апреля 2013 года, где описывается, как экс-сотрудница британской разведки призналась в организации убийства лидера Демократической Республики Конго Патриса Лумумбы», — напомнил эксперт.

По его словам, он не видел материалов расследования убийства Литвиненко и покушения на Скрипаля, но в обоих случаях можно говорить о некоем шаблоне при совершении этих преступлений.

«Сейчас происходит трансформация глобальной политики от однополярного мира к многополярному, и сообщество западных стран не хочет этого, а хочет сохранения доминирования в мире США и их союзников из Европы. Россия рассматривается ими как фактор противодействия, и для подрыва нашего авторитета наши оппоненты вполне могут создать подобные провокации», — заключил Оленченко.