«Практически невозможно обнаружить»: как Тихоокеанский флот пополняется подлодками проекта «Варшавянка»

Дизель-электрические подводные лодки «Можайск» и «Якутск» проекта 636.3 «Варшавянка» будут спущены на воду в 2023 и 2024 году. На минувшей неделе в Санкт-Петербурге прошла торжественная церемония спуска подлодки «Уфа», также входящей в тихоокеанскую серию из шести субмарин этого проекта. Эксперты отмечают, что эти малошумные подводные корабли, вооружённые крылатыми ракетами «Калибр-ПЛ», предназначены для действий в ближней морской зоне. По мнению аналитиков, ввод в строй субмарин проекта 636.3 позволит Тихоокеанскому флоту усилить охрану морских границ страны.

Подводная лодка проекта 636.3 «Уфа» на торжественной церемонии её спуска на воду в Санкт-Петербурге РИА Новости © Пресс-служба АО «Адмиралтейские верфи»

Дизель-электрические подводные лодки «Можайск» и «Якутск» проекта 636.3, предназначенные для Тихоокеанского флота, будут спущены на воду в 2023 и 2024 годах соответственно, пишет газета «Красная звезда». Строительство субмарин ведётся на петербургском предприятии «Адмиралтейские верфи».

«Адмиралтейские корабелы проводят подготовку к стыковке блок-модулей на пятой подводной лодке «Можайск». На шестой подводной лодке тихоокеанской серии «Якутск» идут работы по формированию корпусных конструкций», — сообщает издание.

На минувшей неделе, 31 марта, на воду была спущена четвёртая подлодка тихоокеанской серии проекта 636.3 — «Уфа». Выступая на торжественной церемонии, начальник Главного штаба — первый заместитель главкома ВМФ России адмирал Александр Носатов отметил востребованность этих судов.

«Серия значимая, большая, она очень нужна Военно-морскому флоту. В этом подводном корабле собраны лучшие инженерные и инновационные решения», — приводит его слова «Красная звезда».

Контракт на эту серию был подписан в 2016 году. Субмарина «Петропавловск-Камчатский» была передана заказчику в 2019-м, «Волхов» вошёл в состав флота в 2020-м, а «Магадан» — в 2021 году.

Международная «Варшавянка»

Подлодки проекта 636.3 являются развитием советских дизель-электрических субмарин проектов 877 «Палтус» и 636 «Варшавянка», разработанных в Центральном конструкторском бюро морской техники «Рубин». Своё название серия унаследовала от проекта 636 — предполагалось, что лодки будут поставляться в страны Варшавского договора. В 1990—2000-х годах упрощённые модификации экспортировались в Китай, Алжир и Вьетнам.

Одним из главных достоинств лодок проекта 636.3 является их предельно малая шумность — на Западе их за это называют «чёрными дырами». Эти субмарины предназначены для действий в ближней морской зоне: для уничтожения надводных кораблей и подводных лодок противника, патрулирования, дозора, разведки и охраны коммуникаций.

Длина «Варшавянки» — 73,8 м, подводное водоизмещение — 3950 тонн. Подлодка проекта 636.3 может погружаться на глубину до 300 м и развивать скорость до 20 узлов (37 км/ч) под водой и до 17 узлов (31,5 км/ч) над водой. Корабль может находится в автономном режиме до 45 суток.

Торжественная церемония спуска на воду дизель-электрической подводной лодки «Уфа»

РИА Новости

© Пресс-служба АО «Адмиралтейские верфи»

Особенностью подлодок проекта 636.3 является их оснащение комплексом ударного ракетного вооружения «Калибр-ПЛ» и обновлённым радиоэлектронным оборудованием. В 2015 году одна из субмарин проекта «Варшавянка» нанесла удар «Калибрами» из подводного положения по позициям террористов в Сирии.

Минобороны РФ ранее обращало внимание, что субмарины этого проекта имеют более высокую боевую эффективность по сравнению со своими предшественниками: «Мировой приоритет кораблей этого класса в области неатомного подводного кораблестроения обеспечивают: оптимальное сочетание акустической скрытности и дальности обнаружения целей, новейший инерциальный навигационный комплекс, современная автоматизированная информационно-управляющая система, мощное быстродействующее торпедно-ракетное вооружение».

Усиление рубежей



Стоит отметить, что подлодки «Варшавянка» неоднократно оказывались в центре внимания западного экспертного сообщества. Так, американский военно-политический журнал The National Interest выпустил несколько материалов, в которых отмечал характеристики и возможности этих субмарин.

В издании появлялись посвящённые подлодкам проекта 636.3 материалы с такими заголовками: «Эта российская подводная лодка — мировая «суперзвезда», «Российские подводные лодки класса Kilo представляют реальную угрозу» и «Почему российские подводные лодки класса Kilo представляют реальную угрозу для американских авианосцев?».

Материал «Почему российские подводные лодки класса «Кило» представляют реальную угрозу для американских авианосцев?» издания «The National Interest»

© The National Interest

В материалах отмечалось, что в отличие от ВМС США, которые используют исключительно атомные субмарины, российский флот успешно эксплуатирует и дизель-электрические подводные лодки.

«С учётом того, что Россия — материковая держава, охватывающая большую часть Евразии, российские подводные лодки базируются гораздо ближе к месту действия, чем американские. Если российские атомные подводные лодки предназначены для дальнего океанского патрулирования, то её флота дизельных подводных лодок более чем достаточно для задействования в конфликтах в Европе, на Ближнем Востоке и в ближнем зарубежье», — писал The National Interest.

Любой новый корабль, принимаемый на вооружение, автоматически усиливает Военно-морской флот России, отметил в беседе с RT председатель Московского клуба истории флота Константин Стрельбицкий. Причём, по его словам, дизель-электрические подлодки необходимы флоту не меньше, чем многоцелевые АПЛ.

«Дизельные и атомные лодки различаются не только по своей энергетической установке. Они различаются принципиально по своему назначению… В середине XX века возникло увлечение постройкой АПЛ. И было время, когда считалось, что никакие подлодки, кроме атомных, нужны не будут. Но сейчас мир возвращается к тому, что субмарины могут быть менее затратными в производстве и при этом достаточно эффективными, если их делать дизель-электрическими», — подчеркнул эксперт.

Подлодки проекта 636.3 не зря пользуются вниманием на Западе из-за своих характеристик и скрытности, рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

«На Западе эти субмарины прозвали «чёрными дырами», так как их собственные шумы находятся практически на уровне шумов океана. Традиционными приборами их засечь крайне трудно. Кроме того, эти подлодки вооружены ракетами «Калибр», что позволяет им решать широкий спектр тактических и стратегических задач, поражать как морские, так и наземные цели», — отметил собеседник RT.

Особенно актуальным появление подобных подлодок на Тихоокеанском флоте является в свете изменения глобальной военно-политической обстановки, добавил Кнутов: «Японские политики всё чаще допускают провокационные и ревизионистские заявления по вопросу принадлежности Курильских островов».

Поэтому усиление возможностей Тихоокеанского флота остаётся позитивным фактором, подчеркнул эксперт.