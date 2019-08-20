«Практически неограниченный радиус применения»: российский беспилотник «Альтиус-У» совершил первый полёт

На одном из испытательных аэродромов Минобороны России прошёл первый полёт разведывательного беспилотника «Альтиус-У». Согласно заявленным характеристикам, шеститонный комплекс может находиться в воздухе более суток, а спутниковый канал связи делает радиус его применения «практически неограниченным». По мнению экспертов, такой аппарат значительно повысит разведывательные возможности российской армии. При этом успешные испытания подобных БПЛА говорят о высоком уровне развития оборонной промышленности страны, убеждены аналитики.

Российский военный беспилотник «Альтиус-У» большой продолжительности полёта впервые поднялся в небо, сообщили в Минобороны, опубликовав видео первого полёта БПЛА. Отмечается, что летательный аппарат более получаса находился в воздухе над одним из испытательных аэродромов.

Полёт проходил в полностью автоматическом режиме на высоте до 800 м, и во время теста все системы беспилотного аппарата отработали штатно.

«Альтиус-У» — окончательный облик БЛА, созданный в результате разработок и испытаний ряда прототипов. Комплекс способен выполнять весь спектр разведывательных задач с применением оптических, радиотехнических и радиолокационных средств и находиться в воздухе более суток», — сообщили в Минобороны.

Отмечается, что масса беспилотника достигает порядка 6 т. Главной особенностью комплекса «Альтиус-У» в пресс-службе военного ведомства назвали использование спутникового канала связи, что делает радиус его применения «практически неограниченным».

Разработка подобных БПЛА позволит подразделениям российской армии проводить более тщательную и эффективную разведку, отметил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Наши ударные и разведывательные беспилотники получат возможность летать уже не несколько часов, а целые сутки и удаляться на расстояния до 5 тыс. км, использовать для этого все необходимые технологические, разведывательные, авиационные приборы, современное бортовое радиоэлектронное оборудование — чтобы иметь подробную информацию о вероятном противнике», — сказал собеседник RT.

Литовкин подчеркнул, что в современной структуре вооружений беспилотники выполняют не чисто поисковую задачу, а тесно действуют в комплексе с другими родами и видами войск.

«Современные беспилотники не просто летают и что-то выискивают, они связаны в единый контур с ударными системами, которые находятся на земле, с авиацией, которая находится в небе, и позволяют комплексно применять вооружения, используя ту информацию, которая поступает с БПЛА», — пояснил эксперт.

«Индустрия встала на крыло»

В свою очередь, военный эксперт Иван Коновалов в разговоре с RT констатировал, что за последние годы Россия провела значительную работу по разработке беспилотных летательных аппаратов.

«В целом за последние десять лет индустрия российских беспилотников встала на крыло, — отметил он. — Речь идёт о лёгких и средних разведывательных беспилотниках, а стратегические БПЛА — это заключительная часть того, к чему должна прийти наша оборонка».

Напомним, что в начале августа 2019-го свой первый полёт совершил тяжёлый ударный беспилотник «Охотник». Под управлением оператора он за 20 минут несколько раз облетел аэродром на высоте порядка 600 м, а затем совершил успешную посадку. Это первый подобный аппарат, созданный в России. Он был разработан специалистами Опытно-конструкторского бюро П.О. Сухого.

В Минобороны сообщили, что «Охотник» выполнен по технологии «летающее крыло» из материалов, которые делают его практически незаметным для средств обнаружения. Отмечается, что главной задачей БПЛА будет разведка, для чего он оснащён оптико-электронными и радиотехническими средствами.

Работа над этим аппаратом велась в приоритетном порядке. Об этом в декабре 2018 года рассказывал замминистра обороны России Алексей Криворучко.

«Работа по этому проекту приоритетная, она идёт на хорошем уровне. Это серьёзная задача для нас», — приводит его слова телеканал «Звезда».

Комментируя последние испытания российских беспилотников, Иван Коновалов напомнил, что ранее БПЛА «были прерогативой» США и Израиля, однако в последнее время ситуация в этой сфере изменилась.

«В последние годы многие страны включились в «беспилотную гонку вооружений». То, что Россия сумела за удивительно короткий срок добиться таких серьёзных успехов в этом, свидетельствует о том, что наша оборонная промышленность остаётся на советском уровне, когда нам было всё по плечу», — добавил эксперт.

Также Коновалов отметил тот факт, что российские БПЛА показали себя с лучшей стороны в ходе антитеррористических операций на территории Сирии.

Принятие подобных систем на вооружение свидетельствует о том, что российская армия получает самые современные разработки, которые сохраняют паритет военной мощи с другими ведущими странами, убеждён Литовкин.