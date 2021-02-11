«Прагматичное взаимодействие»: могут ли учения в Пакистане улучшить отношения между Россией и НАТО

В Пакистане стартуют многонациональные военно-морские учения AMAN-2021 с участием более 40 государств, включая Россию, США, Великобританию, Японию и Китай. Это первые за последние 10 лет манёвры, где присутствуют моряки ВМФ и военнослужащие стран НАТО. Впрочем, эксперты не ожидают, что подобное начинание будет прологом к оттепели в отношениях между Москвой и Североатлантическим альянсом. По мнению аналитиков, в обозримой перспективе в руководстве военного блока не станут отказываться от конфронтационного курса в отношении РФ.

У побережья пакистанского города Карачи стартуют международные военно-морские учения AMAN-2021. В них принимают участие более 40 государств, включая силы РФ, США, Китая, Великобритании, Японии, Турции, Филиппин, Шри-Ланки, Индонезии и Малайзии.

От ВМФ России на манёврах присутствует группировка Черноморского флота: фрегат проекта 11356Р «Адмирал Григорович», патрульный корвет проекта 22160 «Дмитрий Рогачёв», спасательное буксирное судно СБ-739, один вертолёт палубного базирования, подразделение морской пехоты и отряд разминирования.

Основная цель AMAN-2021 заключается в содействии региональному сотрудничеству, повышении оперативной совместимости и усилении взаимодействия в сфере борьбы с пиратством, терроризмом и различными нетрадиционными угрозами.

«Ни одна страна не сможет в одиночку справляться со множеством разнообразных существующих и ежедневно возникающих угроз. Поэтому обеспечение морской безопасности общими усилиями — это то связующее звено, которое позволяет поддерживать мир и стабильность в регионе», — говорится в сообщении командующего пакистанскими ВМС контр-адмирала Навида Ашрафа.

Учения AMAN проходят с 2007 года, нынешние — седьмые по счёту. Согласно программе, участники манёвров должны отработать задачи по обеспечению связи, отразить нападение противника, выполнить поисково-спасательные задачи. ВМС Пакистана должны провести ряд показательных мероприятий. Учения закончатся 16 февраля.

Высадка пакистанских морских пехотинцев

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© @DgprNavy

В беседе с RT начальник сектора проблем региональной безопасности Центра оборонных исследований РИСИ Сергей Ермаков пояснил, что учения AMAN-2021 отвечают интересам всех стран, которых касается угроза пиратства и терроризма. По его словам, «подобные вызовы и угрозы должны решаться сообща».

В комментарии RT руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов заявил, что AMAN-2021 могут позитивно повлиять на безопасность Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

«К сожалению, сейчас, после разрушения ДРСМД, страны АТР превратились в потенциальные площадки для размещения американских ракет средней и меньшей дальности. Эти учения, учитывая широкий состав участников, данную проблему не решат, но несколько сдержат страсти», — подчеркнул Михайлов.

«За рамками отношений»

Как отмечают эксперты, из имеющейся информации непонятно, будут ли корабли Черноморского флота выполнять какие-либо совместные задачи с моряками стран, входящих в НАТО. Тем не менее они подчеркнули, что Пакистан стал первой площадкой, на которой встретились военно-морские силы РФ и стран —членов Североатлантического альянса после разрыва отношений в 2014—2015 годах.

«AMAN-2021 проходят за рамками отношений между Москвой и НАТО. Важно подчеркнуть, что это не совместные учения. Тем не менее и здесь натовцы могли устроить демарш, но этого не произошло. На мой взгляд, это позитивный момент, хотя, конечно, говорить о каком-то существенном сдвиге в отношениях России с альянсом не приходится», — говорит Ермаков.

Михайлов также полагает, что AMAN-2021 не станут прологом к оттепели в отношениях между Россией и НАТО. По его мнению, ситуация может сдвинуться с мёртвой точки лишь с перезапуском механизма совместных учений, которые проводились до обострения из-за украинского кризиса.

Последний раз военно-морские силы России и стран — членов Североатлантического альянса отрабатывали совместные задачи в море с 30 мая по 9 июня 2011 года в районе испанского порта Картахена на учениях Bold Monarch 2011.

В них принимали участие корабли, авиация и подводные лодки 20 государств альянса, включая ВМС Соединённых Штатов, Великобритании, Испании, Италии Нидерландов, Португалии, Франции, Норвегии, Греции и Турции.

От российской стороны к берегам Пиренейского полуострова были отправлены дизель-электрическая субмарина проекта 877В «Алроса», спасательный буксир проекта 712 «Шахтёр», килекторное судно проекта 141 КИЛ-158 и спасательный корабль проекта 527М «Эпрон».

«По сценарию учений «Алроса» обозначала аварийную подводную лодку, погрузившись для этого на грунт в районе учений. Спасательные силы НАТО организовывали эвакуацию экипажа под водой. Также в рамках учений на спасательном судне «Эпрон» прошло медицинское учение…» — говорится в материалах Минобороны РФ.

Как сообщало российское военное ведомство, манёвры Bold Monarch 2011 способствовали выработке единого подхода к спасательным операциям и обмену опытом для более эффективного взаимодействия «в случае аварийных происшествий с кораблями и подводными лодками в море».

Кроме того, ранее моряки России и стран — участниц альянса проводили учения для укрепления сотрудничества в борьбе с терроризмом и пиратством. Например, в середине 2000-х годов Черноморский флот РФ принимал участие в операции Active Endeavour, выполняя антитеррористические задачи.

Субмарина проекта 877В «Алроса» у берегов испанской Картахены

© Министерство обороны РФ

Также до разрыва отношений после украинского кризиса военные России и государства НАТО проводили регулярные манёвры с привлечением других видов и родов войск. В частности, силы РФ и альянса отрабатывали задачи по противоракетной обороне и взаимодействию военно-воздушных сил.

В 2013 году, незадолго до начала волнений на Украине, самолёты и наземные службы РФ, США и Канады провели учение Vigilant Eagle 2013, целью которого стала отработка сопровождения истребителями захваченного условными террористами пассажирского лайнера.

На сайте Минобороны РФ отмечалось, что такие мероприятия повышали «эффективность возможных совместных действий при реагировании на современные вызовы и угрозы».

«Москва готова к диалогу»

Как считают эксперты, практика совместных учений между Россией и НАТО позволяла сглаживать противоречия и в целом была полезной, хотя и не разрешила принципиальных вопросов — расширение альянса на восток, присутствие американских войск в Европе, гонка вооружений.

«Совместные с НАТО учения демонстрировали, что, несмотря на сохраняющиеся глубокие противоречия, у нас есть точки соприкосновения, общие угрозы — терроризм, экстремизм, пиратство. Это прагматичное взаимодействие должно существовать, но оно стало жертвой политики НАТО», — заявил Александр Михайлов.

По мнению эксперта, Североатлантическому альянсу имеет смысл возобновить практику совместных учений вместо курса на активизацию военной деятельности вблизи рубежей РФ, что выражается в постоянно растущем количестве разведывательных полётов и манёврах натовских кораблей.

Москва воспринимает деятельность западных государств как провокацию и предупреждает, что такое поведение может привести к негативным для безопасности последствиям.

«В 2020 году активность действий авиации и военно-морских сил альянса существенно возросла, всё чаще возникают ситуации, способные привести к серьёзным инцидентам», — заявил в интервью «Российской газете» в декабре прошлого года замминистра обороны Александр Фомин.

Сергей Ермаков считает невозможным возобновление российско-натовских учений в обозримой перспективе. По его словам, альянс не пойдёт на отработку боевого слаживания с российскими военными из-за нежелания отказываться от попыток оказать силовое давление на Москву.