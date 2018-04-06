«Прагматичное сумасшествие»: какие дивиденды приносят Киеву антироссийские исторические мифы

Украинские официальные лица продолжают переписывать историю и бороться с памятниками. Так, заместитель министра по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещённых лиц Юрий Грымчак заявил, что между Москвой и Киевом уже 300 лет идёт война. В Раде решили не отставать от кабмина и потребовали снести памятник дружбе между Россией и Украиной. Однако эксперты считают, что мифотворчество и русофобия приносят Киеву неплохие дивиденды. Как украинские политики извлекают выгоду из вражды с РФ, выяснял RT.

Киев сделал ряд противоречивых заявлений в отношении России. Так, заместитель министра по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещённых лиц Юрий Грымчак в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что между Россией и Украиной уже 300 лет идёт война. Украинский парламентарий Виктор Кривенко, до недавних пор входивший в Блок Петра Порошенко, решил не отставать от представителя кабмина и потребовал снести памятник дружбе между Россией и Украиной. Этот монумент, установленный в Переяславе-Хмельницком в честь 300-летия Переяславской рады, депутат назвал «позорным».

На этом фоне заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, выступая на заседании комитета Верховной рады по иностранным делам, объявила, что МИД, несмотря ни на что, не собирается разрывать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве с РФ. Зеркаль предложила дождаться, когда истечёт срок действующего соглашения (конец 2018 года) и просто его не продлевать. На смену договору, по словам замминистра, должно прийти альтернативное соглашение.

300 лет спустя

Говоря о 300-летней войне, украинские чиновники опрометчиво апеллируют к событиям XVII—XVIII веков. В начале XVII столетия большая часть территории современной Украины входила в состав Речи Посполитой, элиты которой жестоко притесняли предков украинцев, обратив их в крепостных, запретив исповедовать православие и лишив не только политических свобод, но даже права на жизнь. Убивать, пытать и грабить «русских» (а именно так именовались в то время предки украинцев) польская и литовская шляхта могла совершенно безнаказанно.

Против тотального бесправия и издевательств со стороны польских панов и поднимались казацкие восстания, одно из которых — под руководством Богдана Хмельницкого — оказалось успешным. Казаки, трезво оценивая ситуацию, поняли, что самим им в долгосрочной перспективе против Польши с Литвой не продержаться, поэтому попросили российского царя принять Войско Запорожское со всеми подконтрольными ему землями в состав России.

Для Москвы, которая ещё окончательно не оправилась от Смутного времени, это означало тяжёлую и кровопролитную войну, но царь Алексей Михайлович 8 января 1654 года принял Войско Запорожское в состав России и предоставил предкам украинцев все права, которые были у его российских подданных. В честь этих событий 300 лет спустя и появился памятник дружбе между Россией и Украиной, сноса которого требует депутат Кривенко.

Михаил Дерегус и Сергей Репин «Переяславская рада», 1954 год

РИА Новости

К тому же, когда Киев говорит о трёхвековой войне, не совсем понятно, кто с кем воевал. В конце XVII — начале XVIII столетия слова «Украина» и «украинец» в их нынешнем значении ещё не использовались. В документах XV—XVII столетий «украинами» в широком смысле именовали любые приграничные территории — то Сибирь, то Астрахань, а в узком — русские земли, расположенные за Окой на крымском направлении. По мере смещения границ России на юго-запад сдвигалась и сама «украина».

«Украинцами» же называли чаще всего бойцов лёгкой кавалерии, нёсших пограничную стражу (в том числе казаков), реже — любых жителей пограничных областей, невзирая на их веру, язык и национальность. Восточнославянское население территорий современной Украины называло себя 300 лет назад русскими или русинами. Под таким же этнонимом оно было известно всем соседям.

Оплаченная русофобия

Эксперты считают, что воспринимать всерьёз слова о «300-летней войне» между Россией и Украиной не стоит. Важнее реальная подоплёка такой милитаристской риторики.

«Современная постмайданная Украина — это проект США. И если будет команда, то Киев разорвёт и Договор о дружбе, и все остальные договоры», — заявил в интервью RT академик Академии политических наук РФ, заведующий кафедрой РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

По словам эксперта, Украина, например, не хотела высылать со своей территории российских дипломатов, так как это создаёт для Киева объективные неудобства, однако, когда Запад выдвинул соответствующее требование, украинские власти быстро его выполнили. Правда, в случае с договорами, в которых поднимаются вопросы экономического характера, события будут развиваться по иному сценарию.

«Что касается Договора о дружбе и других международных соглашений между Украиной и Россией, то они по большому счёту выгодны Западу», — считает Кошкин.

По его мнению, Европа, оценив ситуацию в Киеве, не хочет вкладывать туда деньги, а США брать на себя содержание Украины также не желают, но она нужна им в качестве «антироссийского оружия». Поэтому Запад, прогнозирует Кошкин, не будет препятствовать экономическому сотрудничеству двух стран, которое намного выгоднее Украине, нежели России. Даже якобы противодействуя Москве в проекте «Северного потока — 2», Киев на самом деле просто пытается извлечь из конфликтной ситуации пользу, считает эксперт.

Капитан судна «Норд» рассказал о состоянии своего здоровья «Разорвать экономические связи украинские власти полностью не могут, но свою антироссийскую роль им отыгрывать нужно, поэтому и о 300-летней войне говорят, и памятники сносят. Они бьют по тому, от чего страдают не их карманы, а сознание людей, которым они промывают мозги», — подчеркнул Кошкин.

Политическую ситуацию на Украине политолог охарактеризовал как «раздвоение личности».

По мнению президента Центра системного анализа и прогнозирования Ростислава Ищенко, за разговорами о трёхвековой войне Киев пытается скрыть тот факт, что он сегодня сам ведёт гибридную войну против России.

«Чего стоит только захват российского рыболовецкого судна «Норд». Это разве не война?» — задаётся вопросом эксперт.

Как отметил Ищенко, понятие войны в наши дни очень сильно размыто. И страны, ведущие гибридные войны, руководствуются не обыденной логикой или общепринятыми правилами, а исключительно своей выгодой. Украинские власти, проводя антироссийскую пропаганду и выступая за снос памятников, пытаются стереть историческую память народа. Однако при этом они стараются не совершать поступков, которые им не выгодны с материальной точки зрения.

«Это выглядит как сумасшествие, но на самом деле это сумасшествие весьма прагматичное», — считает Ищенко.

Участница российско-украинской демонстрации в Афинах, 2014 год

AFP

© LOUISA GOULIAMAKI

Элемент пропаганды

По мнению директора одной из украинских социологических компаний, снос памятников, которые имеют отношение к СССР и олицетворяют связь с Россией, — это лишь элемент пропаганды.

«Украинцам напоминают, что нужно забыть о дружбе, культуре и других ценностях, которые нас объединяют», — сказал источник RT.

По той же самой причине всё громче звучат предложения перейти с кириллицы на латиницу. Однако, по мнению эксперта, в этом вопросе власть слишком усердствует. Абсолютное большинство украинцев не согласны отказаться от своих российских родственников и друзей. Тем более что инициатива по большому счёту исходит от радикалов, которые регулярно оскверняют памятники и нападают на отделения банков.

Источник RT в Национальном союзе архитекторов Украины рассказал, что на подконтрольных официальному Киеву территориях сегодня всё только разрушают, ничего не строя взамен.

«Мы с ужасом наблюдаем за сумасшествием, которое называют декоммунизацией. Арку дружбы народов покрасили в цвета ЛГБТ, потом предложили разъединить. Разве это нормально?» — возмущается собеседник RT.

Арка дружбы народов в Киеве

РИА Новости

При этом воинственные заявления отдельных киевских чиновников в украинских политических кругах многие оценивают критически.

Так, источник RT в партии «Самопомощь» считает, что агрессивные выступления — это попытки отвлечь внимание населения от внутренних проблем.

«Последние три года на все вопросы к правительству, почему не проводятся реформы, процветает коррупция, нам говорят о войне с Россией. Но на самом деле это попытка скрыть свои неудачи, поэтому мы регулярно слышим о планируемом нападении России, многовековой войне между странами и прочую чушь. Западные партнёры над этим откровенно смеются», — отметил собеседник RT.

Впрочем, на внутриполитическом уровне свои плоды русофобская пропаганда все-таки приносит.