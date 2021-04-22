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Прага встала на путь разрушения: Захарова тремя фразами предупредила Чехию
22 апреля 2021, 18:05 • 109 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение Чехии сократить штат дипмисии нашей страны в Праге.
Россия готова ответить на ультимативные действия Чехии, ранее объявившей о сокращении штата нашей дипломатической миссии в Праге. На это решение, указала представитель МИД России Мария Захарова, последует ответ.
Она лаконично добавила, что Чехия, по сути, встала на путь разрушения отношений с Москвой. Напомним, что ранее в чешском сенате выступили с предложением к кабмину о разрыве договора о дружбе с Россией.
В четверг, 21 апреля, глава МИД Чехии Якуб Кулганек сообщил, что состав посольства России в Праге будет снижен до уровня чешской дипмиссии в Москве. Он объяснил это тем, что Россия не отреагировала на ранее выставленный ультиматум о возвращении ранее высланных дипломатов.
"Меня просят прокомментировать их последнее решение. Прага встала на путь разрушения отношений. Ответ не заставит себя ждать", - кратко заметила по этому поводу Захарова на брифинге, передает РИА Новости.
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