Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Вам на танках или "Искандерами"?": Русские не стали церемон...
Соловьёв поправил Зеленского, пригласившего Путина в Донбасс
"А что он ждёт?": Посол США отказался покинуть Россию. На опасность та...
Как США подставили Украину в деле MH17: "Обман идёт колоссальный"
Главная / Политика

Прага встала на путь разрушения: Захарова тремя фразами предупредила Чехию

22 апреля 2021, 18:05  •  109 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение Чехии сократить штат дипмисии нашей страны в Праге.
Россия готова ответить на ультимативные действия Чехии, ранее объявившей о сокращении штата нашей дипломатической миссии в Праге. На это решение, указала представитель МИД России Мария Захарова, последует ответ.
Она лаконично добавила, что Чехия, по сути, встала на путь разрушения отношений с Москвой. Напомним, что ранее в чешском сенате выступили с предложением к кабмину о разрыве договора о дружбе с Россией.
В четверг, 21 апреля, глава МИД Чехии Якуб Кулганек сообщил, что состав посольства России в Праге будет снижен до уровня чешской дипмиссии в Москве. Он объяснил это тем, что Россия не отреагировала на ранее выставленный ультиматум о возвращении ранее высланных дипломатов.
"Меня просят прокомментировать их последнее решение. Прага встала на путь разрушения отношений. Ответ не заставит себя ждать", - кратко заметила по этому поводу Захарова на брифинге, передает РИА Новости.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



109
Источник
Похожие новости
22 апреля 2021, 02:30
"На эту чушь мы уже отвечали": Захарова задала поддержавшему Чехию Боррелю неудобный вопрос
22 апреля 2021, 07:05
"Не будет с нами считаться!": После речи Путина жителей Украины призвали "готовиться"
22 апреля 2021, 01:35
В Кремле ответили на ультиматум чешского МИДа
22 апреля 2021, 00:40
Россия знает, что задумали "вассалы": "Интерес очевиден"
22 апреля 2021, 12:35
"Вот Прибалтика выёживалась… ": Военный эксперт намекнул на радикальный ответ Чехии
22 апреля 2021, 12:35
В России появятся "зоны смерти": "Ох не надо было американцам выходить"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 апреля 2021, 19:40
Нацистам приготовиться: подполковник СБУ рассказал, чем закончится война в Донбассе
19 апреля 2021, 14:00
"Молодцы, сотрудники ГРУ": Чешское оружие могло убить миллионы в Донбассе
18 апреля 2021, 13:15
Раскрыты детали разговора Путина и Байдена о госперевороте
17 апреля 2021, 07:00
Просто устал: Эстонский депутат невовремя расслабился и опозорился на весь мир
18 апреля 2021, 21:30
В Госдуме ответили на призыв не пускать россиян в Евросоюз
21 апреля 2021, 08:10
"Вам на танках или "Искандерами"?": Русские не стали церемониться после нового хамства Чехии
21 апреля 2021, 03:35
"Нынешние санкции покажутся лёгкой прогулкой": Латвия прочертила для России "красную линию"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.