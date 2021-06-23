Прага решила сохранить память о "противоречивом" маршале Коневе

Пражскую улицу Конева решили не переименовывать. В столице Чехии решили сохранить память о "противоречивом" маршале Иване Степановиче Коневе.

Член муниципального совета района Прага-3 Павел Кржечек рассказал о грядущих изменениях. По его словам, улица, которая с 1947 года носит имя советского маршала Конева, переименована не будет.

"Нас неоднократно призывали переименовать улицу, названную именем советского маршала, из-за его противоречивой роли в чешской и европейской истории", - пояснил он во время брифинга.

Власти города решили не идти на поводу у просящих и название улицы сохранили. Более того, на ней разместят информационные таблички, где будет содержаться информация о "неоднозначных моментах биографии" военного.

Жителям и гостям города расскажут, что Конев командовал 1-м Украинским фронтом во время Второй мировой войны. В 60-х он был командующим Группой советских войск в Германии, а в конце того же десятилетия стал главой военной делегации в Чехословакии.

Кржечек объяснил, что переименование улицы создало бы неудобства для людей, которые там живут. Таких граждан там свыше семи тысяч. Каждому из них пришлось бы обменять множество документов.