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Прага решила сохранить память о "противоречивом" маршале Коневе

23 июня 2021, 04:20  •  95 • Политика
Пражскую улицу Конева решили не переименовывать. В столице Чехии решили сохранить память о "противоречивом" маршале Иване Степановиче Коневе.
Член муниципального совета района Прага-3 Павел Кржечек рассказал о грядущих изменениях. По его словам, улица, которая с 1947 года носит имя советского маршала Конева, переименована не будет.
"Нас неоднократно призывали переименовать улицу, названную именем советского маршала, из-за его противоречивой роли в чешской и европейской истории", - пояснил он во время брифинга.
Власти города решили не идти на поводу у просящих и название улицы сохранили. Более того, на ней разместят информационные таблички, где будет содержаться информация о "неоднозначных моментах биографии" военного.
Жителям и гостям города расскажут, что Конев командовал 1-м Украинским фронтом во время Второй мировой войны. В 60-х он был командующим Группой советских войск в Германии, а в конце того же десятилетия стал главой военной делегации в Чехословакии.
Кржечек объяснил, что переименование улицы создало бы неудобства для людей, которые там живут. Таких граждан там свыше семи тысяч. Каждому из них пришлось бы обменять множество документов.

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