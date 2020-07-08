Прага решила нормализовать отношения с Москвой

Иван Сафронов. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

После истории с Сафроновым и памятником Коневу чехи засуетились

Прага стремится нормализовать отношения с Москвой. Власти Чехии на фоне последних скандалов, связанных со сносом в центре Праги памятника советскому маршалу Ивану Коневу и истории с возможным шпионажем российского журналиста в пользу чешских спецслужб, заговорили о том, что они не хотели бы ссориться с Россией. Об этом сегодня заявил премьер-министр республики Андрей Бабиш.

По его словам, Чехия заинтересована в нормальных отношениях с Россией, поэтому очень ответственно подходит к взаимным консультациям. Премьер хотел бы, чтобы чешско-российская встреча на высоком уровне состоялась по тем предложениям, которые Прага сделала Москве в начале мая.

Так Бабиш отреагировал на сегодняшнее заявление пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова о том, что нынешние отношения между Чехией и РФ "омрачены известными событиями с определенными недружественными шагами" со стороны пражских муниципальных и республиканских властей.

"Тот факт, что чешско-российские отношения не идеальны, не является сюрпризом ни для нас, ни для русских. Вот почему мы договорились вместе начать чешско-российские консультации", – цитирует агентство ЧTK Бабиша.

По его словам, такие консультации должны дать оценку двусторонним отношениям и разрешать споры там, где это возможно.

"Именно потому, что мы заинтересованы в нормальных отношениях с Россией, мы очень ответственно подходим к консультациям", – подчеркнул он.

Все правительство, добавил Бабиш, заинтересовано в том, чтобы разобраться с этой ситуацией.

Напомним, сначала Прага возмутила Москву тем, что во время эпидемиологического карантина, когда были запрещены все массовые акции, демонтировала памятник маршалу Коневу, руководившему освобождением чешской столицы в мае 1945 года. Потом в Республике придумали историю о якобы забросе в Чехию неких российских отравителей с рицином, которую не потрудились доказать фактами. Зато Прага не придумала ничего лучше, как выслать из-за этого наших дипломатов.

На это Москва отреагировала адекватными мерами.

И вот теперь разгорается очередной виток скандала в отношениях между двумя странами – накануне был задержан российский журналист, советника главы Роскосмоса Иван Сафронов, которого в ФСБ заподозрили в шпионаже на чешские спецслужбы. Сам россиянин эти обвинения не признает. А представители различных ветвей власти в Чехии отказываются комментировать события в Москве.

