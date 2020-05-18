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Прага развивает антироссийскую линию? РФ могут отстранить от строительства АЭС в Чехии - источник

18 мая 2020, 07:55  •  51 • Политика
РФ могут отстранить от строительства АЭС в Чехии, пишет местное издание со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Глава Минпромторга республики заявил только, что тема развития атомной энергетики в стране обсуждалась членами правительства в закрытом формате. Развития энергетики или антироссийской линии?
Чешское правительство одобрило тайный указ, в соответствии с которым компании из России и Китая могут не допустить к участию в тендере на строительство нового энергоблока атомной электростанции "Дукованы" в юго-восточной части страны.
Данную информацию обнародовало местное информагентство Denik N.
В материале издания утверждается, что соответствующий документ получил одобрение правительства республики 27 апреля. В нём говорится, что в проекте достройки АЭС не могут принимать участие организации, которые, с точки зрения Праги, представляют опасность для национальной безопасности страны.
Источник агентства, знакомый с ситуацией с подготовкой тендера, считает, что речь идёт именно о компаниях из РФ и КНР.
Журналисты издания задали вопросы по поводу этого секретного постановления министру промышленности и торговли Чехии Карелу Гавличеку. Он заявил только, что тема развития атомной энергетики в республике обсуждалась членами правительства в закрытом формате.

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