Прага развивает антироссийскую линию? РФ могут отстранить от строительства АЭС в Чехии - источник

Чешское правительство одобрило тайный указ, в соответствии с которым компании из России и Китая могут не допустить к участию в тендере на строительство нового энергоблока атомной электростанции "Дукованы" в юго-восточной части страны.

Данную информацию обнародовало местное информагентство Denik N.

В материале издания утверждается, что соответствующий документ получил одобрение правительства республики 27 апреля. В нём говорится, что в проекте достройки АЭС не могут принимать участие организации, которые, с точки зрения Праги, представляют опасность для национальной безопасности страны.

Источник агентства, знакомый с ситуацией с подготовкой тендера, считает, что речь идёт именно о компаниях из РФ и КНР.

Журналисты издания задали вопросы по поводу этого секретного постановления министру промышленности и торговли Чехии Карелу Гавличеку. Он заявил только, что тема развития атомной энергетики в республике обсуждалась членами правительства в закрытом формате.