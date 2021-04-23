Прага поблагодарила Прибалтику за высылку российских дипломатов

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Чешский министр оценил солидарность с его страной "близких друзей" Республики

Прага выразила благодарность Таллину, Риге и Вильнюсу, что они в знак солидарности с чехами объявили персонами нон грата российских дипломатов и выслали их на Родину. Признательные слова в адрес трех держав Прибалтики глава МИД Чехии Якуб Кулганек изобразил в своем "Твиттере".

Напомним, ранее в пятницу, 23 апреля, Литва объявила высылке двух дипломатов РФ, а Эстония и Латвия – по одному.

"Прибалтийские страны всегда были очень близкими друзьями Чехии. Они подтвердили это, проявив солидарность с Чехией. Спасибо вам, Литва, Латвия и Эстония, за вашу решительную солидарность и за то, что вы с нами", – написал Кулганек.

Отметим, что Москва уже предупредила дружную прибалтийскую троицу об ответных мерах и призвала уже паковать вещи кому-то из сотрудников их дипмиссий в РФ.