Прага отправит в Москву агентов для защиты чешских дипломатов

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Решение приняли после скандала со сносом памятника маршалу Коневу

МИД Чехии решил усилить безопасность своих дипломатов в столице России. Чешские власти намерены направить сотрудников службы безопасности в посольство Чехии в Москве. Об этом рассказал глава чешского МИД Томаш Петржичек.

Как отмечает РБК, данное решение связано с протестами России, последовавшими за демонтажем памятника маршалу Ивану Коневу в Праге. После этой провокации отношения России и Чехии ухудшились.

В начале апреля активисты одной из незарегистрированных партий провели у здания посольства Чехии в Москве акцию протеста, связанную с демонтажом памятника маршалу, освободившему Прагу от нацистов.

Активисты разместили на заборе ведомства транспарант с надписью "Стоп фашизму", а также бросили на территорию посольства дымовую шашку. После этого инцидента представители дипмиссии Чехии направили России ноту с просьбой принять меры.

В середине апреля новая акция прошла у чешского консульства в Санкт-Петербурге. МИД Чехии выразил беспокойство по этому поводу и снова обратился к России. Как заявил Петржичек, Кремль якобы проигнорировал запросы чешских коллег, пишет "Вечерняя Москва". В сложившейся ситуации Чехия решила усилить меры безопасности своих дипломатов в Москве.