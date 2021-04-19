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Прага отказалась считать нападением России на Чехию взрыв арсенала

19 апреля 2021, 22:15  •  182 • Политика
Фото: Michaela Rihova/ CTK/ www.globallookpress.com
Инцидент в Врбетице связали с атакой на товар болгарского оружейного коммерсанта отравителями Скрипалей
Из Праги продолжают приходить разноречивые заявления чешских руководителей, пытающихся объяснить Москве свои действия в отношении России в связи с семилетней давности взрывом оружейного арсенала в Врбетице. Так, сегодня премьер Чехии Андрей Бабиш объявил, что тот инцидент на складах в 2014 г. нельзя считать атакой РФ на Республику.
Свой спич глава кабмина произнес на брифинге после заседания правительства.
"Речь не шла об акте государственного терроризма, как мы слышали вчера от некоторых политиков. Это было нападение агентов ГРУ на товар, принадлежавший болгарскому бизнесмену, торговцу оружием. Я хотел рассекречивания документа об инциденте. Но расследование продолжается", – цитирует РИА "Новости" премьера.
Кроме того, Бабиш сокрушается по поводу того, что Москва выгнала из РФ 20 чешских дипломатов в ответ на высылку из Праги 18 российских сотрудников нашей дипмиссии. Он счел такой шаг властей России "неадекватным".
"Ведь не мы нанесли ущерб, не мы посылали агентов для диверсий", – пожаловался глава правительства и добавил, что завтра намерен обсудить проблему с дипломатами с министром иностранных дел страны Яном Гамачеком. Последний уже плакался ныне на то, что высылка такого количества сотрудников дипмиссии из Москвы парализовала ее работу.
Также сегодня генпрокурор Чехии Павел Земан сообщил, что к ЧП в Врбетице причастны те же граждане, что и к отравлению в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. По его словам, речь идет речь идет о россиянах, которые находились в Республике под именами Александр Петров и Руслан Боширов. Земан подчеркнул, что поскольку следствие по данному происшествию еще идет, он не может дать развернутую информацию.
Отметим, что ранее Бабиш заявил, что власти страны подозревают Москву в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице.
Между тем, бывший президент Чехии Вацлав Клаус раскритиковал действующее руководство Республики в создании фейков ради запугивания собственного населения. Он считает, что такими страшилками, вроде якобы подрыва Россией оружейного арсенала, Прага хочет держать в страхе народ, поскольку тогда им легче управлять.

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