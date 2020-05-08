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«Прага освободила себя сама»: мэр столицы Чехии дал «урок истории» русским пранкерам

08 мая 2020, 17:05  •  37 • В мире
Пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) позвонили мэру Праги Зденеку Гржибу, представившись мэром Киева Владимиром Кличко. Об этом рассказал RT Алексей Столяров и предоставил аудиозапись. Человек с голосом, похожим на голос Гржиба, около восьми минут рассуждает о роли Красной армии в освобождении Праги в 1945 году и о сносе памятника маршалу Ивану Коневу. RT приводит расшифровку беседы с сокращениями.
 
© Ondrej Deml/CTK/globallookpress.com; David W Cerny/Reuters
 

С мэром Праги, по словам Алексея Столярова, пранкеры связались через его офис от лица киевской администрации.

«Мы изначально не планировали давать ему нравоучения, но как только поняли, что с Кличко они хорошо знакомы, то решили затем представиться известным беглым блогером Рустемом Адагамовым, ныне живущим в Праге и сильно сочувствующим войскам СС в своих соцсетях, — пояснил RT Столяров. — Мэр, будто реальный школьник, стал доказывать, что он был хорошим учеником по истории — даже выигрывал в школьных олимпиадах».

«Конев пришёл, когда война кончилась»

Мэр Праги Зденек Гржиб (предположительно):

— В Прагу русская армия пришла слишком поздно, потому что у нас было Пражское восстание. Поэтому Прага освободила себя сама. 

Пранкер:

— Сама себя? Без власовцев?

Мэр:

— Да, армия власовцев нам тоже очень помогла, потому что у них было тяжёлое вооружение, которого не было у восставших. Но вообще погибло около 3 тыс. восставших, в основном чехов, и около 300 власовцев. Ну и всего лишь около 30 солдат Красной армии, потому что они очень поздно пришли… (В Пражской операции погибло более 11 тыс. бойцов Красной армии. — RT).

Пранкер:

— С кем тогда воевала русская армия?

Мэр: 

— С оставшимися немцами, которые не успели собрать свои вещички с вечера. Там было некоторое количество разрозненных подразделений, было понятно, что немцы сбежали из города. Они сдались 8 мая, а Конев пришел 9-го (Пражская операция началась 6 мая и завершилась 11 мая 1945 года. — RT). Я очень разочарован тем, что Конев приказал бомбить наши земли, он просто не хотел, чтобы немцы убежали в плен к американцам. Думаю, это было убийство, а не обычные военные потери. Убийство нашего народа…

Пранкер:

— Я знаю, что в школе ты историю не учил. 

Мэр:

— Я учил историю. Я даже выиграл олимпиаду. 

Пранкер:

— Если бы ты выиграл, ты бы не разрушил памятник. 

Мэр:

— Перестань, я не разрушал статую. Это собственность Праги-6. Чешская республика — это не ваши диктаторские штучки в России. Я должен уважать то, что город хочет делать со своей собственностью. Можешь встретиться со мной в любое время. Я ничего не боюсь.

Пранкер:

— И поэтому делаешь заявление про парня с рицином!.. Думаю, никто не хочет тебя отравить. Это ложь. 

Мэр:

- Ха-ха. Что ещё скажешь?

Пранкер:

— Где парень с рицином?

Мэр:

— Я не знаю, не могу сказать…

Пранкер:

- А он вообще существует?

Мэр:

— Полиция расследует…

Беседа в итоге превратилась в перебранку. Далее пранкеры позвонили, как они говорят, старосте района Ржепорые Павлу Новотны. Тот ответил кратко и по-русски: «Закрой рот, дурак. Бай-бай».

«Болезненные фантазии»

Памятник маршалу Ивану Коневу чешские власти демонтировали 3 апреля. Староста района Прага-6 Ондржей Коларж цинично прокомментировал снос: «У него не было маски».

Далее в чешских СМИ со ссылкой на спецслужбы страны появилась информация о неком мужчине с российским дипломатическим паспортом, который, якобы, доставил в российское посольство яд рицин, предназначенный для причастных к сносу. В МИД России данную информацию назвали «болезненными фантазиями».

Президент Чехии Милош Земан считает снос памятника Коневу «глупостью ничем не примечательных муниципальных политиков». Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский заявил, что таким образом чешские власти «вымещают свой комплекс неполноценности». Министр обороны Сергей Шойгу обратился к своему чешскому коллеге Любомиру Метнару с просьбой передать демонтированный памятник России.

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