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Прага объявила о высылке 18 русских дипломатов: Предлогом стал взрыв 2014 года

17 апреля 2021, 22:35  •  169 • Политика
Глава МИД Чехии сообщил о высылке 18 русских дипломатов, передает Reuters. Информация пришла на фоне высылки американских дипломатов из России. Власти Чехии подозревают русские спецслужбы в причастности ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.
Чехия объявила о высылке сразу 18 дипломатов России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство иностранных дел Чехии. Сообщается, что официальным предлогом для высылки дипломатов России стали обвинения в причастности ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.

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