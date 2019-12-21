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Прага лжёт о событиях августа 1968 года в Чехословакии

21 декабря 2019, 21:09  •  47 • В мире
МИД России выразил разочарование решением Чехии сделать 21 августа Днём памяти жертв вторжения и последующей оккупации Чехословакии войсками стран Варшавского договора в 1968 г.
«Стремление Праги вновь возвращаться к событиям полувековой давности с целью включения их в современный политический контекст, нежелание перелистнуть эту страницу, которая омрачает атмосферу российско-чешских отношений, вряд ли будет способствовать успешному ходу двухсторонних отношений»,
– заявило российское внешнеполитическое ведомство
Российский МИД выражается очень мягко. Дипломатично, так сказать.
Напомним, что происходило на самом деле.
Беспорядки в Чехословакии в 1968 г. были не стихийным народным выступлением, а операцией западных спецслужб, которые умело воспользовались внутренним конфликтом в чехословацком руководстве. Только в первый месяц ввода советских войск в Чехословакию были убиты 12 советских военнослужащих. Были сожжённые танки, сбиты самолёт с грузом продуктов и вертолёт с советскими журналистами. Чересчур лихо для «мирного» протеста.
По военнослужащим стран Варшавского договора работали снайперы. С территории Западной Германии некая радиостанция призывала жителей Чехословакии оказывать сопротивление. В чехословацких городах советские и чехословацкие спецслужбы находили подпольные типографии, радиоприёмники и оружие. В ФРГ у чехословацкой границы концентрировались войска НАТО… Ждали сигнала.
О нравах «мирных демонстрантов» многое говорит интервью с Войтехом Пастором, опубликованное чешским изданием iRozhlas в 2018 г. Он был одним из тех, кто в 1968 г. учинил уличную расправу над Валентиной Белас – русской супругой словацкого офицера (на фото). Она сорвала листовку с призывом расправиться с её мужем и была схвачена демонстрантами. Её раздели догола и толпой гнали по улице. На вопрос журналиста, зачем так унизительно обошлись с женщиной, Пастор ответил: «Она была русской».
Скрытой причиной событий 1968 г. в Чехословакии была попытка Запада сорвать самый масштабный энергетический проект Советского Союза – строительство газопровода «Братство» в Западную Европу, который позволял через территорию Чехословакии экспортировать советский газ в Венгрию, Австрию, Италию.
Это было время, когда французский президент Шарль де Голль объявил о Большой Европе «от Атлантики до Урала». Имелась в виду необходимость сотрудничества капиталистической Европы и Советского Союза. Париж и Москва готовы дружить? Такого Вашингтон допустить не мог. Энергетическое партнёрство Западной Европы с Москвой свело бы к минимуму вероятность участия европейцев в гипотетической войне против СССР, сценарии которой писались в Вашингтоне. Чтобы не лишиться европейских союзников, американцам нужно было сорвать советский газовый проект. Для этого и понадобился конфликт в Чехословакии.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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