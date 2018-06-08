Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
От презрения до ненависти. От комедиантов до паразитов
Кто подставил президента на прямой линии? (Руслан Осташко)
На Украине заявили о возможности потери половины урожая зерновых из-за засухи
Знаковый прокол ВВС Израиля в небе над Бейрутом перед войной с Ираном: лёгких пу...
Главная / Аналитика

Прабабушка Пелагея шагает со мной

08 июня 2018, 08:39  •  65 • Аналитика
Есть она, есть — связь поколений. Не такая крепкая, как прежде, но и не потеряна. Пишут мне дети и взрослые, отзываются, рассказывая о своих родных. Недавно пришло письмо из города Усмани. Удивительный человек работает здесь, в школе №3, — Татьяна Петровна Захарова. Всю душу вкладывает она в своих учеников, растит их, словно родных детей. А недавно переслала мне рассказ своей ученицы Кристины Крицкой. И я не могла не поделиться этими строками с вами.

"Каждый год в праздник Великой Победы я шагаю в колонне «Бессмертного полка». А вместе со мной – моя прабабушка Пелагея. Пелагеюшка, как её называют в нашей семье.

Мы с ней не встречались. Она родилась в 1910 году, а я – в 2005. Но я с гордостью ношу её серёжки – нашу семейную реликвию.



Никакого громкого подвига моя прабабушка не совершила. Но я хочу всем рассказать о ней. Потому что жила Пелагея Петровна по совести.

Родилась она в Тамбовской губернии, в семье крестьянина Павла Петровича Несветаева. Здесь уже подрастали старшие дети: Параскева, Антон, Григорий, Михаил.

Девочка рано познакомилась с нелегким крестьянским трудом. Уже в пять лет с длиннющей хворостиной стерегла стадо свиней. Очень робела, но с работой справлялась. Когда же особенно уставала, Пелагея гнала домой свое маленькое стадо и лукаво говорила дедушке: «Свиньи спать хотят!»

Работа в домашнем хозяйстве для прапрабабушки — дело привычное. Она умела и носки вязать, и в поле трудиться, помогала у печи, собирала в лесу грибы и ягоды, кормила домашнюю птицу и скотину. Так жили в те годы все крестьянские дети.

Многое видела Пелагея на своем веку. Многое хранила в памяти. Осталось и воспоминание об отречении от престола последнего царя Российской империи, Николая Александровича. Пелагея рассказывала, как прибежал дед с улицы сам не свой. Всех выстроил у обеденного стола, сказал…

Потом настала пора великих потрясений. Свершилась революция, началась гражданская война…

Прошло ещё несколько лет. Пелагея вышла замуж за Ефима Рощевкина. В холодном и слякотном ноябре 1931 года родилась у них дочка Сашенька.

Дни текли однообразно: поле, прялка, ребенок. Но жили хорошо, в достатке: молодые-то работать умели. Однако вскоре семью раскулачили. Муж Пелагеи не смог этого пережить – покончил с собой. Осталась Пелагея одна с малолетней дочкой на руках. И уехала в далёкий город Архангельск. Бралась за любую работу: мыла, стирала, грузила. Устроилась в больницу санитаркой. Да добрые люди помогали.

Но опять подошло несчастье. Пришла Пелагея со смены, а по радио передают сообщение: началась Великая Отечественная война. Кинулась женщина в магазин, чтобы продуктов купить – пусто уже… Не успела припасти…

Прапрабабушка окончила курсы медсестёр и стала работать в инфекционном отделении военного госпиталя. Сутками на дежурстве, а дома Сашенька уроки учит с толстой палкой: крыс отгоняет.

Однажды пропали хлебные карточки – вот была беда. Прикрепили прапрабабушку с дочкой к столовой, а там – пареная морская капуста. Её и ели целый месяц, пока не дали другие карточки.

Много людского горя видела Пелагея. Вспоминала, как они встречали санитарные поезда из Ленинграда: «Открываем вагон – живых единицы, остальные – мертвые. Не доезжали люди, умирали от изнеможения, холода. Одного старика на платформу вывели, а на одежде, в волосах, бровях – вши. Но жив остался…»

И еще одно событие помнилось ей всю жизнь. Крысы накануне Победы бежали из города. Это было страшное зрелище. Зверьки шли шеренгами, как в сказке о волшебной дудочке. А люди стояли, замирая от страха и отвращения. Останавливались машины, трамваи… Крысы уходили из города полчищами. А люди говорили: близко конец войны! И души грела надежда: отступят беды, наступит скоро мирная жизнь.


На фотографии — Пелагея. А малыш — папа Кристины


Заботливая, тихая, ласковая — такой была моя прапрабабушка Пелагея. Сохранились её фотографии, мы передаём друг другу её рассказы. Пока жива память, живет и Пелагеюшка в нашей семье, рядом со своими потомками: внуками, правнуками. Рядом со мной, праправнучкой Кристиной".
Автор: Софья Милютинская

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
65
Источник
Похожие новости
08 июня 2018, 08:39
Президент даёт одному — министры отнимают у всех
08 июня 2018, 08:39
От презрения до ненависти. От комедиантов до паразитов
08 июня 2018, 08:39
Прабабушка Пелагея шагает со мной

08 июня 2018, 08:39
Дело кота Скрипалей
08 июня 2018, 08:39
Как США спровоцировали кризис в Венесуэле
08 июня 2018, 08:39
Знаковый прокол ВВС Израиля в небе над Бейрутом перед войной с Ираном: лёгких путей не предвидится
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
01 июня 2018, 18:54
Летчик, пропавший без вести 30 лет назад в Афганистане, нашелся и хочет вернуться на Родину
05 июня 2018, 02:24
«Никаких прав у Киева нет»: как Россия планирует создавать тяжёлые самолёты на базе Ан-124 «Руслан» без участия Украины
07 июня 2018, 00:09
Асад сдался Америке
02 июня 2018, 01:24
"У вас нет такого? Плохо работаете": Путин пошутил над Кадыровым, показывая свой лимузин принцу Абу-Даби
02 июня 2018, 19:09
«Попытка что-то изобразить»: почему Порошенко заявил о намерении построить мост через Дунай
07 июня 2018, 09:39
«Через несколько лет о военных кораблях можно будет забыть»: лишится ли Украина статуса морской державы
01 июня 2018, 10:24
Командир ССА перешел на сторону Асада и позирует с российским флагом
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.