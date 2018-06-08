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Прабабушка Пелагея шагает со мной
08 июня 2018, 08:39 • 65 • Аналитика
Есть она, есть — связь поколений. Не такая крепкая, как прежде, но и не потеряна. Пишут мне дети и взрослые, отзываются, рассказывая о своих родных. Недавно пришло письмо из города Усмани. Удивительный человек работает здесь, в школе №3, — Татьяна Петровна Захарова. Всю душу вкладывает она в своих учеников, растит их, словно родных детей. А недавно переслала мне рассказ своей ученицы Кристины Крицкой. И я не могла не поделиться этими строками с вами.
"Каждый год в праздник Великой Победы я шагаю в колонне «Бессмертного полка». А вместе со мной – моя прабабушка Пелагея. Пелагеюшка, как её называют в нашей семье.
Мы с ней не встречались. Она родилась в 1910 году, а я – в 2005. Но я с гордостью ношу её серёжки – нашу семейную реликвию.
Никакого громкого подвига моя прабабушка не совершила. Но я хочу всем рассказать о ней. Потому что жила Пелагея Петровна по совести.
Родилась она в Тамбовской губернии, в семье крестьянина Павла Петровича Несветаева. Здесь уже подрастали старшие дети: Параскева, Антон, Григорий, Михаил.
Девочка рано познакомилась с нелегким крестьянским трудом. Уже в пять лет с длиннющей хворостиной стерегла стадо свиней. Очень робела, но с работой справлялась. Когда же особенно уставала, Пелагея гнала домой свое маленькое стадо и лукаво говорила дедушке: «Свиньи спать хотят!»
Работа в домашнем хозяйстве для прапрабабушки — дело привычное. Она умела и носки вязать, и в поле трудиться, помогала у печи, собирала в лесу грибы и ягоды, кормила домашнюю птицу и скотину. Так жили в те годы все крестьянские дети.
Многое видела Пелагея на своем веку. Многое хранила в памяти. Осталось и воспоминание об отречении от престола последнего царя Российской империи, Николая Александровича. Пелагея рассказывала, как прибежал дед с улицы сам не свой. Всех выстроил у обеденного стола, сказал…
Потом настала пора великих потрясений. Свершилась революция, началась гражданская война…
Прошло ещё несколько лет. Пелагея вышла замуж за Ефима Рощевкина. В холодном и слякотном ноябре 1931 года родилась у них дочка Сашенька.
Дни текли однообразно: поле, прялка, ребенок. Но жили хорошо, в достатке: молодые-то работать умели. Однако вскоре семью раскулачили. Муж Пелагеи не смог этого пережить – покончил с собой. Осталась Пелагея одна с малолетней дочкой на руках. И уехала в далёкий город Архангельск. Бралась за любую работу: мыла, стирала, грузила. Устроилась в больницу санитаркой. Да добрые люди помогали.
Но опять подошло несчастье. Пришла Пелагея со смены, а по радио передают сообщение: началась Великая Отечественная война. Кинулась женщина в магазин, чтобы продуктов купить – пусто уже… Не успела припасти…
Прапрабабушка окончила курсы медсестёр и стала работать в инфекционном отделении военного госпиталя. Сутками на дежурстве, а дома Сашенька уроки учит с толстой палкой: крыс отгоняет.
Однажды пропали хлебные карточки – вот была беда. Прикрепили прапрабабушку с дочкой к столовой, а там – пареная морская капуста. Её и ели целый месяц, пока не дали другие карточки.
Много людского горя видела Пелагея. Вспоминала, как они встречали санитарные поезда из Ленинграда: «Открываем вагон – живых единицы, остальные – мертвые. Не доезжали люди, умирали от изнеможения, холода. Одного старика на платформу вывели, а на одежде, в волосах, бровях – вши. Но жив остался…»
И еще одно событие помнилось ей всю жизнь. Крысы накануне Победы бежали из города. Это было страшное зрелище. Зверьки шли шеренгами, как в сказке о волшебной дудочке. А люди стояли, замирая от страха и отвращения. Останавливались машины, трамваи… Крысы уходили из города полчищами. А люди говорили: близко конец войны! И души грела надежда: отступят беды, наступит скоро мирная жизнь.
На фотографии — Пелагея. А малыш — папа Кристины
Заботливая, тихая, ласковая — такой была моя прапрабабушка Пелагея. Сохранились её фотографии, мы передаём друг другу её рассказы. Пока жива память, живет и Пелагеюшка в нашей семье, рядом со своими потомками: внуками, правнуками. Рядом со мной, праправнучкой Кристиной".
Автор: Софья Милютинская
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