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Позывной «Серб»: Русские братья вместе с нами сражались в Боснии и Косово. Чем мы хуже?

03 декабря 2018, 01:09  •  64 • В мире
Эксклюзивное интервью с защищающим Донбасс добровольцем из Сербии
Автор:
Павленко Дмитрий
Война в Донбассе не оставила равнодушными представителей самых разных народов, воспринявших события, происходящие здесь, как начало борьбы против американской однополярной гегемонии. С первых же дней существования ополчения ДНР и ЛНР в его ряды прибыли иностранные добровольцы из десятков стран: французы, испанцы, итальянцы, немцы, бельгийцы, венгры, поляки, бразильцы и даже американцы. Однако наибольшее количество примкнувших к Донбасскому сопротивлению иностранцев были выходцами из Сербии — самой братской по крови и православной вере страны, жители которой сами себя называют «балканскими русскими». Одним из таких добровольцев стал Боян Джеферович.
Уроженец сербского города Шабац оставил мирную жизнь и работу у себя на родине и прибыл в Донецк в январе 2015 года накануне начала Дебальцевской операции. Ныне он продолжает службу в рядах Народной милиции ДНР, имеет боевые награды, среди которых — медали «Воин-интернационалист», «За боевые заслуги», «За отвагу».
В эксклюзивном интервью Царьграду Серб, а именно такой позывной носит наш герой, рассказал о том, что привело его в ряды защитников Донбасса.
Что меня побудило приехать сюда? Все задают вопрос, а почему вы, сербы, приезжаете? Я в ответ спрашиваю: почему русские приезжали к нам, когда была война в Боснии и в Косово?
— отвечает Серб.
В его памяти хорошо отложились трагические события 1999 года, когда американцы наносили ракетно-бомбовые удары по Югославии. «Казарма, которую уничтожила военная авиация НАТО, была расположена примерно в полутора километрах от моего дома. НАТО тогда использовал ковровые бомбардировки», — вспоминает он.

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