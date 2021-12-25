|
Позвонивший Байдену замаскировал нецензурную брань эвфемизмом
25 декабря 2021, 04:05 • 80 • Политика
Накануне Рождества президента США оскорбили, что почти сразу стало достоянием общественности. Человек, позвонивший Джо Байдену, замаскировал нецензурную брань эвфемизмом.
Накануне католического Рождества президент США и его супруга по традиции общаются по телефону с детьми. Одним из дозвонившихся Джо Байдену был отец ребёнка. Некий Джаред поздоровался с главой Белого дома и первой леди, а затем произнёс фразу:
"Я надеюсь, что у вас тоже будет чудесное Рождество. Вперёд, Брэндон!"
Джо Байден тут же дал ответ.
"Вперёд, Брэндон! Я согласен", - сказал он.
В Белом доме инцидент никак не прокомментировали.
Всё дело в том, что консервативные оппоненты Джо Байдена используют эвфемизм "Вперёд, Брэндон!", чтобы замаскировать нецензурную брань в адрес президента США. Началось всё с автогонок, когда на соревнованиях NASCAR зрители кричали ругательства, адресованные Байдену.
В это время один из журналистов брал интервью у спортсмена Брэндона Брауна. Репортёру послышалось, что болельщики скандируют "Вперёд, Брэндон!". Этот казус транслировался по ТВ в прямом эфире.
С тех пор данное выражение используется людьми для оскорбления главы Белого дома. Его наносят на одежду и баннеры протестующие, а экс-президент Дональд Трамп торгует сувенирами с этой фразой.
Подпишитесь на нас
80
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
22 декабря 2021, 06:05
|
21 декабря 2021, 20:45
|
20 декабря 2021, 08:35
|
21 декабря 2021, 16:40
|
23 декабря 2021, 03:05
|
19 декабря 2021, 09:50
|
20 декабря 2021, 23:45