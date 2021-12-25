Позвонивший Байдену замаскировал нецензурную брань эвфемизмом

Накануне Рождества президента США оскорбили, что почти сразу стало достоянием общественности. Человек, позвонивший Джо Байдену, замаскировал нецензурную брань эвфемизмом.

Накануне католического Рождества президент США и его супруга по традиции общаются по телефону с детьми. Одним из дозвонившихся Джо Байдену был отец ребёнка. Некий Джаред поздоровался с главой Белого дома и первой леди, а затем произнёс фразу:

"Я надеюсь, что у вас тоже будет чудесное Рождество. Вперёд, Брэндон!"

Джо Байден тут же дал ответ.

"Вперёд, Брэндон! Я согласен", - сказал он.

В Белом доме инцидент никак не прокомментировали.

Всё дело в том, что консервативные оппоненты Джо Байдена используют эвфемизм "Вперёд, Брэндон!", чтобы замаскировать нецензурную брань в адрес президента США. Началось всё с автогонок, когда на соревнованиях NASCAR зрители кричали ругательства, адресованные Байдену.

В это время один из журналистов брал интервью у спортсмена Брэндона Брауна. Репортёру послышалось, что болельщики скандируют "Вперёд, Брэндон!". Этот казус транслировался по ТВ в прямом эфире.

С тех пор данное выражение используется людьми для оскорбления главы Белого дома. Его наносят на одежду и баннеры протестующие, а экс-президент Дональд Трамп торгует сувенирами с этой фразой.