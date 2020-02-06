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Позвоните Павлу Крашенинникову!
06 февраля 2020, 22:39 • 23 • В России
В пятницу, 7 февраля, с 10.00 мск в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» - сопредседатель Рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию России, глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Как проходит обсуждение поправок, которые предложил внести в Основной Закон Президент России Владимир Путин? Как их оценивают простые граждане? Что сами предлагают? Когда - Всероссийское голосование, в котором сможет участвовать каждый гражданин России? Скоро ли проект Закона на сей счет поступит в Госдуму и когда он может быть принят?
Об этом и многом другом вы узнаете от самого Павла Владимировича. В прямом эфире вместе с ним - журналисты «Комсомольской правды» Владимир Ворсобин и Александр Гамов.
Звоните нам в прямой эфир: 8-800-200-97-02.
Павел Крашенинников в эфире Радио КП : прямая трансляция.Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию России Павел Крашенинников отвечает на вопросы в прямом эфире
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