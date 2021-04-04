Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Десятки раненых, двадцать убитых. Украина в тупике
НАТО перебрасывает дивизии: Украина готовится к войне с Россией
Генштаб ВСУ объявил о переходе к наступлению на Донбассе
Россия жёстко ответила на провокацию НАТО: В Норвегии устроили панику
Главная / Украина

Позвонил мне, позвонил! Что пишут в соцсетях о первом разговоре Зеленского с Байденом

04 апреля 2021, 03:40  •  24 • Украина

В пятницу, 2 апреля, президент США Джо Байден и его украинский коллега Владимир Зеленский впервые поговорили по телефону. В Белом доме сообщили, что Байден подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом «продолжающейся российской агрессии»

В свою очередь Зеленский заявил, что заверил американского коллегу Джо Байдена в готовности реформировать Украину. Также президент Украины отметил, что партнерство с США имеет решающее значение для Киева.

О чем на самом деле могли говорить президенты, рассуждали эксперты и лидеры мнений в социальных сетях.

Главный редактор издания «Страна» Игорь Гужва описал свои размышления на тему, какую игру затеял Зеленский:

«После начала войны украинская элита (олигархи, силовики, чиновники и прочие) пыталась выстроить свою систему отношений с "американскими партнерами": во внешней политике и в отношениях с Россией Киев делает все четко, что говорят из Вашингтона, но взамен на это США не сильно лезут в денежные темы "элиты" внутри страны.

Схема более-менее работала в 2014 году, когда Порошенко, Коломойский, Мартыненко-Яценюк и прочие чувствовали себя предельно вольготно. Но уже с 2015 года начали закручивать гайки. Тогда же, собственно, и появились НАБУ и САП.

Фактор войны Киев использовал неоднократно и в будущем (например, после обострения под Авдеевкой Порошенко "пробил" первый разговор с Трампом). Но это становилось все сложнее.

Нынешнее обострение на Донбассе также "помогло" Зеленскому организовать разговор с Байденом. Сейчас украинская элита вновь пытается убедить американцев, что не нужно перегибать палку с требованиями, а не то "Путин нападет, а в стране разброд и междоусобица».

Отдельную игру ведет сам Зе, пытаясь использовать ситуацию в своих интересах — для "приручения" олигархов, чтоб сделать их лояльными и управляемыми в обмен на "прикрытие" от давления Запада.

Но все эти маневры даются трудно.

Во-первых, угроза полномасштабной войны гораздо меньше, чем в 2014 году. А во-вторых, если положение действительно будет серьезным, то американцы могут поставить вопрос иначе: если есть угроза, что "Путин нападет", то значит вы нуждаетесь в нашей помощи. Если вы нуждаетесь в нашей помощи, то делайте, что мы вам говорим по судам, НАБУ, НБУ, силовикам, кадрам, Коломойскому и так далее.

Поэтому положение после разговора проще не станет.

Попытки США сделать "внешнее управление" тотальным и эшелонированное (хоть и скрытое) сопротивление этому украинской элиты остается одним из главных факторов, дестабилизирующим многие процессы в стране. В том числе и на Донбассе».

Политолог Олеся Яхно считает, что разговор двух президентов важен, но Украине стоит прикладывать больше усилий по решению внутренних проблем:
«Байден и Зеленский таки поговорили. Как сообщается, президент США в первом телефонном разговоре с президентом Украины обсудил поддержку Украины на фоне агрессии РФ, вопросы реформ и эпидемии коронавируса.

Ну, что ж, хорошо, что поговорили. После всех этих безответственных историй (с потерей системы координат) действующей украинской власти по поводу расследования плёнок Байден-Порошенко.

Что касается перспектив. Очевидно, что геополитическая конфигурация сегодня складывается не лучшим образом для России. Имею в виду в том числе возможные новые санкции США против РФ. Воспользуется ли этой конфигурацией украинская власть для продвижения интересов Украины — вопрос.

И дело тут не только во внешней политике, в части умения сформулировать и донести до наших партнеров позицию Украины в части Донбасса и Крыма.

Дело ещё и во внутренних трансформациях в Украине, способности проводить реформы. Это значит, что ниши «жертвы агрессии» уже недостаточно. Нужно ещё и демонстрировать готовность и способность осуществлять внутренние трансформации».

Журналист Юрий Бутусов убежден, что звонок Байдена — ключевое событие:
«Звонок президента США Джозефа Байдена президенту Украины Владимиру Зеленскому — это ключевое событие в очередном обострении обстановки между Украиной и Россией.


Разговор длился более 40 минут, и был по-настоящему содержательным, в отличие от первой беседы Зеленского с Трампом.

Судя по релизу Белого дома, Байден заявил что:

— поддержит Украину в борьбе с агрессией России на Донбассе и в Крыму;

— ждет реализации плана по борьбе с коррупцией;

— ждет реформ в сфере правосудия, безопасности, экономики, которые Украина обязалась выполнить.

Только реализация этих реформ позволит ускорить интеграцию в НАТО.

Главное — Байден показал Зеленскому, что США остаются нашим надежным союзником в самом страшном кризисе, и готовы всеми силами помочь нам в защите нашей страны.

Как известно, ранее в воспитательных целях Байден разговаривать с Зеленским не хотел. Провал большинства пунктов меморандума с МВФ, системные удары по антикоррупционной системе, расследование разговоров Байдена с Порошенко по подозрению в государственной измене — были вопросы, на которые руководству Украины нечего ответить.

Однако Байден отложил все эти вопросы, чтобы показать, что США — главный союзник Украины. Таким образом, внешнеполитическая обстановка сейчас для Украины сложилась самая благоприятная.

Но возникает вопрос — а сколько еще лет США будут продолжать уговаривать руководство Украины сделать реформы, нужные нам самим? Неужели это Байдену нужна борьба с коррупцией и поддержка НАБУ, или после звонка президента США ермаки, шефиры, татаровы, гмырины, слюсаревы, павлюки будут по-прежнему таскать чемоданы кэша с энергетики, таможни, сигарет и так далее? Неужели это Байдену нужны реформы украинской армии, судов, правоохранительных органов, фискальной системы?

Надеюсь, президент Украины осознает, что звонок Байдена — это не отпущение грехов, это обязательство строить государство, строить институты власти, стратегии, потому что государство неизмеримо больше, чем стол в Офисе…»

Политолог Андрей Ермолаев тоже прокомментировал событие:
«Ну наконец-то)! Позвонил. После "4-1" — таки "ти не один, 1+1"). Остальное додумывайте сами)

p.s. Справедливости ради. Звонок — таки раньше премьеры фильма о "вагнер-гейте". Но почему-то мне кажется, что несмотря на свободу и независимость журналистов на Западе, в англо-сакском Западе вполне возможно "государственно-журналистское партнерство"). Рукописи-то не горят, но вот файлы — монтируются и переписываются. При чем, многократно. Надо про последние новости у Гордона спросить)»

Политический эксперт Юрий Романенко задался вопросом, что же значит звонок Байдена:

«Звонок. Что значит? Белый господин поговорил с запутавшимися малышами. Что это значит? Что малыши по-прежнему не стали взрослыми, потому когда могут надрать задницу нужно срочно просить дядюшку Джо, чтобы он позвонил и успокоил.

Это ажиотаж вокруг звонка Байдена — иллюстрация прогрессирующей потери субъектности Украины в свое 30-летие. Когда про***ли реформы, вакцинацию, перевооружение армии, порыв Майдана, то остается верить, что "Запад нам поможет", "град не побьет урожай" и "якось воно буде". Больше ничего нет в этой ситуации.

Не нужно там искать глубокие смыслы, намеки, инсинуации. Страна — нравственная калека, с ампутированными окраинами и расползающейся гангреной разложения социальных и государственных институтов инстинктивно хватается за любую соломинку».

Журналист Светлана Крюкова пошутила на злобу дня:

«Наконец это произошло! Зеленский таки дождался телефонного звонка от президента США. Жду Указ об объявлении 2 апреля выходным днем и государственным праздником «День первого Звонка» и награждении всех причастных к этому знаменательному событию орденами и медалями. А также военного парада, демонстрации трудящихся и торжественного вечернего фейерверка по этому поводу. Ну и специального видоса — куда ж без него».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



24
Источник
Похожие новости
03 апреля 2021, 01:05
«Сбивать их будут даже из ДШК»: полковник объяснил, почему Байрактары не помогут ВСУ в бою с ополченцами
03 апреля 2021, 16:40
США кинут Украину в случае наступления ВСУ в Донбассе
03 апреля 2021, 02:55
Сто дней президентства Майи Санду
03 апреля 2021, 20:20
Пан Байден по телефону потрепал холопа Зеленского за холку
02 апреля 2021, 21:25
Байден подталкивает Зеленского к войне: Украине пообещали поддержку в конфликте с Россией
02 апреля 2021, 17:45
Македония: вооружение армии вместо вакцинации
Новости партнеров
 
Выбор дня
04 апреля 2021, 00:00
За Донбасс после подлости ВСУ вступились всем миром: "Сразу рассчитывай, мы буде...
04 апреля 2021, 00:00
Украина выдвинула ультиматум на переговорах по Донбассу: "Мы не будем даже объяс...
04 апреля 2021, 01:50
"Что опасного в признании русских?": Запрет Ермака вскрыл глубинную проблем...
04 апреля 2021, 00:00
Совет "бывалого" о тюремных голодовках: Ходорковский рассказал о "само...
04 апреля 2021, 01:50
В России отреагировали на планы Украины и НАТО по подготовке к войне
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 марта 2021, 08:30
США посягнут на Северный морской путь: Россию предупредили о неизбежном
28 марта 2021, 19:30
"Способен усадить Путина за стол переговоров": Кулеба назвал имя влиятельного президента
03 апреля 2021, 02:55
Стойка шасси MH17 разбивает доводы Нидерландов: "Это очень тонкий момент" - Антипов
01 апреля 2021, 07:50
Десятки раненых, двадцать убитых. Украина в тупике
28 марта 2021, 03:55
Саботаж? Русские начали важную операцию в Сирии, но Анкара опять взялась за своё
28 марта 2021, 15:50
"Это полбеды": Леонков - о планах Украины ударить по России из С-300
31 марта 2021, 09:50
Миномёты или снайпер? ВСУ поплатились группой боевиков за смерть донецкого дедушки - обозреватель
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.