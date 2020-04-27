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«Позволят изучать препараты»: в России создадут мышей для испытания вакцины от коронавируса

27 апреля 2020, 10:05  •  33 • В России
Российские учёные приступили к работам по созданию мышей, чувствительных к заражению COVID-19. В Роспотребнадзоре уточнили, что мыши будут близки по симптоматике к патогенезу коронавируса у человека, что позволит изучать вакцину и лечебные препараты. Накануне стало известно, что в Москве скончался ещё 31 человек из числа тех, у кого диагностировали коронавирус.
 
© Yuri KADOBNOV / AFP
 

Институт биологии гена РАН совместно с Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» приступил к работам по созданию мышей, чувствительных к заражению COVID-19. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

В ведомстве подчеркнули, что отличительной особенностью мышей станет их биологическая безопасность — они приобретут чувствительность к вирусу только после индукции в условиях вирусологической лаборатории. Это позволит исключит риски по работе с ними в питомниках и неспециализированных лабораториях.

«Работа ведётся с учётом мирового опыта создания мышей-моделей SARS и MERS, новые модельные мыши будут близки по симптоматике к патогенезу COVID-19 у человека. Такие модели мышей позволят изучать вакцины и лечебные препараты против COVID-19», — пояснили в Роспотребнадзоре.

Первые результаты должны быть готовы в июне 2020 года, добавили в ведомстве.

Накануне вечером стало известно, что в Москве скончался ещё 31 человек из числа тех, у кого диагностировали коронавирус. Об этом сообщил столичный оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания. Таким образом, всего в городе с начала эпидемии умерли 435 человек.

Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что на данный момент там проходят лечение около 650 пациентов.

«Состоит на лечении 644. Из них: с диагнозом пневмония — 639/99%, COVID подтверждённых 406/63%... В отделении реанимации и интенсивной терапии 64/10%, на искусственной вентиляции лёгких 30 (4,6% от общего числа пациентов или 47% от числа больных ОРИТ)», — написал Проценко на своей странице в Facebook.

Он добавил, что за сутки в больницу поступили 78 человек.

Москва остаётся на первом месте по числу заразившихся COVID-19 в России. Далее следует Подмосковье с 9 тыс. пациентов с коронавирусом. Следом идёт Санкт-Петербург — в нём зарегистрировано более 3 тыс. инфицированных.

Тем временем в Минобороны России сообщили об обнаружении коронавирусной инфекции у 874 российских военных. COVID-19 был выявлен в ходе тестирования, проходившего с марта по 26 апреля в российских Вооруженных силах. 

  • Reuters
  • © Maxim Shemetov

Помимо этого, коронавирус также диагностировали у 779 курсантов и слушателей военных вузов Минобороны и 192 человек из довузовских учебных заведений — среди них как преподаватели, так и воспитанники.

В столице из-за угрозы распространения заболевания был отложен запуск фонтанов, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Традиционно в конце апреля мы проводим запуск московских фонтанов, это большой праздник — одновременно начинают работать около 600 городских фонтанов. Но в этом году в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в городе принято решение отложить старт сезона фонтанов», — рассказал он.

Напомним, ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что все случаи заражения ОРВИ в столице будут рассматривать как подозрение на коронавирусную инфекцию. Позже мэр Сергей Собянин подписал указ, согласно которому жители Москвы с симптомами ОРВИ обязаны соблюдать карантин так же, как лица с подтверждённым диагнозом COVID-19.

Согласно данным Университета Джона Хопкинса, число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 2,9 млн, скончались более 206 тыс. человек.

Тем временем, премьер-министр Японии Синдзо Абэ сообщил, что страна дополнительно закроет въезд в страну для приезжающих из ряда стран, включая Россию, в связи с мерами по сдерживанию распространения коронавируса. Он отметил, что ограничения вступят в силу с 29 апреля.

Помимо этого, Министерство иностранных дел Японии повысило уровень опасности поездок в ряд стран до третьего, рекомендовав своим гражданам воздержаться от их посещения из-за коронавируса.

Накануне лидер США Дональд Трамп и Франции Эммануэль Макрон заявили о намерении созвать совещание пяти постоянных членов Совбеза ООН (США, Франция, Россия, Китай и Великобритания), чтобы обсудить ситуацию с коронавирусом.

«Президент Трамп и президент Макрон обсудили положительное развитие событий в борьбе с пандемией коронавируса и прогресс в «открытии» мировых экономик. Лидеры выразили надежду, что вскоре будет созвана пятёрка постоянных (членов СБ ООН. — RT), чтобы обсудить ответ ООН на пандемию», — приводит РИА Новости заявление представителя Белого дома Джадда Дира.

Он добавил, что лидеры отметили прогресс в борьбе с коронавирусом, а также указали на необходимость реформирования Всемирной организации здравоохранения.

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