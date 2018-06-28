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Позвольте пару слов без протокола

28 июня 2018, 02:39  •  79 • Аналитика

 

Кто как не ястреб?

27 июня с визитом в Москве побывал советник по национальной безопасности Джон Болтон. Он провел переговоры не только с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, но и с президентом Владимиром Путиным. Последнее не совсем соответствует протоколу, и означает лишь одно – стороны придают важное значение этому визиту, который должен был утрясти последние серьезные разногласия вокруг предстоящего в июле российско-американского саммита.

Выбор Болтона в качестве посланника объясняется весьма просто. И дело даже не в том, что Джон Болтон – большой профессионал в области международных отношений, а подготовительные мероприятия требуют именно профессионального подхода. Дело в том, что Болтон – ястреб и русофоб, и именно такой человек должен готовить такую встречу.

Ни для кого не секрет, что российско-американский саммит имеет для Трампа и внутриполитическое измерение, причем (из-за серьезных проблем американского президента в США) оно для него первостепенно. Трампу нужно на корню пресечь разговоры о том, что его саммит с Путиным будет отчетом, смирением и тем более капитуляцией перед российским президентом. А значит саммит должен готовить человек со сложившейся антироссийской репутацией, который не позволит никому усомниться в своей жесткости. То есть Джон Болтон, для которого Россия – противник. С аннексированным Крымом, с неправильными друзьями вроде Ирана и Северной Кореи, с агрессивной внешней политикой, мешающей американскому доминированию в мире. Однако Болтон к его чести – ястреб-реалист, и он прекрасно понимает, что Россия является таким противником, с которым нужно не воевать, а договариваться. 

 

Сирия и ракеты

Собственно, на встрече Болтона с российскими официальными лицами обсуждали и то, о чем будут договариваться.  Стратегическая стабильность, Сирия, Корея, Иран, Украина – все эти темы вынесены на повестку саммита между Путиным и Трампом. Возможно даже, что некоторые моменты не только обсудят, но и придут в них к компромиссам. На встрече с Болтоном «были затронуты некоторые идеи, которые наши президенты могли бы реализовать в ходе своей встречи, – в частности, это касается сирийской проблематики», — говорит помощник президента Путина Юрий Ушаков. Большинство же экспертов считают, что договориться в итоге удастся скорее не по Сирии (где слишком много побочных факторов наподобие Ирана), и даже не по Украине, а по вопросам стратегической стабильности. Например, по сокращению стратегических вооружений, то есть «о ракетах». Это в большей степени возвращает нас ко временам «разрядки международной напряженности» 70-х, но что делать, раз такие времена.

Впрочем, даже если Путин и Трамп ни о чем серьезном не договорятся и итоговая декларация будет пустой, то это не стоит считать провалом саммита. Ведь тот факт, что он состоится, уже будет победой для мира во всем мире. «У нас сложилась совершенно нездоровая и неестественная обстановка, когда нет нормальной коммуникации между руководством двух ядерных сверхдержав. Такого не было никогда – даже во время холодной войны», — отмечает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Такую обстановку надо прекращать. 

 

Хельсинки-2?

Еще одной из тем визита Болтона было определение места и времени саммита. Стороны (исходя из их слов) договорились и объявят об этом 28 июня. Со временем вроде все понятно – встреча двух президентов состоится после саммита НАТО. А вот с местом возникла интрига. Изначально многие СМИ и эксперты считали, что лидеры встретятся в Вене. Сейчас же пишут о Хельсинки.

Конечно, хотелось бы, чтобы мероприятие прошло именно в Вене. И не потому, что (при всем уважении к финляндской столице) Вена гораздо красивее. А потому, что номинальным хозяином мероприятия (а значит и получателем определенной доли славы и рейтинга) должен быть именно австрийский канцлер Себастьян Курц. Это выгодно и Путину, и Трампу.

Носари Российской империи

Курц – не просто молодой и перспективный европейский политик. Он позиционирует себя как правый лидер Восточной Европы (по крайней мере, в миграционном вопросе) и альтернатива Ангеле Меркель. Той самой Меркель, которую на дух не переносит Трамп (ибо она взяла на себя роль лидера западного мира в противостоянии американскому президенту) и которая тормозит процесс нормализации российско-европейских отношений.

С другой стороны, у Хельсинки есть и свои преимущества – они в истории российско-западных отношений. Именно с финской столицей ассоциируется разрядка и ключевые соглашения по безопасности в Европе, и было бы красиво именно в Хельсинки начать новую разрядку в российско-американских отношений, которой так жаждет весь цивилизованный мир.

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