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«Позвольте Франции жить своей жизнью»: в Париже отреагировали на слова Трампа о протестах «жёлтых жилетов»
09 декабря 2018, 22:39 • 122 • В мире
Президент США Дональд Трамп должен воздержаться от обсуждения событий внутри Франции и дать стране жить своей жизнью. Об этом заявил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан, комментируя заявления американского лидера. Ранее глава Белого дома в своём Twitter предположил, что массовые акции протестов во Франции вызваны нежеланием руководства страны отказаться от Парижского соглашения по климату, как это ранее сделал Вашингтон. Эксперты отмечают, что в отношениях между двумя странами накопилось множество разногласий и Трамп не преминул напомнить о них в то время, когда президент Франции находится в явно уязвимом положении.
© Jonathan Ernst / Reuters
Президент Соединённых Штатов Америки не должен вмешиваться во внутренние дела другого государства. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.
Таким образом французский министр прокомментировал заявления главы Белого дома, опубликованные в Twitter в связи с субботними протестами и беспорядками во Франции. В своём первом твите Трамп признался в любви к Пятой республике и отметил нецелесообразность Парижского соглашения по климату, из которого Вашингтон вышел в 2017 году.
«Парижское соглашение не слишком хорошо сработало для Парижа. Протесты и беспорядки по всей Франции. Люди не хотят платить большие суммы денег, в основном, странам третьего мира (руководство которых вызывает сомнения), для того, чтобы сохранить окружающую среду. Скандируют «Мы хотим Трампа!» Люблю Францию», — написал он.
Позднее американский лидер дал совет Елисейскому дворцу.
«Очень печальные день и ночь в Париже. Может быть, пришло время покончить с нелепым и чрезвычайно дорогим Парижским соглашением и вернуть деньги людям в виде более низких налогов?» — добавил Трамп.
Помимо этого, президент США в очередной раз раскритиковал предложенную лидером Франции Эммануэлем Макроном инициативу о создании общеевропейской армии и призвал к увеличению взносов на оборону в НАТО.
«Идея европейской армии не слишком хорошо сработала в Первую мировую войну или во Вторую. Но США были рядом с вами и всегда будут!» — заверил глава Белого дома.
Отметим, что Трамп после своего ноябрьского визита в Париж указал на недостатки торговой политики Франции, отметил высокий уровень безработицы и низкий рейтинг доверия Макрона.
При этом в ходе самой встречи французский президент вёл себя очень дружелюбно, обращаясь к американскому коллегу приветствием «мой друг». Как подсчитали СМИ, во время общения в присутствии журналистов Макрон около 20 раз дотронулся до Трампа.
«У Трампа и Макрона достаточно сильное идеологическое несовпадение»
Как полагает заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, президент Франции Эммануэль Макрон не делает никаких заявлений по теме протестов самостоятельно, поскольку не знает, как действовать в сложившейся ситуации.
«Он на самом деле не знает, что делать в этой ситуации, и стремится сохранить остатки своего рейтинга, своей репутации. Поэтому уходит в сторону от какого-то обозначения, маркирования своей позиции, позволяя все политические заявления делать правительству, в частности премьер-министру. Фактически это свидетельствует о слабости президента Франции, его неуверенности, неспособности держать удар, а также о том, что в настоящее у Макрона нет чёткой и внятной стратегии выхода из данной ситуации», — сказал эксперт.
По его словам, нынешняя ситуация показывает, что Макрон изначально не пользовался поддержкой французов, а его победа на выборах, вероятно, стала результатом применения политтехнологий.
«Его феноменальная победа на выборах, также как и феноменальная победа его партии на выборах 2017 года — это скорее плод политических технологий, манипулирования общественным сознанием, но не серьёзной поддержки со стороны французский граждан. И вот в этой ситуации у Макрона на самом деле очень узкий коридор возможностей маневрирования, поскольку его рейтинг падает. В случае дальнейшего раскручивания политического кризиса вероятность того, что Макрону придётся уйти в отставку, достаточно высока», — подчеркнул Шаповалов в беседе с RT.
По мнению аналитика, в отношениях между Францией и США существует ряд фундаментальных разногласий, начиная от торговых отношений и экономической составляющей НАТО и заканчивая противоречий касательно выполнения тех или иных международных договорённостей, в частности, Парижского соглашения по климату и ядерной сделки с Ираном.
«В настоящий момент, продолжая оставаться союзниками, Франция и США тем не менее занимают всё более и более противоположные позиции внутри западного сообщества. К тому же, существует достаточно сильное идеологическое несовпадение консерватора Трампа и представителя традиционной глобалистской элиты Макрона. Поэтому те события, которые происходят во Франции и делают её президента, её политические элиты, более чем уязвимыми, естественно вызывают у президента США стремление напомнить об этих противоречиях», — заключил Шаповалов.
В свою очередь, директор Института инструментов политического анализа, профессор Высшей школы экономики Александр Шпунт считает, что отношения между Европой и США сейчас достигли едва ли не самой низкой точки за всё послевоенное время, в том числе из-за личностного противостояния Трампа и Макрона. Одним из последних факторов напряжённости стала идея французского лидера о создании общеевропейской армии, в том числе для защиты от США.
Наряду с этим он заметил, что существенную роль в масштабных акциях протеста во Франции играют «мигранты первого поколения». Эксперт добавил, что именно волны беженцев привели к напряжённости в других странах — лидерах европейского континента — Германии и Великобритании.
«Здесь не надо считать виноватым только государство. Здесь не меньшая вина в том, что беженцы привыкли к тому, что государство их всем обеспечивает и ничего не требует взамен. Потому, конечно же, мы говорим с вами о трёх основных европейских странах. И три основные европейские страны находятся в кризисе. Причём причина этого кризиса одна и та же – огромная, многомиллионная волна миграции с Ближнего Востока», — подчеркнул Шпунт в беседе с RT.
«Катастрофа для экономики Франции»
В субботу, 8 декабря, состоялся «Четвёртый акт» — как его нарекли сами представители «жёлтых жилетов» — масштабных акций протеста против повышения цен на бензин и дизельное топливо.
Согласно последним данным, в демонстрациях по всей Франции приняли участие не менее 136 тыс. человек. При этом в ходе столкновений с полицейскими юыли задержаны порядка 2 тыс. протестующих, примерно 1700 из них были заключены под стражу. В ходе беспорядков пострадали 118 человек, включая 17 полицейских.
Наибольший ущерб протестующие нанесли столице государства, где в акции участвовали около 10 тыс. человек. В ходе протестов были разбиты несколько десятков магазинных витрин, сожжены различные транспортные средства, разбиты банкоматы и многое другое.
Как отметил заместитель мэра Парижа Эммануэль Грегуар, «материальный ущерб» значительно превзошёл объём убытков, зафиксированных неделей ранее (€3—4 млн).
В свою очередь, министр финансов Франции Брюно Ле Мэр назвал протесты «жёлтых жилетов» катастрофой для национальной торговли и экономики, а также кризисом для нации. При этом он выразил уверенность, что глава Пятой республики сумеет найти нужные слова в своём обращении, запланированном на начало следующей недели.
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Аналогичное мнение высказал пресс-секретарь правительства Франции Бенжамен Гриво. Он отметил, что в условиях кризиса трудно найти решения, которые удовлетворят каждого, учитывая, что причины недовольства в каждом регионе страны различаются.
«Это гнев, который трудно понять из офиса в Париже», — подчеркнул он в эфире радиостанции Europe 1.
Президент Франции Эммануэль Макрон выступит с телеобращением к нации в начале следующей недели, чтобы объявить о новых шагах в ответ на охватившее всю страну протестное движение «жёлтых жилетов».
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