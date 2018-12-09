«Позвольте Франции жить своей жизнью»: в Париже отреагировали на слова Трампа о протестах «жёлтых жилетов»

Президент США Дональд Трамп должен воздержаться от обсуждения событий внутри Франции и дать стране жить своей жизнью. Об этом заявил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан, комментируя заявления американского лидера. Ранее глава Белого дома в своём Twitter предположил, что массовые акции протестов во Франции вызваны нежеланием руководства страны отказаться от Парижского соглашения по климату, как это ранее сделал Вашингтон. Эксперты отмечают, что в отношениях между двумя странами накопилось множество разногласий и Трамп не преминул напомнить о них в то время, когда президент Франции находится в явно уязвимом положении.

Президент Соединённых Штатов Америки не должен вмешиваться во внутренние дела другого государства. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

«Я говорю Дональду Трампу, и президент республики также ему об этом сказал: мы не принимаем участия в американских дискуссиях — и вы позвольте нашей стране жить своей жизнью», — заметил глава французского МИД.

Таким образом французский министр прокомментировал заявления главы Белого дома, опубликованные в Twitter в связи с субботними протестами и беспорядками во Франции. В своём первом твите Трамп признался в любви к Пятой республике и отметил нецелесообразность Парижского соглашения по климату, из которого Вашингтон вышел в 2017 году.

«Парижское соглашение не слишком хорошо сработало для Парижа. Протесты и беспорядки по всей Франции. Люди не хотят платить большие суммы денег, в основном, странам третьего мира (руководство которых вызывает сомнения), для того, чтобы сохранить окружающую среду. Скандируют «Мы хотим Трампа!» Люблю Францию», — написал он.

Позднее американский лидер дал совет Елисейскому дворцу.

«Очень печальные день и ночь в Париже. Может быть, пришло время покончить с нелепым и чрезвычайно дорогим Парижским соглашением и вернуть деньги людям в виде более низких налогов?» — добавил Трамп.

Помимо этого, президент США в очередной раз раскритиковал предложенную лидером Франции Эммануэлем Макроном инициативу о создании общеевропейской армии и призвал к увеличению взносов на оборону в НАТО.

«Идея европейской армии не слишком хорошо сработала в Первую мировую войну или во Вторую. Но США были рядом с вами и всегда будут!» — заверил глава Белого дома.

Отметим, что Трамп после своего ноябрьского визита в Париж указал на недостатки торговой политики Франции, отметил высокий уровень безработицы и низкий рейтинг доверия Макрона.

При этом в ходе самой встречи французский президент вёл себя очень дружелюбно, обращаясь к американскому коллегу приветствием «мой друг». Как подсчитали СМИ, во время общения в присутствии журналистов Макрон около 20 раз дотронулся до Трампа.

«У Трампа и Макрона достаточно сильное идеологическое несовпадение»

Как полагает заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, президент Франции Эммануэль Макрон не делает никаких заявлений по теме протестов самостоятельно, поскольку не знает, как действовать в сложившейся ситуации.

«Он на самом деле не знает, что делать в этой ситуации, и стремится сохранить остатки своего рейтинга, своей репутации. Поэтому уходит в сторону от какого-то обозначения, маркирования своей позиции, позволяя все политические заявления делать правительству, в частности премьер-министру. Фактически это свидетельствует о слабости президента Франции, его неуверенности, неспособности держать удар, а также о том, что в настоящее у Макрона нет чёткой и внятной стратегии выхода из данной ситуации», — сказал эксперт.

По его словам, нынешняя ситуация показывает, что Макрон изначально не пользовался поддержкой французов, а его победа на выборах, вероятно, стала результатом применения политтехнологий.

«Его феноменальная победа на выборах, также как и феноменальная победа его партии на выборах 2017 года — это скорее плод политических технологий, манипулирования общественным сознанием, но не серьёзной поддержки со стороны французский граждан. И вот в этой ситуации у Макрона на самом деле очень узкий коридор возможностей маневрирования, поскольку его рейтинг падает. В случае дальнейшего раскручивания политического кризиса вероятность того, что Макрону придётся уйти в отставку, достаточно высока», — подчеркнул Шаповалов в беседе с RT.

По мнению аналитика, в отношениях между Францией и США существует ряд фундаментальных разногласий, начиная от торговых отношений и экономической составляющей НАТО и заканчивая противоречий касательно выполнения тех или иных международных договорённостей, в частности, Парижского соглашения по климату и ядерной сделки с Ираном.

«В настоящий момент, продолжая оставаться союзниками, Франция и США тем не менее занимают всё более и более противоположные позиции внутри западного сообщества. К тому же, существует достаточно сильное идеологическое несовпадение консерватора Трампа и представителя традиционной глобалистской элиты Макрона. Поэтому те события, которые происходят во Франции и делают её президента, её политические элиты, более чем уязвимыми, естественно вызывают у президента США стремление напомнить об этих противоречиях», — заключил Шаповалов.

В свою очередь, директор Института инструментов политического анализа, профессор Высшей школы экономики Александр Шпунт считает, что отношения между Европой и США сейчас достигли едва ли не самой низкой точки за всё послевоенное время, в том числе из-за личностного противостояния Трампа и Макрона. Одним из последних факторов напряжённости стала идея французского лидера о создании общеевропейской армии, в том числе для защиты от США.

«Надо понимать, что Трамп даёт свои советы не для того, чтобы их кто-то принимал. Все прекрасно понимают, что Франция ни при каких обстоятельствах не будет ими пользоваться, поскольку они прямо противоположны основному курсу их политики. Трамп формулирует это только для того, чтобы подчеркнуть неизменность своей собственной позиции. Это не советы Франции. Это подтверждение собственному избирателю, американским элитам, что позиции Трампа в этом вопросе неизменны», — считает политолог.

Наряду с этим он заметил, что существенную роль в масштабных акциях протеста во Франции играют «мигранты первого поколения». Эксперт добавил, что именно волны беженцев привели к напряжённости в других странах — лидерах европейского континента — Германии и Великобритании.

«Здесь не надо считать виноватым только государство. Здесь не меньшая вина в том, что беженцы привыкли к тому, что государство их всем обеспечивает и ничего не требует взамен. Потому, конечно же, мы говорим с вами о трёх основных европейских странах. И три основные европейские страны находятся в кризисе. Причём причина этого кризиса одна и та же – огромная, многомиллионная волна миграции с Ближнего Востока», — подчеркнул Шпунт в беседе с RT.

«Катастрофа для экономики Франции»

В субботу, 8 декабря, состоялся «Четвёртый акт» — как его нарекли сами представители «жёлтых жилетов» — масштабных акций протеста против повышения цен на бензин и дизельное топливо.

Согласно последним данным, в демонстрациях по всей Франции приняли участие не менее 136 тыс. человек. При этом в ходе столкновений с полицейскими юыли задержаны порядка 2 тыс. протестующих, примерно 1700 из них были заключены под стражу. В ходе беспорядков пострадали 118 человек, включая 17 полицейских.

Наибольший ущерб протестующие нанесли столице государства, где в акции участвовали около 10 тыс. человек. В ходе протестов были разбиты несколько десятков магазинных витрин, сожжены различные транспортные средства, разбиты банкоматы и многое другое.

Как отметил заместитель мэра Парижа Эммануэль Грегуар, «материальный ущерб» значительно превзошёл объём убытков, зафиксированных неделей ранее (€3—4 млн).

В свою очередь, министр финансов Франции Брюно Ле Мэр назвал протесты «жёлтых жилетов» катастрофой для национальной торговли и экономики, а также кризисом для нации. При этом он выразил уверенность, что глава Пятой республики сумеет найти нужные слова в своём обращении, запланированном на начало следующей недели.

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Аналогичное мнение высказал пресс-секретарь правительства Франции Бенжамен Гриво. Он отметил, что в условиях кризиса трудно найти решения, которые удовлетворят каждого, учитывая, что причины недовольства в каждом регионе страны различаются.

«Это гнев, который трудно понять из офиса в Париже», — подчеркнул он в эфире радиостанции Europe 1.

Президент Франции Эммануэль Макрон выступит с телеобращением к нации в начале следующей недели, чтобы объявить о новых шагах в ответ на охватившее всю страну протестное движение «жёлтых жилетов».