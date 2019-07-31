«Позволит выйти из сложной жизненной ситуации»: в России вступил в силу закон об ипотечных каникулах

В России вступил в силу закон об ипотечных каникулах для заёмщиков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Согласно тексту документа, отсрочку можно будет получить на полгода, при этом сумма кредита не должна превышать 15 млн рублей. Льготами имеют право воспользоваться инвалиды, безработные и нетрудоспособные граждане, а также люди, доход которых снизился на 30% и более. Эксперты полагают, что такая мера позволит защитить заёмщиков от конфискации имущества в пользу банков и в целом окажет положительный эффект на экономику.

В среду, 31 июля, в России вступает в силу закон об ипотечных каникулах для заёмщиков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Новая норма предусматривает послабления для этой категории лиц: выплаты по кредиту могут быть уменьшены или вовсе прекращены, при этом банк не будет применять штрафные санкции. К тому же, согласно тексту закона, срок льготного периода не должен превышать полгода.

Для получения льгот требуется выполнение нескольких условий. Так, у заёмщика должно быть только одно помещение, пригодное для постоянного проживания. Кроме того, необходимо представить свидетельства, что положения договора не подвергались изменениям по требованию заёмщика. Также заёмщик должен находиться в трудной жизненной ситуации.

Обстоятельства, которые можно рассматривать как трудную жизненную ситуацию, также прописаны в законе. В их число входит потеря работы (при этом гражданин должен представить подтверждение о регистрации на рынке труда), признание заёмщика инвалидом I и II групп, а также временная нетрудоспособность на два или более месяца.

Льготы также предоставляются заёмщикам, среднемесячный доход которых за два месяца до обращения сократился более чем на 30% в сравнении с доходом на протяжении года до момента обращения. При этом размер среднемесячных выплат по ипотеке должен составлять 50% и более от среднемесячного дохода заёмщика.

Последней категорией людей, которым будут доступны льготы, станут те, у кого увеличилось число лиц, находящихся на иждивении (несовершеннолетних или инвалидов I и II групп). При этом необходимо, чтобы совокупный доход заёмщика снизился более чем на 20%, а выплаты по ипотеке стали превышать 40% среднемесячного дохода.

Такая приостановка выплат не скажется на кредитной истории и не будет считаться просрочкой, под действие закона подпадают и ранее выданные кредиты. Правительству также ещё предстоит определить максимальный размер кредита, на который можно попросить отсрочку, но пока он установлен на уровне 15 млн рублей.

Отмечается, что отсрочка может быть предоставлена по одному кредиту только один раз.

Инициатива президента

О необходимости введения ипотечных каникул президент России Владимир Путин высказался в своём послании Федеральному собранию в феврале. По мнению главы государства, гражданам нужно предоставить механизмы юридической поддержки в случае жизненных трудностей.

«Сегодня многие граждане берут потребительские кредиты на различные нужды. Но в жизни может случиться всё — и болезни, и потеря работы, — отметил президент. — Но в этой ситуации загонять человека в тупик — последнее дело. Для защиты людей нужны дополнительные законодательные гарантии».

Путин особо подчеркнул, что для заёмщика важно «сохранить своё единственное жильё». Это было учтено в законе, который запрещает изымать жильё во время ипотечных каникул.

Такая мера будет особенно актуальной в связи с распространённой у банков практикой отбирать у заёмщиков имущество за неуплату взносов, полагает заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв.

«Часто банки с большим удовольствием вводят штрафные санкции, заключающиеся в том, чтобы заложенное имущество, ипотечная квартира переходили банку-кредитору. Тем более что сейчас наблюдается небольшой рост стоимости недвижимости, и, как правило, сумма займа коррелирует с ценой объекта. Данный закон позволит тысячам семей россиян выйти из трудной жизненной ситуации, не потеряв ни денег, которые они внесли в качестве первоначального взноса, ни жилья, за которое они рассчитываются и за которое они выплатили значительную часть заёмных средств», — рассказывает он.

Ситуация с долгами

Последние годы задолженность по ипотечным займам в России растёт вместе с количеством выданных кредитов. На июнь 2019 года общая задолженность составляла 6,9 трлн рублей, при этом объёмы просроченной задолженности находились на уровне 63,7 млрд рублей.

Однако принятый закон не является мерой борьбы с закредитованностью населения, считает доцент кафедры регулирования деятельности финансовых институтов факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб.

«Объективно этот закон создаст дополнительные благоприятные условия для обслуживания кредитов, особенно для людей, которые оказались в каких-то сложных жизненных ситуациях. Принятие этого закона совершенно оправданно, более того, я уверен, оно не является реакцией на закредитованность, о которой сейчас говорят многие в федеральных министерствах, в СМИ. Это совершенно нормальная процедура для заёмщиков любой страны», — заявил эксперт.

Послабления со стороны государства в конечном счёте положительно скажутся на экономической ситуации в стране, считает декан факультета экономики недвижимости Института отраслевого менеджмента РАНХиГС доктор экономических наук, профессор Елена Иванкина.

«Это сложно для банка, потому что он не будет получать проценты от кредита за этот период, но я думаю, в качестве цели для привлечения новых заёмщиков такое правило будет очень полезно для экономики», — говорит она.

Помимо этого, с 1 августа вступает в силу закон, согласно которому материальная выгода, полученная субъектом во время ипотечных каникул, освобождается он уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ).