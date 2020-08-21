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«Позволит упростить процедуру и сэкономить время»: в России разрешили регистрацию транспортных средств в МФЦ
21 августа 2020, 19:05 • 79 • В России
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое разрешает проводить регистрацию транспортных средств в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Новая система предусматривает, что к работе в этих учреждениях привлекут сотрудников МВД, которые проведут осмотр транспорта. Вся остальная часть процедуры по регистрации проводится только с сотрудниками МФЦ. Эксперты положительно оценили нововведение, отметив при этом, что эффективность такой меры можно будет оценить только после её реализации.
Работа флагманского офиса «Мои документы» в Южном административном округе Москвы АГН «Москва» © Сергей Ведяшкин
В многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг (МФЦ) теперь можно регистрировать транспортные средства. Соответствующее постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин.
Как следует из публикации на сайте кабмина, услугой по регистрации транспортных средств можно будет воспользоваться в центрах, располагающих нужной инфраструктурой для обслуживания автомобилистов. Сервис станет доступен благодаря привлечению сотрудников МВД к работе на территории МФЦ.
При этом взаимодействие с сотрудниками МВД будет только на этапе осмотра автомобиля. Принимать заявление и выдавать новые документы будут сотрудники МФЦ.
Отметим, что МВД предложило разрешить регистрацию транспорта в центрах МФЦ в конце 2018 года. Впоследствии в рамках эксперимента подобные услуги стали оказывать МФЦ Москвы и Татарстана. В середине 2020 года в столичной мэрии сообщили, что в офисах «Мои документы» зарегистрировали более 130 тыс. автомобилей.
Эксперты положительно оценили нововведение, отметив широкую доступность центров МФЦ. По словам директора Национального общественного центра безопасности движения Сергея Канаева, люди хорошо осведомлены о расположении центров МФЦ, доступность которых на практике выше, чем у регистрационных пунктов МВД.
«Впоследствии, я думаю, регистрационные пункты в ГИБДД сами себя изживут. Потому что МФЦ намного удобнее, и в данном случае оцениваем только позитивно», — сказал Канаев в беседе с RT, отметив, что у новой системы могут быть «подводные камни».
«Главное — надо запустить эту систему, обкатать. Если какие-то будут сбои, соответственно, быстренько всё поправить», — констатировал эксперт.
Положительную оценку нововведению также дал автоэксперт Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулём». Он добавил, что в городах, где в ГИБДД бывает трудно попасть, любое «дополнительное окно» для подачи документов является плюсом. Вместе с тем у эксперта возникли вопросы к принципу организации работы МФЦ с учётом новых задач.
Он отметил, что во многих крупных городах центры МФЦ могут «стоять в одном ряду с магазином «Продукты», где никакой площадки не предусмотрено.
«Поэтому надо понимать, все ли МФЦ будут привлечены к этой работе, в каких именно МФЦ будет проходить осмотр автомобиля и так далее. То есть идея хорошая, она правильная, но надо посмотреть, как всё это будет реализовано», — пояснил Кадаков.
Регистрация автомобилей у дилеров
С начала 2020 года вступил в силу закон, согласно которому российские автодилеры получили возможность предоставлять услуги по оформлению СТС и изготовлению госномеров. Новая система предполагает, что покупатель машины в салоне избавляется от необходимости самостоятельно посещать ГИБДД, получив вместо этого весь пакет документов у дилера.
При этом новый механизм подразумевает, что для получения разрешения на регистрацию транспорта за клиента дилер должен попасть в специальный реестр Министерства внутренних дел.
Для этого требуется предоставить МВД определённый пакет документов и добавить в штат специально обученного сотрудника, который будет проводить осмотр приобретаемого автомобиля прямо в салоне вместо сотрудника ГИБДД.
В настоящее время на сайте ГИБДД опубликован реестр организаций, у которых есть разрешение на регистрацию автомобиля за клиента. Перечень размещён на официальном сайте ведомства, где пользователи могут ознакомиться с названиями дилерских центров, автомобильными марками, с которыми они работают, а также с данными по срокам пребывания в соответствующем реестре.
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