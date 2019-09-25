«Позволит улучшить систему»: в МЧС заявили об упразднении лишних организаций в структуре ведомства

578 учреждений, входящих в структуру МЧС, будут упразднены до конца этого года, сообщили в пресс-службе министерства. Отмечается, что речь идёт о ликвидации лишних управленческих звеньев и устранении дублирующих функций, которые осложняли работу спасателей. Например, сейчас каждый отряд противопожарной службы представляет собой отдельное юридическое лицо и обязан иметь кадровый и финансовый отделы. Новая модель организации ведомства позволит эффективнее реагировать на чрезвычайные ситуации и пожары.

С 2020 года территориальные органы МЧС России перейдут на новую организационно-штатную структуру. Главная задача этих преобразований — оптимизировать работу, убрав лишние управленческие звенья и устранив дублирующие функции. Об этом говорится на сайте министерства.

В связи с этим до конца года будут ликвидированы 578 учреждений МЧС: некоторые пожарно-спасательные подразделения, часть Центров управления в кризисных ситуациях (ЦУКС), центров Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) и Центров материально-технического обслуживания (ЦМТО).

«Всем сотрудникам и работникам ФПС (Федеральной противопожарной службы. — RT), федеральным государственным служащим и работникам будет предложено перейти на вакантные должности в территориальных органах, либо будут выплачены компенсации с соблюдением гарантий, связанных с расторжением контрактов, трудовых договоров», — подчёркивается на сайте ведомства.

Реорганизация работы министерства проводится в связи с поручением президента России Владимира Путина повысить качество работы по основным задачам МЧС.

РИА Новости

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«Повысить эффективность»

Реформы в МЧС начались осенью 2018 года. Сначала были упразднены четыре региональных центра министерства и подчинённые им ЦУКСы — Центральный, Сибирский, Северо-Западный и Южный. В июле новый формат работы был опробован в девяти региональных главных управлениях (ГУ): в Республике Мордовия, Хабаровском и Ставропольском краях, Волгоградской, Калининградской, Липецкой, Иркутской и Курганской областях, а также в городе Москве.

«Как доложил заместитель министра Игорь Кобзев, в результате проделанной работы общая штатная численность девяти главных управлений увеличена на 3614 единиц. В восьми ГУ, кроме г. Москвы, повысилась зарплата у 350 штатных единиц, 930 сотрудников ФПС получили повышение в должности, ликвидированы 83 юридических лица», — сообщается на сайте.

Как отмечали в МЧС в апреле, каждое учреждение ведомства представляет собой отдельное юридическое лицо, что расширяет его штат за счёт сотрудников различных обеспечивающих подразделений.

«Каждое из этих учреждений имеет в штате работников кадровых, финансовых и других обеспечивающих подразделений, так как является самостоятельным юридическим лицом. Включение указанных юридических лиц в территориальные органы позволит повысить управляемость личным составом и усилить реагирующие подразделения за счёт излишних управленческих и обеспечивающих структур подразделений», — пояснили в министерстве.

Все девять вышеперечисленных ГУ заявили о готовности полностью перейти на новую структуру. Эта модель станет типовой для остальных главков и упорядочит их работу. При этом подчёркивается, что все преобразования ведутся в рамках уже выделенных на этот год средств и дополнительных траншей из бюджета не требуется.

«Переход на новую модель позволит улучшить систему управления, оптимизировать излишние управленческие и обеспечивающие структуры подразделений, повысить эффективность реагирования на чрезвычайные ситуации и пожары», — отметили в МЧС.

«Для МЧС это сверхзадача, и мы к ней идём»

Помимо реорганизации, для повышения эффективности своей работы МЧС внедряет и современные технологии. В январе глава министерства Евгений Зиничев отметил, что анализы, расчёты и моделирование развития ситуации будет делать не «человек с линейкой», а компьютерные программы.

«Мы будем строить модели развития не только чрезвычайных ситуаций, но и последствий ЧС. Мы будем говорить до начала чрезвычайного события, какие последствия могут последовать. Для МЧС это сверхзадача, и мы к ней идём», — подчеркнул Зиничев.

В апреле исполняющий обязанности замглавы МЧС Виктор Яцуценко сообщил, что было увеличено число спутников и расширяется использование искусственного интеллекта.

«Увеличена космическая группировка спутников, совершенствуется система антикризисного управления, активно внедряются технологии искусственного интеллекта», — рассказал он.

По словам Яцуценко, также широко используются цифровые карты. Он пояснил, что после анализа баз данных в различные регионы направляется информация о возможном развитии обстановки. А Зиничев уточнил, что это позволяет быстрее принимать решения.

«Эти модели находятся в ГУ МЧС по субъектам РФ. Вы всегда можете ими воспользоваться, так как это информация для всех органов управления РСЧС. Мы готовим модели развития обстановки для принятия своевременных управленческих решений», — сказал он.