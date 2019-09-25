|
«Позволит улучшить систему»: в МЧС заявили об упразднении лишних организаций в структуре ведомства
25 сентября 2019, 13:09 • 52 • В России
578 учреждений, входящих в структуру МЧС, будут упразднены до конца этого года, сообщили в пресс-службе министерства. Отмечается, что речь идёт о ликвидации лишних управленческих звеньев и устранении дублирующих функций, которые осложняли работу спасателей. Например, сейчас каждый отряд противопожарной службы представляет собой отдельное юридическое лицо и обязан иметь кадровый и финансовый отделы. Новая модель организации ведомства позволит эффективнее реагировать на чрезвычайные ситуации и пожары.
РИА Новости © МЧС РФ
С 2020 года территориальные органы МЧС России перейдут на новую организационно-штатную структуру. Главная задача этих преобразований — оптимизировать работу, убрав лишние управленческие звенья и устранив дублирующие функции. Об этом говорится на сайте министерства.
«Всем сотрудникам и работникам ФПС (Федеральной противопожарной службы. — RT), федеральным государственным служащим и работникам будет предложено перейти на вакантные должности в территориальных органах, либо будут выплачены компенсации с соблюдением гарантий, связанных с расторжением контрактов, трудовых договоров», — подчёркивается на сайте ведомства.
Реорганизация работы министерства проводится в связи с поручением президента России Владимира Путина повысить качество работы по основным задачам МЧС.
«Повысить эффективность»
Реформы в МЧС начались осенью 2018 года. Сначала были упразднены четыре региональных центра министерства и подчинённые им ЦУКСы — Центральный, Сибирский, Северо-Западный и Южный. В июле новый формат работы был опробован в девяти региональных главных управлениях (ГУ): в Республике Мордовия, Хабаровском и Ставропольском краях, Волгоградской, Калининградской, Липецкой, Иркутской и Курганской областях, а также в городе Москве.
«Как доложил заместитель министра Игорь Кобзев, в результате проделанной работы общая штатная численность девяти главных управлений увеличена на 3614 единиц. В восьми ГУ, кроме г. Москвы, повысилась зарплата у 350 штатных единиц, 930 сотрудников ФПС получили повышение в должности, ликвидированы 83 юридических лица», — сообщается на сайте.
Как отмечали в МЧС в апреле, каждое учреждение ведомства представляет собой отдельное юридическое лицо, что расширяет его штат за счёт сотрудников различных обеспечивающих подразделений.
Все девять вышеперечисленных ГУ заявили о готовности полностью перейти на новую структуру. Эта модель станет типовой для остальных главков и упорядочит их работу. При этом подчёркивается, что все преобразования ведутся в рамках уже выделенных на этот год средств и дополнительных траншей из бюджета не требуется.
«Переход на новую модель позволит улучшить систему управления, оптимизировать излишние управленческие и обеспечивающие структуры подразделений, повысить эффективность реагирования на чрезвычайные ситуации и пожары», — отметили в МЧС.
«Для МЧС это сверхзадача, и мы к ней идём»
Помимо реорганизации, для повышения эффективности своей работы МЧС внедряет и современные технологии. В январе глава министерства Евгений Зиничев отметил, что анализы, расчёты и моделирование развития ситуации будет делать не «человек с линейкой», а компьютерные программы.
«Мы будем строить модели развития не только чрезвычайных ситуаций, но и последствий ЧС. Мы будем говорить до начала чрезвычайного события, какие последствия могут последовать. Для МЧС это сверхзадача, и мы к ней идём», — подчеркнул Зиничев.
В апреле исполняющий обязанности замглавы МЧС Виктор Яцуценко сообщил, что было увеличено число спутников и расширяется использование искусственного интеллекта.
«Увеличена космическая группировка спутников, совершенствуется система антикризисного управления, активно внедряются технологии искусственного интеллекта», — рассказал он.
По словам Яцуценко, также широко используются цифровые карты. Он пояснил, что после анализа баз данных в различные регионы направляется информация о возможном развитии обстановки. А Зиничев уточнил, что это позволяет быстрее принимать решения.
«Эти модели находятся в ГУ МЧС по субъектам РФ. Вы всегда можете ими воспользоваться, так как это информация для всех органов управления РСЧС. Мы готовим модели развития обстановки для принятия своевременных управленческих решений», — сказал он.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
52
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
21 сентября 2019, 18:24
|
19 сентября 2019, 07:54
|
23 сентября 2019, 22:09
|
21 сентября 2019, 02:09
|
20 сентября 2019, 03:24
|
23 сентября 2019, 02:54
|
21 сентября 2019, 08:39