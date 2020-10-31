|
«Позволит сохранить управленческий опыт»: Путин внёс в Госдуму проект закона о порядке формирования Совфеда
31 октября 2020, 22:05 • 31 • В России
Госдума рассмотрит проект федерального закона о формировании Совета Федерации. В нижней палате парламента уточнили, что документ внесён на рассмотрение президентом в рамках приведения федерального законодательства в соответствие с изменениями, внесёнными в Конституцию. Согласно проекту закона, в состав Совфеда смогут входить бывшие президенты, становясь пожизненными сенаторами, а также «не более 30 представителей России, назначаемых президентом, из которых не более семи могут быть назначены пожизненно». Депутаты и эксперты полагают, что назначение бывших глав государств на работу в Совфед позволит эффективно использовать их масштабный управленческий опыт.
© Максим Блинов/РИА Новости
Владимир Путин внёс в Госдуму проект федерального закона о формировании Совета Федерации, говорится на сайте нижней палаты парламента.
Председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что «законопроекты подготовлены в целях приведения федерального законодательства в соответствие с изменениями, внесёнными в Конституцию».
По словам Крашенинникова, «разработана новая редакция закона о порядке формирования Совета Федерации, а также поправки в закон «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной думы ФС России».
Согласно документу, в состав Совфеда, помимо представителей от законодательного и исполнительного органов власти российских регионов, смогут входить бывшие президенты, становясь пожизненными сенаторами, а также «не более 30 представителей России, назначаемых президентом, из которых не более семи могут быть назначены пожизненно».
В сообщении Государственной думы уточняется, что, согласно законопроектам, бывший президент сможет подать такое заявление в течение трёх месяцев со дня прекращения исполнения своих полномочий.
Кроме того, для сенатора — бывшего президента сохраняются «социальные и иные гарантии», установленные законом «О гарантиях президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи».
Напомним, что в поправках к Конституции, которые вступили в силу 4 июля, предусмотрено право экс-глав государства претендовать на одну из семи квот пожизненного члена Совета Федерации. Голосование по поправкам к Конституции проходило в России с 25 июня по 1 июля, более 77% избирателей выступили за их принятие, против высказались около 21%.
В июле председатель конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас заявил, что работа над законопроектами о Госсовете и праве бывшего президента России уже идёт.
Комментируя эту информацию, Клишас уточнил, что работу ведут в том числе конституционный комитет Совфеда и Государственно-правовое управление президента. Вместе с тем он добавил, что нет цели «всё бегом вносить». По словам сенатора, законопроекты в рамках исполнения поправок к Конституции «будут вноситься с учётом логики политического процесса, в том числе после качественной правовой проработки».
В Госдуме отметили, что решения о статусе бывших президентов в качестве членов Совета Федерации позволяют государству сохранить управленческий опыт. Об этом в беседе с RT высказался первый заместитель председателя комитета нижней палаты парламента по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов.
«Это позволит сохранить управленческий опыт. Потому что президентами становятся не просто так, человек должен пройти определённый жизненный путь. Он очень хорошо понимает те или иные проблемы», — отметил парламентарий.
Депутат также предположил, что переход бывшего президента в Совет Федерации создаёт условия для более мягкой передачи власти от прежнего главы государства к новому.
«Человек не уходит сразу на пенсию или на какую-то незначимую работу, он остаётся в системе государственной власти. Это тоже важно», — отметил Емельянов.
Профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта также полагает, что новые законодательные инициативы следует рассматривать с точки зрения сохранения опыта государственного управления.
Политолог отметил, что современное российское государство начало формироваться после 1991 года, а вся государственная система «создавалась практически с нуля».
«Мы формируем наши законодательные органы. И в данном случае это очередной шаг на пути созидания современного Федерального собрания Российской Федерации», — сказал эксперт в беседе с RT.
Почта отметил, что люди, которые занимали крупные государственные посты, обладают большим опытом, который ещё может послужить стране.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
31
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
28 октября 2020, 08:55
|
27 октября 2020, 04:30
|
28 октября 2020, 20:50
|
31 октября 2020, 02:00
|
29 октября 2020, 16:05
|
26 октября 2020, 21:10
|
26 октября 2020, 03:45