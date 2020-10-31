«Позволит сохранить управленческий опыт»: Путин внёс в Госдуму проект закона о порядке формирования Совфеда

Госдума рассмотрит проект федерального закона о формировании Совета Федерации. В нижней палате парламента уточнили, что документ внесён на рассмотрение президентом в рамках приведения федерального законодательства в соответствие с изменениями, внесёнными в Конституцию. Согласно проекту закона, в состав Совфеда смогут входить бывшие президенты, становясь пожизненными сенаторами, а также «не более 30 представителей России, назначаемых президентом, из которых не более семи могут быть назначены пожизненно». Депутаты и эксперты полагают, что назначение бывших глав государств на работу в Совфед позволит эффективно использовать их масштабный управленческий опыт.

Владимир Путин внёс в Госдуму проект федерального закона о формировании Совета Федерации, говорится на сайте нижней палаты парламента.

Председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что «законопроекты подготовлены в целях приведения федерального законодательства в соответствие с изменениями, внесёнными в Конституцию».

По словам Крашенинникова, «разработана новая редакция закона о порядке формирования Совета Федерации, а также поправки в закон «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной думы ФС России».

Согласно документу, в состав Совфеда, помимо представителей от законодательного и исполнительного органов власти российских регионов, смогут входить бывшие президенты, становясь пожизненными сенаторами, а также «не более 30 представителей России, назначаемых президентом, из которых не более семи могут быть назначены пожизненно».

В сообщении Государственной думы уточняется, что, согласно законопроектам, бывший президент сможет подать такое заявление в течение трёх месяцев со дня прекращения исполнения своих полномочий.

«При этом президент, полномочия которого прекращены до принятия данного закона, может подать такое заявление в течение трёх месяцев со дня вступления закона в силу», — отметили в Думе.

Кроме того, для сенатора — бывшего президента сохраняются «социальные и иные гарантии», установленные законом «О гарантиях президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи».

Напомним, что в поправках к Конституции, которые вступили в силу 4 июля, предусмотрено право экс-глав государства претендовать на одну из семи квот пожизненного члена Совета Федерации. Голосование по поправкам к Конституции проходило в России с 25 июня по 1 июля, более 77% избирателей выступили за их принятие, против высказались около 21%.

В июле председатель конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас заявил, что работа над законопроектами о Госсовете и праве бывшего президента России уже идёт.

Комментируя эту информацию, Клишас уточнил, что работу ведут в том числе конституционный комитет Совфеда и Государственно-правовое управление президента. Вместе с тем он добавил, что нет цели «всё бегом вносить». По словам сенатора, законопроекты в рамках исполнения поправок к Конституции «будут вноситься с учётом логики политического процесса, в том числе после качественной правовой проработки».

В Госдуме отметили, что решения о статусе бывших президентов в качестве членов Совета Федерации позволяют государству сохранить управленческий опыт. Об этом в беседе с RT высказался первый заместитель председателя комитета нижней палаты парламента по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов.

«Это позволит сохранить управленческий опыт. Потому что президентами становятся не просто так, человек должен пройти определённый жизненный путь. Он очень хорошо понимает те или иные проблемы», — отметил парламентарий.

Депутат также предположил, что переход бывшего президента в Совет Федерации создаёт условия для более мягкой передачи власти от прежнего главы государства к новому.

«Человек не уходит сразу на пенсию или на какую-то незначимую работу, он остаётся в системе государственной власти. Это тоже важно», — отметил Емельянов.

Профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта также полагает, что новые законодательные инициативы следует рассматривать с точки зрения сохранения опыта государственного управления.

Политолог отметил, что современное российское государство начало формироваться после 1991 года, а вся государственная система «создавалась практически с нуля».

«Мы формируем наши законодательные органы. И в данном случае это очередной шаг на пути созидания современного Федерального собрания Российской Федерации», — сказал эксперт в беседе с RT.

Почта отметил, что люди, которые занимали крупные государственные посты, обладают большим опытом, который ещё может послужить стране.